Geheimpolizei made in Germany Gestapo, Stasi – und was kommt als Nächstes?

24. April 2021

Der Sprachgebrauch in englischsprachigen Zeitungen, Zeitschriften und Filmen referenziert gerne die deutsche Polizeigeschichte

von Volker Boelsch

„You don’t scare me with this Gestapo crap!”, sagt Keanu Reeves alias Thomas A. Anderson im Film „The Matrix“ von 1999, als er vom finsteren „Agent Smith“ verhört wird, herrlich schurkig gespielt von Hugo Weaving. „Sie jagen mir keine Angst ein mit Ihrer Gestapo-Show!“, könnte man den Satz frei übersetzen. In der deutschen Synchronfassung sagt Anderson: „Glauben Sie, Sie können mich mit diesem Gestapo-Scheiß beeindrucken?“. Passt ja eigentlich.

Wer englischsprachige Medien konsumiert, stolpert schon seit Langem immer wieder über die Erwähnung der Gestapo – der „Geheimen Staatspolizei“, die Teil des Reichssicherheitshauptamtes unter dessen Gründer Heinrich Himmler war und von 1933 bis 1945 unter dieser Bezeichnung ihr Unwesen trieb. Die Gestapo ist zum Synonym für Polizeieinheiten geworden, die nicht zum Schutz der Bevölkerung unterhalten werden, sondern um Regierungskritiker zu überwachen und zu terrorisieren.

In den letzten Jahren wird aber vermehrt auch die „Stasi“ erwähnt, womit die Polizeiabteilung des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit verkürzt ausgedrückt wird. Die Deutschen lieben anscheinend Silbenkurzwörter und die englischsprachigen Medien offensichtlich immerhin diese beiden aus der deutschen Sprache entlehnten Exemplare zur Versinnbildlichung von Geheimpolizei-Allüren. Dabei stelle ich mir oft die Frage: Wieso nur Gestapo und Stasi?

Kuba hatte die Seguridad del Estado, in der Tschechoslowakei gab es die Státní Bezpečnost, Polen hatte die Służba Bezpieczeństwa, Jugoslawien die Uprava državne Bezbednosti – und unvergessen ist natürlich die Securitate aus Rumänien. Diese und unzählige andere Geheimpolizeieinheiten waren schon seit jeher das Rückgrat totalitärer Regime und eignen sich ebenfalls für die Bildung hübscher Silbenkurzwörter – doch nur die beiden deutschen Beispiele wurden zum internationalen Kulturphänomen. Woran liegt das?

Liegt es vielleicht an der besonderen Eigenschaft in unserem Land, aus der Vergangenheit nichts zu lernen? Schließlich hätte es Gründe genug gegeben, nach der Gestapo-Zeit landesweit „Nie wieder Sozialismus, egal in welcher Form!“ zu beschließen. Dann wäre eine Stasi nie entstanden.

Was nützen derlei Gedankenspiele – schließlich hat uns die Geschichte längst eines Besseren belehrt. Die NSDAP erfuhr in der SED eine Neuauflage, und aus der Gestapo wurde die Stasi. Und heute? Die SED nennt sich inzwischen „Die Linke“, aber sonst hat sich nicht viel geändert. Und mit Hermann Klenner befindet sich noch immer ein ehemaliges NSDAP-Mitglied in den Reihen der Linken, womit Linken-Co-Chefin Hennig-Wellsow auch ganz offen kein Problem hat – dies konnte man erst vergangene Woche in der „Welt“ nachlesen. Doch wo ist die Stasi?

In meiner Jugendzeit kursierte der Werbeslogan: „Die Polizei, Dein Freund und Helfer“ – und ich vermute, dass sie das tatsächlich auch gewesen ist. Doch meine Freunde und ich waren damals Lausbuben. Es verging kein Tag, an dem wir nicht über eine rote Ampel geradelt oder an einer Stelle ohne Überweg einem erschrockenen Autofahrer vor die Motorhaube gesprungen wären. An besonders übermütigen Tagen hatten wir auch schon mal im Laden etwas mitgehen gelassen, uns vom Bahnhof ein Fahrrad „ausgeliehen“ oder waren nach dem Einschießen einer Fensterscheibe mit dem Fußball Hals über Kopf geflüchtet. Und so verschaffte uns das Auftauchen eines Polizisten immer innerlich ein eher ungutes Gefühl.

Doch eigentlich war die Polizei grundsätzlich und fleißig damit beschäftigt, für die Sicherheit und Unversehrtheit von Leib, Leben und Besitz der Bevölkerung zu sorgen.

Inzwischen sind wir Lausbuben – soweit ich weiß – allesamt ehrliche Bürger geworden, die sich nichts zu Schulden kommen lassen. Doch das ungute Gefühl beim Auftauchen von Polizisten ist wieder da. Zu oft musste ich in den letzten zwölf Monaten von brutalen Polizeieinsätzen lesen: Hunde, Knüppel, Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten. Nicht alle Demonstranten von wegen „weil ja die Menschenansammlungen zur Ausbreitung der Seuche beitragen“. Nein, nur Regierungskritiker wurden attackiert. Ob „Black Lives Matter“ oder „Fridays for Future“, ob Umwelt- oder Islamverbände – landesweit durfte sich jederzeit in großen Massen versammelt werden, ohne dass die Polizei dabei einschritt. Aber wehe, man war beieinander, um für die Wahrung der Grundrechte zu protestieren!

Wodurch sind denn die Grundrechte in Gefahr? In bisweilen drei Auflagen wurde das IfSG, das Infektionsschutzgesetz, in den letzten zwölf Monaten geändert, mit klaren Einschnitten, die das Recht auf die Unversehrtheit der Wohnung oder der Bewegungsfreiheit abschaffen. Weil es jeweils Vorgaben auf Verordnungsebene sind, die der Polizei die Erlaubnis zum Ignorieren der Grundrechte verschaffen, und weil diese Verordnungen sich regelmäßig ändern, wissen viele Menschen nicht mehr, ob sie sich gerade rechtskonform verhalten oder ob sie damit rechnen müssen, dass ihnen ein Sonderkommando die Wohnungstür einrammt.

Doch es kommt noch schlimmer. Noch in dieser Woche soll die vierte Gesetzesänderung zum IfSG verabschiedet werden, die es der Bundesregierung noch einfacher macht, Polizeieinheiten auf friedliche Kritiker zu hetzen. Es wird auch diese zwar als Maßnahme zum Seuchenschutz bezeichnet, aber man muss schon blind sein, um nicht die wahre Absicht zu erkennen.

So ist das also im Deutschland des Jahres 2021. Zugegeben, wenn ich hier in meinem Redaktionssessel sitze und aus dem Fenster schaue, dann sehe ich ausschließlich ruhige Hinterhöfe und Gärten. Von Übergriffen der Polizei im Auftrag der Regierung bekomme ich lediglich dann etwas mit, wenn ich nach draußen gehe. Also bleibe ich die meiste Zeit hier.

Doch wenn dereinst in der englischsprachigen Subkultur ein dritter Begriff die Runde macht, wenn ein weiteres Synonym für Polizeiterror aus dem deutschen Wörterbuch entlehnt wird, dann weiß ich, ich hätte vielleicht doch rausgehen sollen. Und zwar, um mit den anderen zu demonstrieren. Dafür, dass es gar nicht erst so weit kommt.