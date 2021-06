Lichtschlags Beste Sberbank

26. Juni 2021

Investition in ein alternatives Finanzsystem

von André F. Lichtschlag

Ausgangspunkt unserer Überlegungen zu dieser Kolumne war die Vermutung, dass die Welt nach dem Umbruch eine andere sein wird als vorher. Wir leben in den Wirren einer Übergangsphase, in der viele Karten neu gemischt werden. Das gilt auch und gerade für den Stellenwert von Gesellschaftssystemen, Staaten und regionalen Mächten – so wie nach den Weltkriegen auch werden einige untergehen, andere werden aufsteigen. Einiges spricht dafür, dass Russland eher zu den Aufsteigern gehören könnte. Zumindest auf Kredit- und Währungskrisen hat Putin sein Land in den letzten 20 Jahren besser vorbereitet als zum Beispiel die Politiker in der Europäischen Union oder den Vereinigten Staaten. Die russische Zentralbank hat wie sonst nur die chinesische ihre Goldreserven in riesigen Mengen erhöht. Rohstoffe könnten in Zukunft eher noch wichtiger werden – auch hier kann das flächengrößte Land der Erde recht optimistisch in die Zukunft blicken.

Wer nun geglaubt hat, dass in dieser Kolumne inmitten einer langen Finanzkrise ganz sicher keine Bank empfohlen wird, der liegt richtig für Finanzinstitute in den USA und der EU. Aber warum nicht dort investieren, wo schon heute die Gewinner handeln könnten?

Die Sberbank ist nicht nur die mit Abstand größte Bank Russlands, sondern nach Marktkapitalisierung auch noch vor Gazprom und Lukoil das größte Unternehmen des Landes überhaupt. 97 Prozent ihres Umsatzes macht sie im Inland, die Auslandsbeteiligungen sind zu vernachlässigen. Knapp über 50 Prozent Aktienmehrheit hält die staatliche russische Zentralbank, die denn auch zum Beispiel durch Einführung eines goldgedeckten Rubels zur rechten Zeit für die Änderung der Spielregeln zugunsten nicht zuletzt auch der ihr mehrheitlich gehörenden Bank sorgen könnte.

Die von uns so geliebte „Luro“-Kurve im Kursverlauf von links unten nach rechts oben für die letzten fünf und zehn Jahre sowie im Gesamtzeitraum seit der Erstnotiz verläuft im Falle der Sberbank nach den verschiedenen Krisen Russlands etwas abstrakter und mit größeren Ausschlägen – dennoch ist zumindest in Rubel betrachtet ein langfristiger Aufwärtstrend klar zu erkennen. Und das bei einer einmal jährlichen Dividendenausschüttung von meist über fünf Prozent und zuletzt mehr als sieben Prozent Dividendenrendite im Jahr. Denn, ja, das Geschäft der Sberbank läuft mit ungewöhnlich hohen Gewinnmargen seit Jahren äußerst profitabel. Der Burggraben? Die Sberbank ist schlicht das Synonym für Bank in Russland und ungefähr 50 Mal gewichtiger als ihre größten kleinen „Verfolger“.

Drei gute Gründe, warum das Unternehmen in zehn Jahren eher noch besser dasteht? Erstens das Land, das wie erwähnt eher zu den relativen Gewinnern als zu den vergleichsweisen Verlierern gehören könnte. Zweitens die Währung: Der Gold-Rubel fasziniert bereits als Idee so manchen Beobachter. Was, wenn er wirklich kommt? Und drittens, vielleicht am wichtigsten: Nicht zuletzt aufgrund der westlichen Sanktionen will sich Russland (wie China) vom Weltfinanzsystem und von globalen Zahlungssystemen abkoppeln. Man rechnet seit Langem damit, so wie zuletzt der Iran vom in Brüssel ansässigen weltweiten Zahlungsverkehrsdienstleister Swift ausgeschlossen zu werden. Deshalb wurden bereits chinesische und russische Alternativen etwa zu Mastercard und Visa entwickelt, eine alternative Finanzinfrastruktur ist weit fortgeschritten. Einer der Hauptakteure: die Sberbank. Hier – und nicht bei einigen bestehenden Niederlassungen im Ausland – eröffnet sich eine beeindruckende internationale Expansionsperspektive Richtung Asien und Osteuropa und vielleicht darüber hinaus. Dazu passt, dass die Sberbank zuletzt rund zwei Milliarden US-Dollar für Technologie und Akquisitionen ausgegeben hat. 2020 hat die Bank den Internet-Medienkonzern Rambler übernommen. Zudem hat sie das Branchenverzeichnis 2GIS, die Immobilienverwaltungsplattform Doma.ai sowie einige Rechenzentren im In- und Ausland gekauft. Im März 2021 führte die Sberbank als erste Bank der Welt ihre eigene Kryptowährung Sbercoin ein – ein „Stablecoin“, der an den russischen Rubel gebunden ist.

Wer an die Zukunft der westlichen Finanzsysteme auch inmitten der fiskalischen Exzesse in Europa und Amerika noch glaubt, der darf bei der Sberbank skeptisch sein und bleiben. Wer aber hier zweifelt, den könnte eine Investition in eine Alternative begeistern, selbst wenn diese mehr als halbstaatlich aufgestellt ist. Konkurrenz belebt schließlich immer das Geschäft. Ein Risiko soll zum Schluss nicht verschwiegen werden: Bei einem Bruch mit westlichen Zahlungssystemen könnte auch der Handel oder gar Besitz von russischen oder chinesischen Aktien zeitweise stark eingeschränkt oder im schlimmsten Fall auf Dauer unmöglich gemacht werden. Die große Chance liegt also eher im evolutionären Wandlungsprozess und das Risiko bei einem allzu revolutionären internationalen Umbruch.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Juli-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 214.