Counterpart Berliner Philosophie der Münchner Pandemie

06. Juni 2021

Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: Starz Zwei Wanderer zwischen den Welten: Howard Silk (J. K. Simmons) und „sein Anderer“

Howard Silk arbeitet bei einer kafkaesk anmutenden bürokratischen Agentur der Uno in Berlin – eigentlich weiß er gar nicht so recht, was er da genau macht als das sprichwörtliche kleine Rädchen im System. Doch das soll er bald erfahren, von niemand anderem als Howard Silk, seinem zweiten Ich aus einer ...