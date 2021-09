Dokumentation Durchhalten und zusammenstehen – in zweieinhalb Monaten beenden wir den Wahnsinn

09. September 2021

Pressemitteilung der Jungen SVP (Jungpartei der Schweizerischen Volkspartei)

von Redaktion ef

Mit uneingeschränkter Rücksichtslosigkeit gefährdet der Bundesrat von Neuem die Existenz vieler Gewerbetreibenden und Arbeitnehmenden. Für viele Branchen wie die Gastrobranche, die Eventbranche, die Fitnessbranche und viele mehr sind die neuen Maßnahmen ein Horror.

Besonders rücksichtslos sind die Maßnahmen gegenüber Jungen, die vom sozialen Leben ausgeschlossen werden, nicht mehr normal Sport treiben können und einem unerträglichen Mobbing ausgesetzt werden.



Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger, Geimpfte ebenso wie Ungeimpfte, dazu auf, zusammenzustehen, durchzuhalten und am 28. November den Maßnahmenwahnsinn gemeinsam zu beenden. Wer glaubt, dass der Bundesrat bei einer zehn Prozent höheren Impfquote seine Macht abgibt, die Maßnahmen aufhebt und zur Normalität zurückkehrt, der träumt. Wie hieß es bisher immer: „Jetzt noch drei Wochen harter Lockdown, dann haben wir es geschafft.“ Und jetzt heißt es: „Jetzt noch ein bisschen mehr impfen, dann haben wir es geschafft.“ Wie lange wollen wir uns das noch anhören? Das Virus bleibt auch bei hoher Impfquote Realität. Eine Begründung für Bundesratsvollmachten und Maßnahmen wird es immer geben. Da die Maßnahmen außer Milliardenschulden, vollen Psychiatrien, kaputten Unternehmen, geringeren Löhnen und einer Gesellschaftskrise keinen Nutzen haben, müssen sie unverzüglich komplett aufgehoben werden. Und da es der Bundesrat nicht selbst machen wird, muss es das Volk jetzt selbst in die Hand nehmen und am 28. November „Nein“ zum Covid-Gesetz sagen.