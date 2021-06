Mythos der menschengemachten globalen Erwärmung Das Dilemma der Klimaschutzpolitik

21. Juni 2021

Aufgezeigt am Beispiel der Schweiz, die bei der jüngsten Volksabstimmung ein verschärftes CO2-Gesetz abgelehnt hat

von Klaus Peter Krause

Knapp ausgefallen sind Volksabstimmungen in der Schweiz nicht erst dieses Mal, als es um die Revision des Schweizer CO2-Gesetzes ging. Aber Mehrheit ist Mehrheit. Das Gesetz sah finanzielle Anreize für „klimafreundliches“ Verhalten vor sowie schärfere Vorschriften für Fahrzeuge und Gebäude. Mit „klimafreundlich“ und „schärfer“ ist stets gemeint, anthropogenes Kohlendioxid zu vermindern. Dieses und nur dieses, also nicht das natürliche CO2, heize das Erdklima auf. Davor müsse dieses Klima „geschützt“ werden. Bewiesen ist das nicht. Modelle wie die vom Weltklimarat IPCC sind kein Beweis. Ohne Beweis handelt es sich bestenfalls um eine These, also eine Vermutung. Weil sich die ganze superteure Klimaschutzpolitik nur auf Vermutungen stützt, wird das Vermutete zur bloßen Behauptung.

Dies sachlich-nüchtern so zu konstatieren, bedeutet nicht zu bestreiten, dass es auf der Erde wärmer wird oder wärmer werden kann. Kalt- und Warmzeiten auf der Erde haben sich in deren urlangen Geschichte schon immer abgewechselt. Aber die Ursachen sind andere als das anthropogene CO2. Die vielen (von Medien unterdrückten) Wissenschaftler und kritisch nachdenkende Menschen, die sich auf solche Wissenschaftler berufen, mit dem blödsinnigen Wort „Klimaleugner“ zu belegen, ist schlicht Quatsch. Wer so spricht, hat sich schon disqualifiziert.

Ob nun jene Schweizer, die gegen das neue Gesetz gestimmt haben, die Klimaschutzpolitik schon im Grundsatz für irrig halten oder nur von immer weiteren Verschärfungen dieser Politik einfach die Nase voll haben, weiß ich nicht. Dass es aber besserwisserisch und anmaßend ist, wenn Deutsche und deutsche Medien diese Schweizer nun darüber zu belehren suchen, wie töricht sie abgestimmt hätten, das liegt wohl auf der Hand.

Kopfschütteln über ein Volk, das ein „fortschrittliches“ und „vorbildhaftes“ Gesetz ablehnt

Mit dabei ist auch die „FAZ“: Die Schweizer Klimapolitik sei mit einem Hieb zerschmettert worden, beklagte ihr Korrespondent in seinem Kommentar (Leitartikel, Wirtschaftsteil, 16. Juni, Seite 17). Dabei sei das Gesetz doch so fortschrittlich und vorbildhaft. Statt auf Verbote setze dessen Ansatz stark auf Lenkung. Das Aufkommen aus den Lenkungsabgaben gehe nicht in den allgemeinen Steuereinnahmen des Staates auf, sondern fließe seit 2008 zu zwei Dritteln als Pro-Kopf-Pauschale an alle Bürger zurück. Mit dieser Rückverteilung werde man sowohl dem Verursacherprinzip gerecht als auch dem Ziel der sozialen Gerechtigkeit. Wohl würde das neue Gesetz dem Klimaschutz „ein neues Preisschild“ gegeben (in herkömmlich klarem Deutsch: der Wirtschaft noch höhere künstliche Kosten aufgeladen) haben, habe aber auch „das Volumen der pauschalen Ausschüttung“ vergrößert, also jenen Betrag, den der Staat aus den zusätzlich erzwungenen Belastungen unter die Bevölkerung und Unternehmen zurückverteilt. Wer seine alte Ölheizung verschrotte und kaum noch fliege, säuselt die „FAZ“, sei nicht nur kompensiert worden, sondern werde künftig sogar mehr Geld als zuvor in der Tasche haben.

