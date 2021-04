Der Blick nach China Hongkong: Ein Schatten seiner selbst

29. April 2021

Das Sicherheitsgesetz hängt wie ein Damoklesschwert über der Stadt und seinen Bewohnern

von Henrique Schneider

Im Juli 2020 ist das Sicherheitsgesetz in Hongkong in Kraft getreten. Nicht einmal ein Jahr danach: Die Stadt liegt darnieder, ihr Geist ist gebrochen. Gerade aus europäischer Perspektive ist das nicht uninteressant.

Die wichtigste Regelung im Sicherheitsgesetz ist sein Zweck: der Schutz vor Gefährdung der nationalen Sicherheit. Und was sind denn Tatbestände für diese Gefährdung? Praktisch alles. Die chinesische und Hongkong-Polizei, die Gerichte beidseits der Grenzen und die Exekutiven beider Einheiten können jederzeit alles und jedes zu einer solchen Gefährdung deklarieren.

Nicht nur ist die Gewaltenteilung dadurch aufgehoben, sondern auch die Rechtsmittel der Verdächtigen sind inexistent. Sie können ohne formale Anklage oder Verdacht festgenommen werden und können auch nicht gegen Urteile vorgehen. Sie können enteignet werden und haben keinen Anspruch auf Verteidigung. De facto gelten in Hongkong aktuell weder Unschuldsvermutung noch „habeas corpus“.

Die Methoden machen es aus

Doch das Interessanteste an der ganzen Sache sind die Methoden, welche China-Hongkong anwendet, um die Sonderverwaltungszone zu disziplinieren. Man muss nicht sofort den Hammer herausholen, wenn es die Nadel auch tut.

Zunächst wurde das Wahlgesetz geändert. Man erinnere sich: Bei der letzten Wahl in Hongkong eroberten die sogenannten Pro-Demokraten über 90 Prozent der lokalen Repräsentanz. China will das Hongkong-Parlament nicht mit solchen Leuten gefüllt sehen. Also reduzierte man die Anzahl der direkt gewählten Parlamentsmitglieder auf 22 Prozent. Die anderen 78 Prozent werden ernannt. Und niemand darf kandidieren, ohne eine dreifache Überprüfung der patriotischen Gesinnung zu bestehen.

Dann werden „Verdächtige“ nicht sofort festgenommen, sondern die Gemeinschaften, in denen sie leben, werden zunächst unter Druck gesetzt. Wenn also eine „verdächtige“ Person in einem Hochhaus lebt, kann es passieren, dass über das gesamte Haus ein „Lockdown“ verhängt wird. Offiziell geht es natürlich um Covid-19. Doch alle wissen, worum es eigentlich geht. Wenn eine „verdächtige“ Person Mitglied einer landwirtschaftlichen Genossenschaft ist, werden Felder plattgewalzt und damit Ernten zerstört. Offiziell geht es um Hygiene-Vorschriften. Doch alle wissen, worum es eigentlich geht.

Festnahmen gehören freilich auch zum Repertoire. Doch diese richten sich vorwiegend gegen bekannte Persönlichkeiten. Die Führung hofft wohl auf einen abschreckenden Effekt. Mindestens 500 solche Persönlichkeiten sind bereits festgenommen worden, 50 allein in den letzten Wochen. Zwar werden sie meistens wieder freigelassen, doch sie wissen nie, wann sie wieder in die Zelle kommen.

Deutliche Effekte

Das resolute Vorgehen zeigt Wirkung. Hongkong wird immer chinesischer. Die Wirtschaftsfreiheit nimmt ab. Das Bruttoinlandprodukt brach im Jahr 2020 um über sechs Prozent ein. Der Nettokapitalabfluss ist so groß, dass die lokalen Autoritäten ihre Publikation einstellten. Auch häufen sich die Zeichen für ein „Brain-Drain“ jüngerer Arbeitskräfte.

Allerdings ist das aus chinesischer Perspektive nicht wichtig. Wichtig ist, dass Hongkong chinesisch wird. Werden bedeutet hier: Aus der Sicht Pekings hat sich die Sonderverwaltungszone zu stark vom Land der Kommunistischen Partei entfernt und sogar eine eigene regionale Identität entwickelt. Differenzierung, Regionalstolz oder gar Autonomie sind aus der Sicht Pekings Feinde des zentralistischen kommunistischen Regimes und dürfen entsprechend nicht geduldet werden. Das erklärt auch die Rigorosität des Durchgreifens.

Und warum ist das von Interesse für europäische Regierungen? Einige verurteilen das Ganze – und zum Ganzen gehören auch die zur Einschüchterung und Unterdrückung eingesetzten Methoden. Doch andere blicken (mehr oder weniger) neidisch rüber – inklusive auf die Methoden.