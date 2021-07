Make love not law Menetekel Plandemie

17. Juli 2021

Der Herdenmensch im Lockdown

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Menetekel: Plandemie?

Der Ökonom Thomas Mayer hat kürzlich darüber berichtet, wie der pandemische Zwang, zu Hause bleiben zu müssen, ihm auch unverhofft weitere Räume zum Denken und Schreiben eröffnet hat. In der Tat nötigt das gesamte Setting allen Beteiligten und dem Geschehen Unterworfenen unweigerlich die Aufgabe ab, das eigene Weltbild gedanklich neu einzujustieren.

In einem Gespräch sah ich mich jüngst mit der Frage konfrontiert, was ich in Anbetracht der „Corona-Krise“ als das mich am meisten Belastende empfände. Im Kern ist es, per jetzt, eine Mischung aus Erstaunen und Erschrecken, mit welcher unerschütterlichen Beharrlichkeit Menschen einerseits willens und fähig sind, eine mit der Zeit immer absurder werdende Legende aufrechtzuerhalten. Andererseits sehe ich aber auch erstmals in meinem Leben, wie gedankenlos schicksalsergeben sich die breite Masse selbst mit den groteskesten Anordnungen arrangiert.

Ein Blick zurück verheißt dabei nicht Gutes. Vor gut 14 Jahren – im ef-Märzheft des Jahres 2007 – widmete sich meine hiesige Kolumne dem Klimawandel. Ich stellte sie unter die Überschrift „Die globale Darmflora“. Und ich war innerlich überzeugt, dass die politischen Pläne, Herrschaft auf das Narrativ eines menschengemachten (erst recht: eines menschlich konstruierten) Weltklimas stützen zu können, zum Scheitern verurteilt seien. Hätte man mich damals gefragt, ob die Legende einer durch Kohlendioxidreduktion menschlich fein steuerbaren Weltdurchschnittstemperatur auf Dauer von breiten Mehrheiten geglaubt werden würde, wäre mir außer Lachen und Kopfschütteln wohl nichts eingefallen. Zu bizarr erschien mir die Idee, denkende Menschen könnten eine derart platte Geschichte kaufen. Betrachte ich die gegenwärtige Welt, werde ich deutlich eines anderen belehrt.

Als im März 2020 die globale Todesgefahr namens „Corona-Pandemie“ ausgerufen wurde, war auch ich zunächst skeptisch. Die Unklarheit der Lage ließ Vorsicht klug erscheinen. Wiederum hilft mir bei der Nachzeichnung meiner Gedankenentwicklung ein Blick auf die eigenen Notizen in diesem Magazin: Am 22. April 2020 vertrat ich die Auffassung, die Großkatastrophe bleibe aus und das öffentliche Leben müsse wieder hervortreten können. Anders als bei der Klima-Erzählung neigte ich in der Pandemiefrage zu diesem Zeitpunkt noch zu der Ansicht, dass jedenfalls jetzt nicht gelingen konnte, das Leben der Menschen per Krankheitsdrohungen dauerhaft in massiv andere Bahnen zu lenken. Ich dachte: Es gibt wenige „Klima-Experten“, die die Massen per Horrorgeschichten in Schach halten können, doch es gibt weltweit ungezählte Ärzte, die den Menschen das Unwahrhaftige an der Pandemieerzählung offenlegen würden. Wieder, so scheint es, werde ich eines anderen belehrt. Wieder habe ich Anlass, mein Weltbild unter den Eindrücken, jetzt der Seuchenpolitik, neu zu justieren.

Massenweise strömen Menschen derzeit in die allerorten errichteten „Testzentren“ und lassen prüfen, ob sie vielleicht unter einer Krankheit leiden, die sie nicht spüren. Massenweise tragen sie Masken, desinfizieren sie sich unentwegt ihre Hände, halten sie Abstand voneinander, reichen sie sich nicht die Hände. Besteigt man ein Flugzeug, so wird verlautbart, es sei „frisch gereinigt und desinfiziert“, am Eingang erhält man ein weiteres aseptisch verpacktes Desinfektionstuch und die Stewardess faucht den Sitznachbarn hoch über den Wolken an, er solle seine Maske gefälligst ordentlich über das Gesicht ziehen. Die Servicekraft ist zur Aufseherin mutiert. Ihr Wandel entspricht dem der Presse, die nun nicht mehr über Tatsachen berichtet, sondern die Massen erzieht.

