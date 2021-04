Massentierhaltung in Deutschland Eine „versaute“ Agrarpolitik

19. April 2021

von Klaus Peter Krause

Die Massenhaltung von Tieren zur Ernährung von Menschen ist nach wie vor sehr umstritten. Für die Betreiber und ihre Unterstützer rangiert sie unter dem Begriff „moderne und effektive Landwirtschaft“, die Tierschützer dagegen lehnen sie als nicht artgerecht und als Tierquälerei ab. Zu den Kritikern gehören auch Landwirte. Im Mittelpunkt der Kritik steht durchweg die Schweine- und Legehennenhaltung. Meist schwelt der Konflikt zwar nur so vor sich hin, aber wenn dort etwas passiert, rückt er sofort wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. So auch jüngst nach dem Großbrand in der riesigen Sauenhaltungsanlage von Alt Tellin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit ihren achtzehn Ställen. Dahinter steckt letztlich eine – man verzeihe mir diese Wortspielerei – „versaute“ Agrarpolitik, die Großbetriebe begünstigt und bäuerliche Betriebe benachteiligt.

7.000 Sauen und 70.000 Ferkel in einem Betrieb, davon 75.700 tot durch das Feuer

Diese Sauen-Ferkel-Aufzuchtanlage war am 30. März zu großen Teilen abgebrannt. Vor dem Brand wurden dort nach Betreiberangaben rund 7.000 Sauen und 70.000 Ferkel gehalten. Nur etwa 1.300 davon konnten aus den Ställen befreit und gerettet werden. 75.700 sind also durch Feuer und Rauch umgekommen. In herkömmlichen bäuerlichen Schweinemastbetrieben mit kleinen Beständen sind die Tiere besser dran; sie lassen sich leichter retten – vom nicht artgerechten Einsperren einmal ganz abgesehen. Folglich war das der Anlass, dass es gegen solche Massenhaltung sofort wieder zu heftigen Protesten kam. Am 15. April haben die Gegner solcher Tierhaltung vor dem Landtag in Schwerin demonstriert.

Von Anfang an Widerstand gegen die Großanlage

Widerstand gegen die Anlage hatte es schon vor und bei ihrem Bau gegeben. Immer wieder war es zu Protestmärschen, Bauplatzbesetzungen, Blockaden, Montagsdemonstrationen und Mahnwachen gekommen. Dennoch hat das damalige Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Neubrandenburg das Projekt im Jahr 2010 genehmigt. Ein Jahr später wurde mit dem Bau von sechs Ställen begonnen. Schon damals hatten Tierschützer davor gewarnt, dass der Brandschutz hier nicht sichergestellt sei. In der Folgezeit kam es zu verschiedenen Vorfällen, die die Zeitung „Nordkurier“ gleich nach dem Brand als „Skandal-Chronik“ zusammengestellt hat.

In Kastenständen eingesperrt, können die Sauen einem Feuer nicht eigenständig entkommen

Die Anlage war eine der größten in Deutschland, wenn nicht sogar die größte, als die sie ebenfalls bezeichnet wurde. Die Sauen dort sind in kleinen Kastenständen eingesperrt. Bricht Feuer aus, haben sie keine Chance, diesem eigenständig zu entkommen. Der bodenständige Landwirt Jörg Gerke wirft der Bundes- und Landesregierung vor, dass sie diese Haltungsform nach wie vor dulden und solche Riesenbetriebe immer noch genehmigen. Er macht sie für das Unglück ausdrücklich mitverantwortlich.

Für den Wiederaufbau einer bäuerlichen Landwirtschaft im heutigen deutschen Osten

Der promovierte und habilitierte Gerke bewirtschaftet seit 1994 einen bäuerlichen ökologischen Landwirtschaftsbetrieb in Mecklenburg. Er setzt sich dafür ein, die bäuerliche Landwirtschaft zu erhalten und sie vor allem im heutigen Osten Deutschlands, wo sie nach dem Krieg von den Kommunisten zerstört wurde, wiederaufzubauen. Außerdem ist er Sprecher für Ostdeutschland im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Er hält Vorträge, schreibt Artikel, Beiträge, Bücher und betreibt eine eigene Website. Der Brand in der Großanlage Alt Tellin hat ihn veranlasst, abermals gegen solche industrieartige Landwirtschaft aufzutreten.

