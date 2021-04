Österreichische Wirtschaftspolitik Wohlstand schafft nicht die Bürokratie, sondern die Unternehmen

26. April 2021

Die Arbeiterkammer-Präsidentin wünscht sich den Staat als „Jobmotor“

von Andreas Tögel

Wenn Sozialisten etwas von Wirtschaft verstünden, dann wären sie keine. So das Urteil des österreichischen Ökonomen Friedrich August von Hayek, Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 1974. Als ob sie den Beweis für diese These antreten wollte, hat Genossin Renate Anderl, Chefin der Bundesarbeiterkammer, in einem Interview für das Magazin „Österreich sicher“ kürzlich ihre ökonomische Kompetenz präsentiert. In dem unter dem Titel „Den Reichtum besser verteilen“ erschienenen Beitrag bezog sie zu aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen Stellung.

Sie meint, mit einer „Qualifizierungsoffensive“ der durch die pandemiebedingten Firmenpleiten entstehenden Massenarbeitslosigkeit begegnen zu können. Qualifikationen zu erwerben ist natürlich kein Fehler. Dass Unternehmen, die es schlicht nicht mehr gibt, künftig besser qualifizierte Leute einstellen werden, ist indes eher unwahrscheinlich.

Menschen motivieren und Investitionen ins Land holen

Der Staat, so Frau Anderl, solle nun als „Jobmotor“ einspringen, da derzeit viele unter Marktbedingungen agierende Unternehmen verschwänden. Ob das eine gute Idee ist, da vom Staat geschaffene Jobs meist darauf hinauslaufen, am Vormittag Löcher auszuheben, die am Nachmittag wieder zugeschüttet werden? Der bis heute wirkungsmächtige britische Ökonom John Maynard Keynes hat diesen genialen Vorschlag zur Eindämmung der Arbeitslosigkeit schon vor Jahrzehnten aufs Tapet gebracht.

Dumm ist nur, dass das Geld zur Bezahlung von Tätigkeiten, die nichts zur Wertschöpfung beitragen, irgendwo herkommen muss. Mehr Gesundheits- und Pflegepersonal zu beschäftigen ist etwas Wunderbares, nur sind „Investitionen“ in den Sozialbereich eben keine Investitionen, sondern Aufwand. Aufwand, der getragen werden muss. Von wem? Vom produktiven Sektor – also genau von den Unternehmen und deren Mitarbeitern, die dank rigoroser Lockdowns gerade dezimiert werden. Verfügte Frau Anderl über rudimentäre Einsichten in wirtschaftliche Zusammenhänge, würde sie Vorschläge machen, wie man Menschen motiviert, Unternehmen zu gründen und wie man Investitionen ins Land holt.

Das Haben setzt Produktion voraus

Ausgerechnet dann, wenn die Arbeitslosigkeit ein Rekordniveau erreicht, eine Aufstockung des Arbeitslosengeldes (von derzeit 55 auf 70 Prozent) zu fordern, ist absurd. Was soll das bringen – außer Zusatzbelastungen fürs Budget?

Kurios wird es, wenn Frau Anderl das Motto „mehr privat, weniger Staat“ aufgrund der aktuellen Krise als „absolut falsch“ brandmarkt. Immerhin war es der Staat, der mit seinen, nach Meinung nicht weniger Bürger inkonsistenten und unberechenbaren, Maßnahmen ganze Branchen plattgemacht und die heute herrschende Massenarbeitslosigkeit mitverursacht hat. Und ausgerechnet dadurch soll bewiesen sein, dass „mehr privat“ falsch ist?

Wer etwas zu verteilen gedenkt, der muss es einmal haben. Und das Haben setzt Produktion voraus. Wertschöpfend produziert wird aber nicht von der Sozialbürokratie, sondern in 100 von 100 Fällen von florierenden, auf Gewinn gerichteten privaten Unternehmen.

Wie der schottische Moralphilosoph Adam Smith anno 1776 feststellte, ist es nicht das Wohlwollen des Fleischers oder des Bäckers, dem wir unser Mahl verdanken, sondern deren Streben nach ihren eigenen Interessen. Wenn Frau Anderl, die das Leben außerhalb geschützter Werkstätten nie kennengelernt hat, für ihr Klientel etwas wirklich Gutes tun will, sollte sie sich einige ökonomische Grundlagen aneignen.

Dieser Artikel ist zuerst auf der Seite Exxpress | für Selberdenker erschienen