Massiver Wirtschaftseinbruch in Österreich Die Krise und das Comeback

23. April 2021

Heiße Luft oder erfolgversprechender Neustart?

von Andreas Tögel

Kanzler Sebastian Kurz blickt „… sehr optimistisch in die Zukunft“, wie er anlässlich einer Regierungsklausur zum Thema „Comeback-Paket“ nach der Pandemie wissen ließ. Das ist eine wirklich beglückende Botschaft, nachdem er und sein Regime mehr als ein Jahr lang eine unberechenbare und widersprüchliche Hü-Hott-Politik betrieben und die total verlorengegangene Rechtssicherheit im Lande zu verantworten haben.

Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass es nicht „das Virus“ war und ist, das Hunderttausende von Arbeitslosen und in Kurzarbeit befindlichen Menschen verschuldet hat, sondern vielmehr die Regierung, die, ohne viel nachzudenken, mit einem Federstrich verfassungsmäßig garantierte Rechte wie die Erwerbs- und Bewegungsfreiheit kurzerhand außer Kraft gesetzt und ganze Branchen in Trümmer gelegt hat – insbesondere den für Österreich so wichtigen Tourismus.

Darüber jetzt noch viele Worte zu verlieren ist allerdings müßig, da der Schaden ja bereits eingetreten ist. Entscheidend ist daher die Antwort auf die Frage: Wie soll es weitergehen? Die Regierung gedenkt jedenfalls, an dem bereits vor einem Jahr eingeschlagenen Koste-es-was-es-wolle-Kurs in Richtung Staatsbankrott eisern festzuhalten und will den ohnehin schon auf Rekordniveau befindlichen Staatsschuldenstand um weitere acht auf 31 Milliarden Euro erhöhen. Dass es Probleme gibt, die nicht dadurch verschwinden, indem man sie mit Geld bewirft, ist Herrn Kurz & Genossen noch nicht in den Sinn gekommen. Das Land krankt schlicht an strukturellen Schwächen, die nicht mit der Pandemie entstanden sind, sondern dadurch nur aufgedeckt und verstärkt wurden.

Abhängig von der politischen Färbung herrscht darüber, wie mit dem schlimmsten Wirtschaftseinbruch seit dem Krieg fertigzuwerden ist, jedenfalls keine Einigkeit. Erwartungsgemäß sehen bedingungslos staatsgläubige Linke (Grüne, Rote, Gewerkschafter und Arbeiterkämmerer) jetzt den Staat gefordert, um einen erfolgreichen Neustart zu schaffen. Dabei denken sie natürlich zuallerletzt an Steuersenkungen und Deregulierungsmaßnahmen, um etwa ambitionierte Menschen dazu zu animieren, Unternehmen zu gründen und nachhaltig produktive Arbeitsplätze zu schaffen. Ihnen schweben vielmehr Aufwandssteigerungen vor – etwa „Investitionen“ in den Konsum und großzügig dimensionierte grüne Projekte, die sich ohne Subventionen auch in 1.000 Jahren nicht amortisieren werden. „Investieren mit dem Ziel, den Sozialstaat zu stärken und grüne Infrastruktur aufzubauen“, fordert die Arbeiterkammer. Sozialkitsch will allerdings finanziert werden, ein Detail, das zu bedenken die Genossen leider gerne vergessen. Vor dem Konsum steht allemal die Produktion – und die gilt es neu zu beleben.

Prognosen der EU-Kommission besagen, dass die wirtschaftliche Erholung in Österreich mehr Zeit brauchen wird als anderswo in Europa. Durch Maßnahmen zur Schaffung unproduktiver Arbeitsplätze und den Bau von Windmühlen wird der Krise nicht beizukommen sein.

Die liberale Wiener Denkfabrik „Agenda Austria“ hat soeben unter dem Titel „Starthilfe für Österreichs Wirtschaft“ einen Maßnahmenkatalog präsentiert, dessen Umsetzung das Land nach dem maßnahmenbedingten Kahlschlag ganzer Branchen, wirtschaftlich wieder flottmachen soll.

Eine Feststellung, die auf dieser Plattform bereits mehrfach getroffen wurde, findet sich auch im Papier der „Agenda Austria“: Es braucht Planungssicherheit und ein Ende des endlosen Auf- und Zusperrens.

Folgende sechs Punkte enthält der von den Ökonomen der Agenda Austria präsentierte Katalog:

Erstens: Ausstieg aus der Staatsabhängigkeit

Zweitens: Nachhaltige Entlastung der Arbeitseinkommen

Drittens: Kapitalstärkung österreichischer Unternehmen

Viertens: Umsetzung der Digitalisierung in Verwaltung und Bildung

Fünftens: Mehr Raum für unternehmerische Freiheit

Sechstens: Rückkehr zur Stabilität

Mit einer Umsetzung dieser Vorschläge ist allerdings kaum zu rechnen. Jetzt, da Kanzler Kurz und seine Mannschaft ihre in der Krise angemaßte Macht in vollen Zügen genießen, und mit einer nie zuvor gesehenen Arroganz „durchregieren“, werden sie wohl kaum daran denken, wieder zurückzustecken und privaten Initiativen das Feld zu überlassen. Vor uns liegt ein tiefes Tal der Tränen.

Details dazu auf der Netzseite der Agenda Austria: https://www.agenda-austria.at