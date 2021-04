Corona-„Ermächtigungsgesetz“ Denn sie wissen, was sie tun

30. April 2021

Über die Inszenierung von Kloaken und andere Perversionen

von Max Reinhardt

Ich habe mir heute mal dieses neue Ermächtigungsgesetz durchgelesen und festgestellt, dass ich in meiner Eigenschaft als journalistischer Schmierfink davon gar nicht betroffen bin. Ich könnte also nachts um drei Uhr durch die verwaisten Straßen des Regierungsviertels gehen. Und spräche mich ein Ordnungshüter an, könnte ich ihm erklären, dass ich über die anzutreffende Leere und ihr Ausmaß recherchiere.

Getreu der Feststellung des Philosophen Kant ist wohl eine „anschauende Gewissheit“ nur in der Mathematik gegeben, weil ihre Beweise mittels intuitiv einsichtiger Axiome erfolgen. Da jedoch bereits das Zählen eine empirische Referenz zu der im Zählvorgang enthaltenen Vereinzelung bedingt, ist diese Aussage anzuzweifeln. Und um zu wissen, dass fünf plus zwei mal drei nicht 21 sondern elf ist, muss ich die entsprechende Regel kennen, und diese ist eine Setzung.

Würde meine Unkenntnis dieser Regel publik, katapultierte mich dies aus dem „Bildungsbürgertum“ hinaus, in die prekären Schichten der Gesellschaft. Ich taugte dann gefühlt noch zum Friseur, Taxifahrer oder eben zum Ordnungshüter, also zu all jenen, denen man es nachsieht, dass sie etwas dumm aus sich herausschwätzen, ansonsten aber nach Anweisung ihren Job erledigen.

Bleiben wir bei dem jüngsten Ermächtigungsgesetz und der sich ausbreitenden Leere. Dazu muss man des Nachts weder aus dem Fenster schauen, geschweige denn durch die Straßen gehen. Ein Blick in den Gesetzestext genügt, um den juristischen Erguss als willkürlichen Akt der Gewaltherrscher zu identifizieren.

Die Anordnung im Drama „Wilhelm Tell“, dass alle den auf eine Stange gesteckten Hut des Vogtes Gessler ehren sollen, ergibt mehr Sinn.

Obwohl die Experten nachweisen können, dass die Ansteckung besonders in geschlossenen Räumen geschieht, dass man also die Menschen bei steigenden Temperaturen am besten ins Freie lockt, bleiben die Außenbereiche der Restaurants und Cafés geschlossen.

Obwohl die Mobilität über Nacht sowieso eingeschränkt ist, wird eine Ausgangssperre befohlen. Und obwohl der Inzidenzwert eine nahezu beliebig manipulierbare Größe ist, gilt dieser als Bezugspunkt. Man täuscht Wissenschaftlichkeit vor, weil man fest damit rechnet, dass es nicht auffällt, dass die gleichzeitige Anordnung einer breit angelegten Testpflicht diesem Wert jedwede statistische Belastbarkeit nimmt.

Das alles wird Frau Dr. Merkel als Vertreterin des christlich-physikalischen Unsinns natürlich wissen. Im Gegenteil, sie wird fest damit gerechnet haben, dass dieses Gesetz das abartige Verlangen nach immer mehr Gewaltherrschaft befriedigt und in der Breite der journalistischen Hohlköpfigkeit entsprechend Resonanz findet.

Die Herrschaften wissen sehr wohl, was sie tun. Sie befriedigen sich an der fortgesetzten Demütigung und Unterdrückung bestimmter Teile der Bevölkerung, um vom pseudointellektuellen Gesindel der selbsternannten Weltenretter Zustimmung zu erheischen. Mit Infektionsschutz hat das so viel zu tun wie eine Kakerlake mit Hygiene.

Nein, ich nehme es dem Polizisten nicht übel, dass er seine Weisungen befolgt. Ich verüble es dem intellektuellen Gesindel, einem Großteil des sogenannten Bildungsbürgertums, auch den Ärzten, dass sie aus opportunen Überlegungen, wider bessere Erkenntnis, sich nicht zu Wort melden.

Gleich wie sie alle wohl festgestellt haben, dass ihr Taschenrechner die Regel Punktrechnung vor Strichrechnung nicht kennt, haben sie die von Politik und Medien künstlich inszenierte Kloake der Querdenker erkannt. Wer Kritik an den Infektionsschutzmaßnahmen der Regierungen übt, läuft nämlich Gefahr, in diese Kloake gestoßen zu werden und als „Corona-Leugner“, als Dummkopf oder als Nazi abgestempelt zu werden. Und so bleibt man in Deckung, um sich nicht gemein zu machen und von der „falschen Seite“ Applaus zu bekommen.

Es ist dem kryptostalinistischen Schmierfinkentum, dem jetzt das neue Ermächtigungsgesetz Sonderrechte einräumt, zu verdanken, dass es bereits wieder für die eigene Karriere „gefährlich“ sein kann, auch nur auf Tatsachen hinzuweisen. Denn diese haben die Kloaken erst geschaffen. Ohne die Volksverhetzer in den Medien hätten Menschen demonstriert – so aber demonstrieren Nazis. Und nachdem man mit dem Begriff „Ausschwitz-Leugner“ bereits gute Erfahrungen gemacht hatte, wurden die „Corona-Leugner“ erfunden.

Das Ziel ist erreicht. Kritikimmunisiert kann auch die letzte Perversion zum Nachteil der Menschen exekutiert werden. „Es könnte schlimmer kommen“, werden einige meinen. „Ja, es wird schlimmer kommen.“