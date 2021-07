DDR-Modellversuch in Berlin Stadtregierung gegen Hausbesitzer

20. Juli 2021

Über Linke und sogenannte „Miethaie“

von Axel R. Göhring

In der Hauptstadt Berlin werden Hausbesitzer und Wohnungsvermieter von „Aktivisten“ und Senatspolitikern als gierige Miethaie hingestellt. Stimmt das oder spielen hier eher die Interessen eines bestimmten Milieus eine Rolle? Ein Immobiliengutachter erzählte uns Pikantes.

Die Hauptstadt der Bundesrepublik ist die einzige Europas, die das Land (und die EU) mehr Geld kostet, als sie bringt. Ansonsten sind Hauptstädte Aushängeschilder eines Landes, die Touristen, Immigranten und Arbeitspendler meist als Erstes ansteuern und damit viel Geld in die Metropolen bringen. Nun, der Teil mit den Immigranten stimmt im Falle Berlin schon, da der Senat viel mehr aufgenommen hat, als er nach Bundesschlüssel hätte müssen. Und das, nachdem die Zahl der Wohnungen in der Stadt seit Jahrzehnten zu gering ist.

Auch wenn Berlin für viele ausländische Akademiker und Studenten, die ich persönlich kennenlernte, nicht besonders attraktiv ist und sie sie daher nur für Flüge und Kurse besuchten, gibt es doch einen gewissen Zuzug. Heißt, Immobilienanbieter haben einen Anreiz, zu bauen oder Leerstand zu sanieren.

Die derzeitige Stadtregierung unter RM Michael Müller (SPD) tut allerdings alles dafür, den „Kapitalisten“ ihre Arbeit schwer zu machen. Die wichtigste Ohrfeige war der Mietendeckel à la DDR, der zum Glück vom Verfassungsgericht kassiert wurde. Verräterisch war die Twittermeldung einer Abgeordneten, die jammerte, dass sie nach Entdeckelung der Miete ihre schnuckelige Zweitwohnung nicht mehr würde zahlen können.

Seltsam, wie offen die profitierende Klasse mittlerweile ihre egoistische Luxus-Motivation offenlegt, und wie dumm. Der Fall zeigt nämlich exemplarisch, wie es um die „soziale“ Motivation der R2G-Politiker bestellt ist. Ein anderes Beispiel ist das Dauer-Ärgernis um die Rigaer Straße 94 in Friedrichshain. Das Haus ist seit der Wende als eines der letzten dauerbesetzt und liegt in bevorzugter und recht teurer Lage. Für Nicht-Berliner: F-Hain liegt in Ostteil der Stadt, zentrumsnah und besitzt eine weitgehend erhaltene Bebauung aus der Gründerzeit und der Belle Époque. Wer hier besonders gern wohnt, ist klar: der deutsche Akademiker mit Geld (und „Haltung“). Das Milieu hier ist also dasselbe wie im bekannteren Prenzlauer Berg. Der Besitzer würde die Rigaer 94 natürlich gern sanieren und vermieten, aber selbst eine Brandschutzkontrolle artet dort schon zum kleinen Bürgerkrieg aus: 1.000 Polizisten mussten kürzlich die Begehung begleiten und sie wurden von 300 Fanatikern attackiert – etliche Beamte wurden verletzt.

Damit alles so schön relativ billig bleibt wie jetzt, setzt man die Immobilienanbieter durch mediales Dauerfeuer unter Druck. Ein linker Politiker twitterte einmal, er wolle böse Vermieter „ershooten“, also erschießen. Zwar gab es vor allem in den 90er Jahren viele Fälle von rüden oder halbkriminellen Hauskäufern, die ihre Gebäude brutal „entmieteten“, um Kasse machen zu können. Eine pauschale Verurteilung der Wohnungsvermieter lässt sich daraus aber nicht ableiten. Im Gegenteil: Die „Deutsche Wohnen“ hat laut eines unserer Leser einen mittleren Quadratmeterpreis von etwa 6,50 Euro. Der Mann ist Berufssachverständiger, dessen Expertise, die technische Erfassung und Wert-Taxierung von Wohnimmobilien zum Beispiel in Berlin sehr gefragt ist.

Er verglich die Berliner Situation mit der in Oberpfälzer Städten, wo ein Anbieter im Mittel 7,50 pro Quadratmeter verlangt. Aber da will ja kein linker Politiker wohnen. Auch nicht im berüchtigten Westberliner Märkischen Viertel, das schön „bunt“ ist. Und auch nicht in den Plattenbaugebirgen am östlichen Rand der Stadt wie Marzahn oder Hohenschönhausen. Die Preise dort sind viel niedriger als in den „In“-Vierteln.

