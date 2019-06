Offener Brief an Dr. Johannes Hahn, EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen Verstehen Sie Demokratie?

27. Juni 2019

Die EU als Hegemonialmacht?

von Henrique Schneider

Sehr geehrter Herr Dr. Hahn,

am 17. Juni 2019 erklärten Sie Ihrem Präsidenten – nicht etwa dem vom Volk gewählten Alexander Van der Bellen, sondern Jean-Claude Juncker – Ihre Sicht auf die Schweiz. In diesem Schreiben legen sie dar, in der Schweiz sei kein politischer Wille für die Unterzeichnung des institutionellen Abkommens ...