Staats- und Gesellschaftsverständnis der Bundesregierung Wann gibt es wieder Grundrechte?

25. April 2021

Ein Zurück ist nicht geplant, die Politik verfolgt andere Interessen

von Joachim Kuhnle

Es gibt sie noch, die Journalisten, die die richtigen Fragen stellen, die wissen, was die Menschen da draußen im Lande interessiert. Der großen Mehrheit der Massenmedien genügt es, mit den Machtpolitikern im gemeinsamen Bett zu liegen und deren Beweihräucherung zu betreiben. „Haltungs-Journalismus“ nennt man das heutzutage und deren gut bezahlte und mit Preisen überhäufte Vertreter sind stolz auf ihr derart widerwärtiges Verhalten. Einer der wenigen, die den Beruf des gegenüber den Mächtigen kritischen Journalisten noch ernst nehmen, ist Boris Reitschuster, dessen Fragen in der Bundespressekonferenz regelrecht gefürchtet sind. „Sie sind eine Ein-Mann-Opposition“ sagte der Schweizer Journalist Roger Köppel kürzlich zu Reitschuster, weil dieser anscheinend eine Sonderrolle im Haifischbecken der Hauptstadt-Berichterstatter spielt. Die armseligen Kollegen, die als Lakaien der Macht agieren, mögen freie Medien wie Reitschuster.de nicht. Hier steuert der Neid die Gefühle. Dabei muss man einräumen, dass es auch noch andere Kollegen gibt, die gute Fragen stellen. Sie sind allerdings weniger bekannt. Einer von ihnen heißt Florian Warweg. Während seines Studiums hat er Praktika beim links-grünen Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele und bei der EU-Kommission absolviert. Nach Lobbyarbeit für die palästinensischen Gebiete und einer Tätigkeit im Bundestag ist er seit 2014 Leiter der Online-Redaktion bei RT-Deutsch, einem Medium, dass dem bösen Wladimir aus Russland zugeordnet wird. Viele mögen anhand dieses Lebenslaufs die Nase rümpfen. Dabei spielt es am Ende keinerlei Rolle, wo und für wen man schon gearbeitet hat oder wer den neugierigen Fragensteller aktuell bezahlt. Es ist einzig und allein die Frage selbst, die bewertet werden muss. Die Frage, die Warweg dem Regierungssprecher der Bundesregierung Steffen Seibert stellt, ist der Goldstandard, einfach und doch genial. Und man wundert sich, warum nicht jeder Journalist genau diese Frage jeden Tag aufwirft, denn sie bringt das aktuell beherrschende Thema der Corona-Diktatur genau auf den Punkt: „Gibt es konkrete Pläne der Bundesregierung, ab wann die bürgerlichen Grundrechte wieder gelten sollen?“

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz werden Ausgangssperren und andere Grausamkeiten ab einer exakt definierten Marke von 100 positiven Sars-CoV2-PCR-Tests pro 100.000 Einwohnern (Landkreis oder Stadt) automatisch und gnadenlos verhängt. Umgekehrt könnte es doch auch Pläne geben, dass, wenn zum Beispiel 50 Prozent der erwachsenen Bundesbürger ein Impfangebot bekommen haben oder wenn die Medizin zwölf Monate Zeit hatte, sich auf die angeblich neue Krankheit behandlungstechnisch einzustellen, der ganze Corona-Zirkus automatisch beendet und wieder zur Normalität zurückgekehrt wird. Die im Grundgesetz formulierten Grundrechte würden dann für die 83 Millionen Bewohner Deutschlands wieder vollständig in Kraft treten. Gibt es irgendjemand im Umkreis der Bundesregierung, der sich für eine solche Fragestellung interessiert? Leider nein, muss man nach der Antwort des Regierungssprechers Steffen Seibert ernüchternd feststellen, denn sein ausweichendes Gebabbel spricht Bände: „Wissen Sie, was auch eine ganz schwere Grundrechtseinschränkung ist? Wenn Sie eine Schwersterkrankung haben und es gibt kein Intensivplatz mehr für Sie.“

