Make love not law Traumtänzer auf dem Brückengeländer

16. Mai 2021

Ein Projekt ohne Erfolgsaussicht: Der „Great Reset“

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Es gibt Hoffnung: Nicht nur Kinder unterschätzen die Komplexität der Welt

Eine unvermeidliche Nebenwirkung der allgemeinen Ausgangssperren, unter die wir infolge der weltweiten Ausnahmepandemie gezwungen sind, ist eine eigenwillige Form der Muße. Denn da sich das, was derzeit unter herkömmlichen Umständen zu erledigen gewesen wäre, nicht im Einklang mit den Gesetzen abarbeiten lässt, besteht Gelegenheit, den eigenen Blick wie auch die eigenen Gedanken auf anderes zu richten. Das Bestreben, die Lage verstehen zu wollen, in die wir gesetzt sind, ist zwar einerseits durch die verminderten Potenziale des Erlebbaren deutlich reduziert. Umgekehrt erweitert die Handlungseinschränkung aber auch die Möglichkeiten der tieferen Analyse. Die Betrachtung der Realität verwandelt sich so von einer neugierig umherreisenden Kamera in eine Art statisches Mikroskop, das immer tiefer und detaillierter in die Struktur der Situation abtauchen kann.

Hat man einmal gedanklich den Nebel durchschritten, den die erweiterte Boulevardpresse mit den Implausibilitäten und Widersprüchlichkeiten ihres Pandemienarrativs zur allgemeinen Verwirrung und ablenkenden Beschäftigung wirft, und ist man im Quellenstudium zu den offen publizierten Szenarien gelangt, in denen sich unsere jetzige Lage teils schon seit Jahrzehnten angekündigt hatte, so erkennt man die zentrale Sehnsucht mancher Akteure. Die ganze Welt soll in eine durchstrukturierte, monistisch verwaltbare Einheit umgeschmiedet werden, deren dann optimal beherrschte Bewohner mit leichter Hand steuerbar, besteuerbar und algorithmisch lenkbar seien. Der große Rückschritt in ein vorindustrielles Naturparadies, im Einklang mit der grünen Wildnis und in Harmonie insbesondere mit allen für die Steuerung als relevant erkannten Spurengasen, wird als das gerechte Zukunftsszenario beschrieben: diskriminierungsfrei, angstfrei, ohne Sorgen und ohne Krankheiten, ohne Konflikte und dauerhaft stabil.

Nicht nur die politische Geschichte der Menschheit ist voll von Beispielen, in denen ebendies in je leicht abgewandelter Form versucht worden war und die immer wieder krachend scheiterten. Gesellschaftliche Utopien, irdische Paradiese, ideale Kommunen und perfekte Städte wurden wieder und wieder konzipiert, gebaut und bezogen. Sie alle scheiterten, nicht selten fatal, wie im kollektiven Freitod der Bürger des Gelobten Landes von Jim Jones in Guyana. Selbst die exzessiven Finanzierungsmöglichkeiten der Stadt Rajneeshpuram in Oregon konnten nicht sicherstellen, dass jenes Mega-Ashram von Dauer war. Und das Kollabieren derartiger Kunstwelten beschränkt sich nicht einmal auf politische oder religiöse Kontexte: Auch der nur naturwissenschaftliche Versuch, mit „Biosphere 2“ in Arizona ein autonomes System zu schaffen, das von den bekannten irdischen Realitäten getrennt existieren sollte, blieb ohne Erfolg.

Das Projekt, sich mit einem materialisierten menschlichen Gedanken so in die Umwelt einzufügen, dass es nicht zu zerstörerischen Wechselwirkungen komme, ist aller Voraussicht nach eben doch immer wieder zu groß, um von Menschen verwirklicht werden zu können. Stets ist es die Übermacht der dann doch zu vielen unbekannten Faktoren, die Komplexität ihres Zusammenspiels, das gedanklich nicht Erfasste, aus dem die Ursachen für den Zusammensturz des allerfeinst ersonnenen Turmbaus resultieren. Ich wage, zu mutmaßen: Auch die noch so rechenstärkste künstliche Intelligenz wird nicht hinreichen, um diesen Mangel an Wirklichkeitskenntnis zu kompensieren. Denn sogar eine selbstlernende Intelligenz kann zwangsläufig nur in den Bahnen lernen, die ihr von ihrem eigenen Programmierer vorgegeben wurden. Karl Popper und John Eccles stießen bei ihrer Erforschung des menschlichen Gehirns bekanntlich an eine Grenze, die auch für Maschinen wirkt, wenn sie von Menschen ersonnen werden: Das Hirn kann sich nicht von außen begreifen, weil es nicht aus sich heraustreten kann. Wie also sollte eine Maschine lernen, aus sich selbst heraus die Grenzen zu sprengen, die ihr Schöpfer ihr – ohne es selbst zu wollen und zu wissen – hat einprogrammieren müssen?

