13. Juni 2021

Anmerkungen zum Egalitarismus

Wer nach handfesten klassischen Zitaten gegen die derzeit bedenklich grassierende Egalomanie sucht, tut gut daran, nach diesem Buch zu greifen. Alle Gebiete egalitärer Intervention wie auch deren geistige Hintergründe und Wirkungen kommen zur Sprache. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass der Versuch, mit Zwangsmitteln absolute Gleichheit durchzusetzen, in Staatsallmacht und Totalitarismus enden muss. Wer Freiheit will, muss darum auch die Ungleichheit annehmen, die ihr natürliches und wünschenswertes Resultat ist. Viele Autoritäten aus Vergangenheit und Gegenwart kommen zur Sprache, von Lord Acton oder Alexis de Tocqueville über Helmut Schoeck und George Orwell bis hin zu den mutigen antiegalitären Fechtern der Gegenwart: Norbert Bolz etwa, Peter Hahne, Birgit Kelle oder Henryk M. Broder. Die Gleichheitsfanatiker versäumen nicht, ihrem sozialfeindlichem Tun ein moralisches Mäntelchen umzuhängen. Sie reden von einer dubiosen „Gerechtigkeit“ und einer „Moral“, die nur in einer absoluten Gleichheit bestehen soll. Der Gleichheitskampf spiegelt sich im Sprachlichen, in der Manipulation von Begriffen und angeblich wertbehafteten einzelnen Wörtern wider („politische Korrektheit“). „Toleranz“ wird missverstanden und nur gegen Gleichdenkende praktiziert oder ist bloß Ausdruck eines Nihilismus oder gesinnungslosen Relativismus. Multikulturalismus bedeutet die Auflösung homogener politischer Verbände und kultureller Gemeinschaften zugunsten einer Diversität, die man an anderer Stelle, im Bildungswesen etwa, wieder bekämpft. Das inflationäre Gleichheitsdenken spiegelt sich auch in den Manieren des Alltags wider, etwa in der allgemeinen Duzerei oder uniformer, vernachlässigter Kleidung und banaler Ansprache („Hallo“). Mit der Genderideologie begibt sich dieses Denken ins Phantastische – jeder kann sich seine geschlechtliche Identität aussuchen. Dies ist ein Teil des Angriffs auf Ehe und Familie (wie auch die „Ehe für alle“). Das Buch zeigt eindrucksvoll die Abgründe und soziale Zerstörungskraft des Egalitarismus auf.



