23. Februar 2022

Laudatio auf Baader-Preisträger 2022 Prof. Dr. Erich Weede

Laudatio von Prof. Dr. Gerd Habermann. Dies ist eines von vier Videos, die anlässlich der Verleihung der Roland Baader-Auszeichnung an Prof. Dr. Erich Weede am 19. Februar in Bad Pyrmont entstanden sind. eigentümlich frei dankt allen Beteiligten, insbesondere Steffen Krug und dem IfAAM-Institut sowie dem Aufnahmeteam der PHANTASMA mit Jacques Uhlemann.



https://www.ifaam-institut.de/

https://phantasma.eu/



Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch ein Abonnement von eigentümlich frei über ef-magazin.de und/oder über eine gezielte Spende für unsere Video- und Podcast-Formate:

Per Paypal oder Kreditkarte:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ED2GTZXQ9MDCE&source=url

Oder per Banküberweisung an (Betr.: Ihr Lieblingsformat?):

Lichtschlag Medien und Werbung KG, Volksbank Erft e.G.

IBAN: DE58 3706 9252 6704 2880 16

BIC CODE/SWIFT: GENO DE D1 ERE

Helfen Sie uns, die frohe Botschaft in vielen weiteren Videos und auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten: Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!