Das Baugenehmigungsverfahren für die Anlage noch immer nicht abgeschlossen

Gerke erinnert daran, dass die CDU/CSU/SPD-Bundesregierung erst im Juli 2020 die Haltung von Sauen in Kastenständen für weitere fünfzehn Jahre erlaubt hat. Im Bundesrat hätten dieser Verlängerung auch diejenigen Bundesländer zugestimmt, in denen die Grünen an der Regierung beteiligt sind. Diese Parteien seien also mit dafür verantwortlich, dass in Alt Tellin so viele Schweine den Tod gefunden hätten. Gerke weist darauf hin, dass der Tier- und Naturschutzverein Bund und eine regionale Bürgerinitiative im Jahr 2012 gegen die Genehmigung der Sauenanlage in Alt Tellin aus dem Jahr 2010 geklagt hätten. Das Verfahren sei bis heute, neun Jahre nach Klageeinreichung, noch immer nicht abgeschlossen. Klagepunkte seien Umwelt- und Tierschutzaspekte, aber auch der Brandschutz. Dabei sei schon frühzeitig auf die Tatsache hingewiesen worden, dass die in Kastenständen eingesperrten Sauen im Brandfall nicht vor dem Feuer fliehen könnten.

Fragen, die sich stellen: Warum noch kein Urteil? Gab es politische Einflussnahme?

Gerke fragt: „Warum gibt es in diesem Verfahren nach neun Jahren noch kein Urteil? Der jetzige Brand hat ja mindestens in Bezug auf den Brandschutz die Triftigkeit der Klage unter Beweis gestellt. Warum wurde das Verfahren weder durch die Kläger noch durch das Gericht beschleunigt? Und schließlich liegt die Frage nahe, ob es Einflussnahme durch die Landesregierung auf das Gericht gab, beispielsweise das Verfahren zu verzögern? Eine weitere Frage ist: Wer wird jetzt zur Verantwortung gezogen? Schließlich hätte bei Vorliegen eines sachgerechten Urteils oder sogar bei Nichtgenehmigung der Anlage das Verbrennen von fast 60.000 Schweinen vermieden werden können.“

Was der Brand ebenfalls lehrt: Viele bäuerliche Betriebe sind besser als wenige Großbetriebe

Gerke klagt an, die Landesregierung habe sich darauf verlegt, die Zucht und Mast von Schweinen in industriellen Großbetrieben zu konzentrieren. Artgerechte Tierhaltung in kleineren Beständen auf Stroh seien nicht oder nur geringfügig gefördert worden. Der Bau der Zuchtanlage in Alt Tellin sei ohne Unterstützung der Landesregierung nicht möglich gewesen. Die Anlage sei für die Schweinehaltung in diesem Bundesland eine zentrale Säule. Alt Tellin liefere die Ferkel zur Weitermast an andere Großanlagen im Land. Mit dem Brand in Alt Tellin fehlten den Mastbetrieben dort nun zur Mast die Ferkel. Diese müssten jetzt teuer von woandersher zu ihnen transportiert werden. Das ganze Konzept der industriellen Großbetriebsschweinehaltung stehe in Mecklenburg-Vorpommern nun vor dem Kollaps. Die Lehre daraus müsse sein: „Auf eine Politik, die das Risiko in der Landwirtschaft nicht breit streut, die also nicht eine breite Eigentumsstreuung, eine Produktion durch viele Betriebe und Höfe mit mehreren Standbeinen fördert, auf diese Politik kommen langfristig solche Katastrophen zu.“