Seiberts Antwort steht für einen neuen Politikstil, der sich wie eine unheilbare Krankheit über viele Jahre in unsere Gesellschaft eingeschlichen hat und jetzt der Gesellschaftsordnung, so wie wir sie bisher kennen, den Garaus macht. So etwas wie Grundrechte oder auch Bürgerrechte, die einmal dazu gedacht waren, den Bürger vor der Übergriffigkeit der Mächtigen und vor dem Missbrauch des Gewaltmonopols des Staates zu schützen, sind in der schönen neuen Welt überhaupt nicht mehr vorgesehen. Schlimmer noch, sie werden als lästige Schmutzpartikel aus längst vergangenen Zeiten betrachtet und gehören gemäß Gesinnung derjenigen, die hier schon länger regieren, endgültig entsorgt.

Seibert und die meisten anderen vom Verein der sozialistischen Einheitsfront in Politik und Medien haben überhaupt keine Ahnung, was Grundrechte sind und was sie bedeuten. Sie wissen es nicht und sie wollen es auch gar nicht wissen. In der selbsternannten elitären Denkweise progressiver Größenwahnsinniger, einer Denkrichtung, die in ihrer heutigen Ausprägung auf Karl Marx zurückgeht, bestimmen einzig und allein auserwählte Mächtige, was für die Untertanen gut und was für sie schlecht sein soll. Grundrechte werden in diesem Sinn einfach neu definiert und als Leistungen der gütigen Räuber (bezahlen müssen andere) verkauft. Das hier zum „Grundrecht“ erhobene Bett auf einer Intensivstation ist ja nur ein schlechtes Beispiel unter vielen. Darüber hinaus sorgt eine Barmherzigkeit heuchelnde Regierung für weitere „Grundrechte“ wie kostenlose und vom Staat beschaffte Impfdosen, mit Staatsknete bezahlte linke Aktivisten für den Kampf gegen Oppositionelle, Sozialleistungen für Einwanderungsbewerber, garantierte Abnahmepreise für ineffizient erzeugten Strom, den in dieser Form niemand benötigt, und so weiter. Nicht zu vergessen ist das „Grundrecht“ auf einen EU-Bürokratie-Moloch einschließlich des „Grundrechts“ auf Ursula von der Leyen und natürlich des „Grundrechts“ auf ein kaltes Klima, also auf schlechtes Wetter. Wie diese neuen „Grundrechte“ im Detail aussehen und gestaltet werden, bleibt den Regierenden überlassen. Die als unmündig abgestempelten Untertanen sollen sich da gefälligst heraushalten. Sie haben überhaupt nichts mehr zu sagen.

Es ist eine vollständig andere Philosophie als diejenige, welche die Väter des Grundgesetzes bei der Formulierung der dort verankerten Grundrechte im Sinn hatten. Es ist sogar beinahe das Gegenteil. Dabei steht der Prozess hin zu einer neuen Gesellschaftsordnung noch am Anfang und ist noch lange nicht abgeschlossen. Was die linken (progressiven) Kräfte in der Politik fordern, ist eine vollständige Abkehr von der freiheitlichen Grundordnung hin zu einer utopischen Plan-Welt durchgeknallter und machtbesessener Tyrannen, ob ausgemachte Psychopathen oder es gut meinende Gutmenschen ist in diesem Zusammenhang belanglos. Die derzeitige Ordnung steht dabei noch im Weg und wird von vielen vollständig ignoriert, hält aber als Bremsklotz den Laden (noch) zusammen. Die „schöne“ neue Welt(ordnung) ist hingegen eine Katastrophe und zum Scheitern verurteilt. Sie wird langsam, aber sicher Not und Elend bringen, einschließlich zunehmend schlechterer medizinischer Versorgung. Doch für Politiker tut sich das Paradies der vollkommenen Macht bis hinein in alle privaten Wohnstuben auf und weckt Begehrlichkeiten. Danke an Florian Warweg für die richtige Frage. Diese muss jetzt jeden Tag neu gestellt werden, damit die Machthaber und ihre Verehrer von der Presse in ihren feuchten Träumen penetrant gestört werden.