Während doch eigentlich alle wissen, dass Lügen kurze Beine haben, und während es doch bekannt ist, dass Widersprüchlichkeiten ein Zeichen der Unwahrheit sind, halten die Konstrukteure der Pandemie an ihren plangerechten Abläufen fest und fügen sich die Massen in ihr vorgedachtes Schicksal. Nahezu jedermann hat inzwischen davon gehört, dass der PCR-Test keine Infektion nachweist. Dennoch wird fleißig mit seinen Ergebnissen Politik und Rechtsprechung betrieben. Nahezu jedermann hat inzwischen gehört, dass es keine pandemiebedingte Übersterblichkeit gab oder gibt. Es ist unmöglich, der Erkenntnis auszuweichen, dass Coronaviren schon immer Saisonerscheinungen waren. Man kann nicht verkennen, dass es plötzlich unerklärlicherweise keine Influenza mehr gibt. Mit wenig Nachdenken ist ersichtlich, warum der Begriff des „Inzidenzwertes“ nicht das besagt, was die Nachrichten von ihm erklären. Überwiegend wahrscheinlich ist, dass es aktuell weltweit mehr Menschen gibt, die intellektuell in der Lage wären, das Bayes-Theorem und seine Konsequenzen auf die Seuchenpolitik zu verstehen, als Corona-Infizierte. Dennoch wird die permanente Körperverletzung in Gestalt eines maskenbedingten Sauerstoffmangels geduldig ertragen. Dennoch werden Kinder um eine gesund prägende, normale Schulzeit mit ihresgleichen betrogen. Ungerührt wird hingenommen, dass der gesetzliche Notstand parlamentarisch ein ums andere Mal verlängert wird. Die millionenfache Impfung mit nicht zugelassenen Impfstoffen wird in der Breite klaglos akzeptiert. Kleinste und vereinzelte Gruppen nur monieren, dass das Bundesverfassungsgericht den rechtsstaatlichen Justizgewährungsanspruch nicht erfüllt.

Wenn im Nachhinein die Frage gestellt werden wird, ob man es im Jahre 2020 – oder jedenfalls im Jahre 2021 – nicht schon hätte besser wissen können, so lautet die Antwort jedenfalls dieses Mal: Ja. Nach mehr als einem Jahr der „Pandemielage“ muss von jedem Erwachsenen verlangt werden können, dass er selbst schlimmste eigene Ängste so weit beherrscht, um das Denken wieder beginnen zu können. Wer nicht weiß, wo er mit dem Lesen zur Sache beginnen soll, dem seien zwei Bücher empfohlen: Gunter Frank hat mit „Der Staatsvirus“ ein großartiges Werk vorgelegt, das hilft, die Nachrichtenflut zu ordnen und zu verstehen. Und wer von Wolfgang Wodarg dazu dessen Buch „Falsche Pandemien“ liest, der gewinnt zudem einen weiten zeitgeschichtlichen Blick auf die Entwicklung der globalen Lage, der hilft, das Aktuelle in einen breiteren Kontext einzuordnen.

Warum gelingt es gut organisierten Minderheiten, Menschen millionenfach und weltweit unter ihre Narrative zu zwingen? Welche Mechanismen im Zwischenmenschlichen greifen, wenn intelligente und prinzipiell gut ausgebildete Akteure plötzlich gegen alle Plausibilität und gegen unübersehbare Realitäten kontrafaktisch handeln? In den vergangenen Monaten der Lebenseinschränkungen bin ich zu der Hypothese gelangt, dass in solchen Fällen der Trieb, bei der Horde zu bleiben, die Fähigkeit zur individuell-verantwortlichen Welterkenntnis überlagert. Manch einer wird ahnen, dass an dem Gesamtnarrativ etwas faul ist. Doch je größer der Betrug und die Lüge, desto schwieriger der Ausweg aus ihr. So bleibt man lieber bei der Masse, auch wenn deren Verhalten aller Wahrscheinlichkeit nach falsch ist. Doch immerhin steht man dort nicht allein in der Unsicherheit. Und Unsicherheit scheint mir derzeit das prägendste aller kollektiven Gefühle. Der verunsicherte Mensch, dem man sein Auto, sein Zuhause, seine Innenstädte und seine Geschäfte nimmt, dem man den Weltenbrand und den Infektionstod ankündigt, dem man Inflation und autoritäre Verfassungsänderungen nahebringt – dieser verunsicherte Mensch lässt sich bequem unter einer einheitlichen Fahne sammeln. Der angstschlotternde Untertan ist gut regierbar.

Wird die Welt nun also tatsächlich untergehen? Wird den politischen Ankündigungen gemäß alle vertraute Normalität schwinden und werden wir alle zu digital ferngesteuerten Objekten eines fremdbestimmten Computerspiels? Warten wir es ab. Immerhin erscheinen inzwischen völlig neue Graffitis an den Wänden. Ein Menetekel? Nichts bleibt ohne Folgen.