Aber die Agrarpolitik ist vorwiegend auf Großbetriebe ausgerichtet

Damit legt Landwirt Gerke den Finger in eine immer größer werdende Wunde deutscher Agrarpolitik insgesamt. Diese Agrarpolitik, wie ich sie schon seit 1966 und den folgenden 35 Jahren als Redakteur der „FAZ“ begleitet, wahrgenommen, beschrieben und kommentiert habe, war (und ist noch immer) vorwiegend eine Politik für landwirtschaftliche Großbetriebe und „industrielle“ Landwirtschaft. Die bäuerlichen Familienbetriebe dagegen bekommen ihre Interessen weit weniger durchgesetzt und werden stiefmütterlich behandelt. Selbst ihr eigener Berufsverband – der Deutsche Bauernverband mit seinen regionalen Ablegern in den Bundesländern – ist überwiegend auf die Großbetriebe ausgerichtet. Denn diese sind für ihn die wichtigeren Beitragszahler, sitzen auf einflussreichen Branchen-Positionen und sind einheitlicher zu handhaben.

Politiker und große agrarnahe Unternehmen unterstützen „industrielle“ Landwirtschaft

Nicht anders verfahren die Politiker und die großen Unternehmen als Zulieferer der landwirtschaftlichen Vorprodukte (Landmaschinen, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung et cetera) und als Abnehmer der bäuerlichen Zwischenprodukte (Mühlen, Molkereien, Zuckerfabriken, Schlachthäuser und Ähnliches) sowie als Abnehmer der agrarischen Endprodukte (wie Aldi, Edeka, Rewe und andere Supermarktketten) mit den Landwirten. Daran hat sich nichts geändert.

Das große Manko: die in der DDR-Zeit zerstörte bäuerliche Struktur

Im heutigen deutschen Osten, dem einstigen DDR-Gebiet, kam nach 1990 erschwerend hinzu, dass es dort bäuerliche Familienbetriebe nicht mehr gab, sondern stattdessen – als kommunistisch-sozialistische Hinterlassenschaft – riesige Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG) und Volkseigene Güter (VEG). Deren Leitungen haben nach 1990 ihre bäuerlichen Zwangsmitglieder auf teils kriminelle Weise ausgebootet und sich deren ursprüngliches Land einverleibt. Das ist heute das große Manko. Verbal tritt der Deutsche Bauernverband zwar ebenfalls für die rein bäuerlichen Interessen ein, auch für die im heutigen deutschen Osten, aber die Worte entsprechen nicht den Taten. Folglich sind für die Interessen rein bäuerlicher Betriebe eigene Verbände entstanden wie die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), der auch der zitierte Jörg Gerke angehört.

Die agrarpolitische Schlagseite beenden und die bäuerlichen Familienbetriebe stärken

Insofern hat die deutsche Agrarpolitik, die auch eine von der EU regulierte ist, eine Schlagseite. Sie schadet den ländlichen Regionen, weil von Bauern und in der Folge auch von dörflichen anderen Betrieben und Menschen ausgedünnt, und damit dem ganzen Land. Es ist notwendig, von den „industriellen“ Agrarunternehmen Abschied zu nehmen, sie jedenfalls politisch nicht mehr zu fördern und finanziell nicht mehr zu subventionieren. Stattdessen muss sich die deutsche wie europäische Agrarpolitik darauf konzentrieren, die bäuerlichen Familienbetriebe zu stärken, statt sie zu benachteiligen. Bei der Bewirtschaftung von Agrarland sind Dezentralisierung durch von bäuerlichen Familien geführte Betriebe, breite Eigentumsstreuung und breite Selbständigkeit bäuerlicher Unternehmer erforderlich. Dazu gehört nicht unwesentlich, die Landwirte vom übermäßigen und unnötigen bürokratischen Ballast zu befreien. Was bisher „versaut“ wurde, verlangt nach einer Wende. Ob sie aber angesichts der Tatsachenlage überhaupt noch Erfolgsaussichten hat, erscheint ziemlich fraglich.

