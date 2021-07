Wildes Denken Zurück zur Natur?

04. Juli 2021

von Martin Lichtmesz

Bildquelle: Youtube / Absolut Medien Deutschland 2020, 108 Minuten, Regie: Rüdiger Sünner

Rüdiger Sünner hat wieder zugeschlagen: Seit seinem Markenzeichenerfolg „Schwarze Sonne“ (1997) über die „mythologischen Hintergründe des Nationalsozialismus“ gilt der auf die 70 zuschreitende Regisseur als erste Anlaufstelle in Sachen Mystik, Magie und Mythologie. Seine Filme gleichen illustrierten Traktaten, die den Zuschauer zur Meditation und Sinnsuche einladen, häufig anhand des Werkes eines Dichters, Denkers oder Künstlers wie etwa Rudolf Steiner, C. G. Jung oder Joseph Beuys. Sein jüngstes Werk „Wildes Denken“ nimmt ein Zitat des Ethnologen Claude Lévi-Strauss zum Ausgangspunkt einer Reise durch die Riten und Bilderwelten der Indigenen Afrikas, Amerikas und Asiens. Lévi-Strauss war der Ansicht, dass das „Denken im wilden Zustand“ in „jedem menschlichen Geist blüht, zeitgenössisch oder alt, nah oder fern“.

Rasch zeigt sich ein Dilemma, das typisch ist für alle Europäer, die unbefriedigt von der westlichen Rationalität und der christlichen Tradition nach spirituellen Kraftquellen außerhalb ihres Kulturkreises suchen: Die magische Welt der „Primitiven“ bleibt einem späten Zivilisationsmenschen letzten Endes unzugänglich, und in der Regel werden ihre alpdruckhaften und barbarischen Elemente ausgeblendet. Der suchende Europäer will an die Götter, Dämonen und Geistwesen der Naturreligionen glauben und sie „kulturrelativistisch“ achten, aber um sie zu erschließen, bedarf es eines erheblichen philosophischen und psychologischen Übersetzungsaufwands, der immer wieder den Verdacht aufkommen lässt, ob man in die Gedanken- und Lebenswelten der Urvölker nicht Dinge hineinprojiziert, die eher den eigenen westlichen Bedürfnissen und Denkstrukturen entspringen.

Sünner entgeht hier nicht dem allzu idyllischen Klischee von der „Naturverbundenheit“ der Indigenen, die unserer kranken Zivilisation als Heilmittel anempfohlen wird. Spannender ist der zweite Teil des Films, in dem Sünner das „wilde Denken“ auch in Europa sucht, zu welchem Zweck er in die Steinzeit und in die heidnische Antike zurückgehen muss. Auch hier entdeckt er eine mystische Naturverbundenheit, die von Wotanseichen fällenden christlichen Missionaren ausgerottet wurde. An dieser Stelle darf auch die Interpretation der Hexen als „weise Frauen“ nicht fehlen, deren proto-feministische Spiritualität von der „patriarchalischen“ Kirche unterdrückt wurde. Immerhin erfreut Sünner mit Aufnahmen von beeindruckenden römisch-keltischen Kultstätten, die sich in Deutschland erhalten haben und die allerlei Schwärmer und Esoteriker anziehen.

Allerdings geht seinem Film am Ende etwas die Luft aus, wenn er im Hambacher Forst landet, wo jugendliche Klimaschützer in Baumhäusern campieren und weltverbesserische Banalitäten von sich geben. Anschließend lässt er seine Reise mit „schönen“ Naturbildern ausklingen, untermalt mit „indianischer“ Flötenmusik. So wirkt das Denken seines Filmessays unterm Strich weniger „wild“ als leider doch ein wenig kitschig und naiv.

