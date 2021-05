„Energiewende“ Klimaneutralität und Verstand

26. Mai 2021

Anregung zum rhetorischen Strategiewechsel

von Carlos A. Gebauer

Derzeit ist es chic, „Klimaneutralität“ zu fordern – je eher und je härter, desto besser. Was alle diese politischen Forderer indes übersehen, ist: Ihre gesamte Existenz und Tätigkeit als Aktivisten sind ein Nebenprodukt des wirtschaftlichen Erfolges ihrer Forderungsadressaten. Erwürgt aber die Mistel den Baum, dann fällt sie mit ihm zusammen um. Das Projekt, Deutschland bis 2045 „klimaneutral“ machen zu wollen, führt absehbar schon weit früher in den strukturellen Kollaps. Erstaunt werden die gefallenen Misteln dann feststellen müssen, nicht nur ihr „Klimaziel“ schlagartig erreicht zu haben, sondern auch auf zwei Dinge verzichten zu müssen: die gewohnten Produkte der Erwürgten und deren vormals üppig-industrielle Steuerzahlung. Wer nicht voller Demut staunend vor dem Kunstwerk einer hoch arbeitsteiligen Wirtschaft steht, sondern mit seinem Schulschwänzerwissen monokausale Blütenträume verbreitet, der ahnt nicht, welche Komfortverluste ihn in einer neopräindustriellen Phase erwarten. Und vor allem ist diesem Typus des Wirtschaftsbelasters vollends unklar, welche Emissionen die Gesellschaften dieser Welt ausstoßen werden, wenn ihnen die Möglichkeit genommen worden sein wird, in hyperkomplexer Arbeitsteilung Hightech-Produkte in Massen herzustellen. Wer 2030 auf den Lebensstandard von 1830 zurückgeworfen wird, der wird ein Vielfaches des Schmutzes von 1930 produzieren. Und bei dann acht Milliarden Menschen wird das weit mehr sein als der Benchmark von 1990. Wenn die deutsche Industrie nicht umgehend lernt, der Aktivistenrhetorik adäquat entgegenzutreten, dann verliert sie nicht nur den Meinungskampf gegen den Unverstand der Schreihälse. An dieser Stelle steht nämlich weit mehr auf dem Spiel als nur eine modellierte Weltdurchschnittstemperatur. Die Pressesprecher der betroffenen Industrien, die bislang eine Appeasement-Strategie verfolgten, lustige Tiere auf ihre Briefköpfe druckten und ihre Werksflotte grün lackierten, werden umdenken müssen. Nüchterne Zahlen auf PowerPoint in Hintergrundgesprächen zu präsentieren und anschließend schlotternd zu hoffen, dass der Gast von der NGO sie begriffen habe, reicht eben doch nicht. Man kann einem Klimaneutralitätsforderer nicht mit rationalen Argumenten entgegentreten. Das ist, als wollte man einem wütenden Zweijährigen in aller Ruhe erläutern, warum man Zähne putzen müsse. Realitätsaversen Ideologen kann man nicht bessere Einsichten predigen. Sie können nämlich schon allein deswegen nicht wieder zur Vernunft kommen, weil sie dort noch nie waren.