Wenn man im sanierten Jugendstilbau für unter 6,50 Euro wohnen will, empfehle ich den Kaßberg in Chemnitz, den ich neulich besuchte. Die sächsische Großstadt ist wie viele im Osten seit 30 Jahren vom Wegzug betroffen und bietet daher Paläste zum kleinen Preis.

Warum also sind Politiker von R2G und ihre Aktivisten so hasserfüllt, wenn es um Berliner Vermieter geht? Das Beispiel der Dame mit der geliebten Zweitwohnung zeigt, was der wahrscheinlichste Grund ist: Die Hauptstadt ist bevorzugter Lebensraum der linken Akademiker und Studenten; zumindest die sanierten Altbauviertel darin. Auch wenn das weltrettende Milieu meist wohlhabend ist, können gerade für die jüngeren Vertreter Metropolen-Mietpreise doch gewaltig aufs Budget drücken. Vergleicht man Berlin mit London oder Paris, wird klar, wie entspannt die Situation in Berlin in Wirklichkeit ist. Wobei die sozialistische Politik durch Verhinderung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen durchaus dafür sorgen kann. Unser Immobilien-Experte sagt: „Ich bin seit 1989 Berufssachverständiger und habe in den 1990er Jahren vor allem in Mitteldeutschland Wertgutachten erstellt. Dabei habe ich den teilweise maroden Zustand von Wohn- und Gewerbeimmobilien und damit die Folgen der sozialistischen Misswirtschaft mit eigenen Augen gesehen. Für einen Auftraggeber habe ich um 1993 in Berlin-Prenzlauer Berg eine typische Zille’sche Mietskaserne mit 40 Wohnungen auf 753 Quadratmeter technisch erfasst und geschätzt. Der Kunde wollte nicht, dass sich ‚irgendein‘ Kommunist“ an seiner Immobilie vergreift. Das einzig Positive an dem Objekt war, dass es zu DDR-Zeiten neu eingedeckt wurde und es nicht hereinregnete, ansonsten war es nahezu Originalzustand des Baujahres 1908. Die private Wohnungswirtschaft hat seit der Wende die Bestände auf Vordermann gebracht und jetzt erdreistet man sich, diese enteignen zu wollen. Zahlen sollen es natürlich wieder die anderen (Geld drucken, Länderfinanzausgleich et cetera).“

Ein Tipp für Ostalgiker: Wer sich die Folgen sozialistischen Immobilien-Wirtschaftens anschauen will, kann dies in Halle an der Saale oder nahen Kleinstädten wie Apolda tun. Die einstige Chemiemetropole Halle erlebte nach der Wende einen drastischen Einwohnerverlust, weswegen auch viele Altbauten bis heute im wilhelminischen Zustand verharren und darauf warten, wachgeküsst zu werden – das Havanna-Gefühl im Chemie-Dreieck. Ähnlich sieht es in den Kleinstädten Sachsen-Anhalts und Thüringens aus, die seit der Wende kaum Zuzug, dafür aber erheblichen Einwohnerverlust hatten. Die wegen der Stadt-Verkleinerung um bis zu 40 Prozent überzähligen Gebäude werden kaum saniert, weil es sich nicht rentiert.

Zurück in die Hauptstadt. Ein pikantes Detail am Rande der Hetze gegen „Gentrifizierung“: Da das linke Justemilieu in Deutschland (noch) recht groß ist, konkurrieren die Mitglieder durchaus untereinander. So wurde 2020 im RBB bekannt gemacht, dass junge Aktivisten aus Antifa-Kreisen eine neu errichtete Eigentumswohnanlage in Friedrichshain großflächig mit Graffiti beschmierten, weil für den Bau billiger Mietwohnraum weichen musste. Die Bewohner des Edelblocks verstanden die Welt nicht mehr, da sie sich selbst zum alternativen Milieu zählen. „Ich bin sogar Linksparteiwähler“, bekannte gar ein Besitzer vor der Kamera.

Was hatte der Mann erwartet? Dass die finanzstarken Bewohner des Kiezes meist links ticken, ist den Angreifern schon von Wahlergebnissen bekannt; die AfD hingegen hat hier mit die wenigsten Fans im Stadtgebiet. Aber ist es den frustrierten Antifa-Jungs aus Hildesheim oder Heppenheim, die unbedingt hier im Nicht-AfD-Wähler-Viertel leben wollen, nicht gleichgültig, wer ihnen den billigen Wohnraum nimmt? Dass es ein Genosse ist, macht die Sache ja eigentlich noch schlimmer. Der FDP-wählende „Raubtierkapitalist“ würde wenigstens ins Weltbild passen.

Was indes als sicher gelten darf, ist, dass einige der Jungs aus Heppenheim später einmal ähnlich gediegen residieren werden, wenn sie zum Beispiel mit gut dotierten NGO-Jobs genug Geld zusammenhaben.