Anders als in einem spieltheoretischen Modell, das üblicherweise ganz explizit mit künstlich eingeschränkten Faktoren konzipiert wird, und anders auch als in einem krankenhäuslichen Operationssaal, der tunlichst wie ein naturwissenschaftliches Experiment unter Ausschluss aller störenden Umstände gebaut ist, wird jedes menschliche Artefakt, das sich der gesamten Realität – nach außen wie nach innen, im Großen wie im Kleinen – aussetzt, mit Einflüssen konfrontiert, die nicht seiner Steuerbarkeit unterliegen. An dieser Realität scheitern seine wildesten Zukunftsprognosen. Denn das Universum ist entweder wirklich unendlich oder es ist wenigstens zu groß, um von menschlichen Gedanken erfasst zu werden, und deswegen einem unendlich unbeherrschbaren Einflussbereich gleichgestellt. Spricht nicht einiges dafür, dass die in diesen Tagen rund um Washington DC erwarteten Zikaden namens „Magicicada septendecim“ gerade deswegen nur so außergewöhnlich arrhythmisch (alle 17 namensgebenden Jahre) aus dem Boden aufsteigen, weil sie allen Fressfeinden aus dem Weg gehen möchten, die jener eigenwilligen Taktung nicht folgen können?

Wer sein eigenes Verhalten für andere vorhersehbar gestaltet, der macht sich allein deswegen angreifbar. Was sich für andere ausrechnen lässt, hat geringere Chancen, auf Dauer zu existieren, als das, was unvorhersehbar agiert. Wer weiß, vielleicht führt gar die riemannsche Vermutung, wonach sich die Abfolge von Primzahlen als so chaotisch darstellt, dass sie mit einem Algorithmus nicht erfassbar ist, eines Tages in das Geheimnis der Ewigkeit des Universums insgesamt. Jeder Fernsehkommissar weiß: Einem Täter, der jederzeit und überall zuschlagen kann, wird man nicht Herr.

Während weite Teile der Menschheit also gerade wie in einem Laborexperiment voneinander getrennt in ihren je eigenen heimischen Petrischalen darauf warten, erfasst, kartiert, nummeriert und unter einen großen Weltenplan geordnet zu werden, dominiert bei den Versuchsdurchführenden augenscheinlich die Vorstellung, das Ganze durch einen fein vorgegebenen Gleichschritt aller Beteiligten auf Dauer beherrschbar gestalten zu können. Die Einheitsimpfung mit ihren schon angekündigt turnusmäßigen Folgeimpfungen gleicht einem kollektiven Marschbefehl für die Weltbevölkerung, im vorgegebenen Rhythmus eine Einheitsrichtung einzuschlagen. Doch es mögen die Großcomputer rechnen, so viel sie sollen: Die Versuchsdurchführung findet in der Realität des Universums statt und ist also dessen ganzen Wirkkräften ausgeliefert. Und dass gerade die Anordnung des Gleichschritts sich zu einer zerstörerischen Dysfunktionalität insgesamt aufschaukelt, wissen mindestens alle Londoner, die je auf der Millennium Bridge ihre Themse überquerten. Mehr noch: Sie wissen sogar, dass es nicht einmal eines befohlenen Gleichschritts bedurfte, um einen Einsturz des Bauwerks zu provozieren. Bisweilen bewirkt die Natur selbst eine Art von zirkulären Kausalitäten, an denen sogar die feingliedrigste Planung scheitert. Wer versucht, fast acht Milliarden Menschen unter seine Computeralgorithmen zu zwingen, dem fehlt die nötige Demut für ein solches Projekt. Denn auch der mächtigste Herrscher und umfassendste Gesetzgeber ist an die Gewalten des Universums gebunden. Will er erfolgreich sein, muss er sich fügen. Der deutsche Gesetzgeber hat in Paragraph 27 seiner Straßenverkehrsordnung demütig festgehalten: „Auf Brücken darf nicht im Gleichschritt marschiert werden.“ Die Regel ist selbsterklärend. Kluge Regeln brauchen also nicht einmal einen Bußgeldtatbestand. Sie überzeugen von selbst.

