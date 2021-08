50 Jahre Rechtsbrecher Greenpeace Die Einladung zur Jubelfeier ins Ozeaneum von Stralsund

31. August 2021

Auch Merkel nimmt daran teil: Rechtsbrecher unter sich

von Klaus Peter Krause

Greenpeace-Aktionen sind einfallsreich, Natur- und Umweltschutz bekanntermaßen ihr Ziel. Aber phantasievolle Einsätze, gepaart mit guter Absicht, befreien diese Organisation nicht von der Bindung an Recht und Gesetz. Gleichwohl hat sich Greenpeace immer wieder und mannigfaltig über diese Bindung hinweggesetzt. Einige davon sind im Link am Ende des Artikels aufgelistet. In diesem Sinn ist Greenpeace eine Rechtsbrecher-Organisation. Wohl gab es zuweilen Anklagen, auch Gerichtsverfahren und gelegentlich Verurteilungen, doch die fanden, wenn überhaupt, nahezu außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung statt. Im öffentlichen Aufsehen haften blieben hingegen die spektakulären Aktionen und damit auch der Eindruck, für den guten Zweck sei erlaubt, was sonst nicht erlaubt ist. Gewohnheitsrecht ist damit aber nicht entstanden. Gleichwohl hat es diesen Anschein. Denn fünfzig Jahre geht es nun schon so. Am Abend des 30. August, also heute, wird dieses 50-jährige Jubiläum gefeiert. Von 19.00 bis 23.59 Uhr.

Die Einladung zur Jubelfeier ins Ozeaneum von Stralsund

Greenpeace International begeht diese Festveranstaltung im Ozeaneum von Stralsund, Hafenstraße 11. In der Einladung dazu heißt es: „Dieses Jahr jährt sich ein besonderes Jubiläum: Greenpeace wird 50 Jahre alt. Das wollen wir am 30. August (abhängig von den Corona-Entwicklungen) mit einer Abendveranstaltung im Ozeaneum Stralsund gebührend feiern. Wir freuen uns, Sie als Freund:innen und Unterstützer:innen von Greenpeace an diesem Abend im Saal der ‚Riesen der Meere‘ des Ozeaneums Stralsund begrüßen zu dürfen! Zu diesem Festakt haben wir neben der internationalen Greenpeace-Geschäftsführerin Jennifer Morgan und den deutschen geschäftsführenden Vorständen Martin Kaiser und Roland Hipp auch hochrangige Politiker:innen eingeladen.“

Die Gesetzes- und Rechtsverstöße werden dort sicher nicht zur Sprache kommen. Ebenso nicht die vielfältige Kritik und warum zwei Mitgründer die Organisation verlassen haben und was sie ihr vorwerfen. Nur die Erfolge. Einen Heiligenschein bekommen die Rechtsbrüche mit ihnen aber nicht. Teilnehmerin an der Jubiläumsfeier in Stralsund ist auch die Noch-Kanzlerin Angela Merkel. Eine Rede von ihr ist ebenfalls vorgesehen. Einer meiner Freunde bringt die Dinge immer wieder gekonnt auf den Punkt: „Die Kanzlerin macht den Rechtsbrechern ihre Aufwartung. Rechtsbrecher unter sich.“