Ob „nur“ Abgaben und Subventionen oder stattdessen Verbote: Beides ist Staatsinterventionismus pur

Was für ein schöner Schein. Erst nimmt man den Bürgern durch Mehrbelastungen (CO2-Abgabe) etwas weg und gibt ihnen zwei Drittel davon über eine Entlastung bei den Beiträgen zur Krankenversicherung zurück. Mit dem anderen Drittel füttert der Schweizer Staat einen Fonds, der „klimafreundliche“ Investitionen in Gebäude und Techniken subventionieren soll. Die „FAZ“ nennt das schönfärberisch eine „Kombination von finanziellen Anreizen sowie staatlicher Investitionsförderung“. Ebendiese Kombination hätte das gescheiterte Gesetz (samt schärferen Vorschriften für Fahrzeuge und Gebäude) ausweiten sollen, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens von 2015 zu erreichen, zu denen sich auch die Schweiz verpflichtet hat. Es hat in der „FAZ“-Wirtschaftsredaktion mal eine Zeit gegeben, in der Umverteilungsspiele ähnlicher Art kritischer gesehen wurden und abgelehnt zu werden pflegten. Und starke „Lenkung“ mit Abgaben und Subventionen ist wirtschaftlich auch nicht sinnvoller als Verbote; beides ist Staatsinterventionismus pur, zumal man – noch schlimmer – vorgibt, damit das Klima nicht nur schützen wollen, sondern auch zu können.

Die Klimaschutzpolitik als Trümmerhaufen

Den reinen Bericht über die Abstimmung versah die „FAZ“ in ihrem Wirtschaftsteil mit der Überschrift „Die Klimapolitik der Schweiz liegt in Trümmern“ („FAZ“ vom 15. Juni, Seite 19). Damit griff sie auf, was mit denselben Worten auch die „Neue Zürcher Zeitung“ („NZZ“) formuliert hatte. Ein Trümmerhaufen ist die Klimapolitik mit dem CO2-Wahn in der Tat, aber nicht nur in der Schweiz, sondern überall. Sie zertrümmert eine über lange Zeit gewachsene wirtschaftlich sinnvolle Investitions-, Produktions- und Arbeitsweise und setzt an deren Stelle absurde Ziele (Klimaschutz), extrem ausufernden Staatsinterventionismus auf breiter Front und eine willkürliche, unglaublich hohe Belastung der vor allem mittelständischen Unternehmen, der Verbraucher und der Steuerzahler – und das alles für ein (vorgebliches) Ziel, das durch Menschen unerreichbar ist: den Klimaschutz durch das Vernichten des anthropogenen CO2. Aber „FAZ“ und „NZZ“ meinen das mit dem Trümmerhaufen natürlich völlig andersherum, weil sie in diesem Mainstream mitschwimmen und nicht erkennen mögen, dass es sich in Wirklichkeit um ein verkapptes Geschäftsmodell handelt, das global durchgezogen wird.

Es gäbe für das Klima auch Vernünftiges zu tun

Dabei kann man für das Klima durchaus auch Vernünftiges tun, darunter vor allem davon ablassen, den Regenwald umzulegen, immer mehr bislang offene Flächen zuzubetonieren und das Leben der Menschen immer mehr auf Großstädte mit Hochhausschluchten zu konzentrieren, in denen die Temperatur nachweislich höher ist als in deren weiteren Umland. In diesen Städten wird das „Klima“ durch Menschen („anthropogen“) wirklich aufgeheizt. Vormals hat man das einfach nur Umweltschutz genannt.

Das Dilemma der Klimaschutzpolitik ist der Klimaschutz

Die „FAZ“ bedauert, dass sich in der Schweiz für das neue Gesetz trotz der schönen finanziellen Anreize und Investitionssubventionierung keine Mehrheit habe finden lassen. Dahinter verberge sich vor allem das altbekannte grundlegende Dilemma der Klimapolitik: „Sie kostet Geld, und niemand will die Bürde gern tragen. Wenn es an das Portemonnaie geht, ist es mit langfristigem Denken und Gemeinsinn vorbei.“ Das natürlich auch. Aber das eigentliche Dilemma der Klimaschutzpolitik ist der Klimaschutz, den sie mit ihrem absurden Kampf gegen das anthropogene CO2 nicht erreichen kann. Das ist das Dilemma aller Klimaschützer auf dem Globus.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.