Tagebucheintrag Seien wir „Beleidigungsfreie Zonen“!

25. März 2021

Eine Reise in den Urgrund der Frechheit

von Carlos A. Gebauer

In meiner Jugend erklärten sich viele Kommunen in Deutschland zu „Atomwaffenfreien Zonen“. Es blieb zwar unklar, was genau das bedeuten sollte. Denn Gemeinderatsbeschlüsse dieser Art verdrängten keine Nato-Stationierungsentscheidungen. Und als Bombardierungsverbot wären sie wahrscheinlich von interessierter Seite ohnehin umgangen worden. Trotzdem klang es nett, sich von Unerfreulichem freizusprechen.



So kam ich jetzt auf die Idee, mich selbst zur „Beleidigungsfreien Zone“ zu erklären. Auch hier ist wieder völlig unklar, was es bedeutet. Aber es wirkt irgendwie freundlich und in gewisser Weise progressiv. Anlassgeber für den Gedanken war ein namenloser Teilnehmer auf den Seiten der Firma Gesichtsbuch. Ich hatte ein paar Erläuterungen zur aktuellen Jahrtausendpandemie in eine Kommentarspalte geschrieben. Und – ja – die Sätze waren etwas länger. Sie verwendeten Fachbegriffe. Es gab Nebensätze. Ich erläuterte Zusammenhänge. Zuletzt stellte ich sogar eine kleine Frage. Nicht besonders kompliziert. Aber auch nicht nach dem Motto: Wie heißt der Bundestrainer? A.) Jogi Löw, B.) Keiner von beiden.



Irgendetwas an dem, was ich geschrieben hatte, gefiel dem Namenlosen jedenfalls nicht. Also erwiderte er, recht zügig sogar. In netztypisch unbehauenem Deutsch – also orthographisch naturbelassen und grammatikalisch freilaufend – schmetterte mir der „Freund“ wenig elaborierte Hässlichkeiten um die Augen (Am Rande: Finden Sie nicht auch, es fehlt bei Facebook die Funktion: „Du hast eine Feindschaftsanfrage“?). Bei der Betrachtung seiner Überlegungsersatzäußerungen fiel dabei auch ein Wort, das derzeit gerne kursiert, wenn im Darkroom des öffentlichen Gespräches Missfallen bekundet werden soll. Dem Mitgeschöpf wird dort nicht mehr nur entgegengeworfen, es sei ein Schwätzer. Der Erregte bleibt onomatopoetisch zwar durchaus noch in der Nähe der Zischlaute, wählt aber neuerdings bevorzugt das Wort „Geschwurbel“.



In dem Entschluss, der Wortherkunft dieser Modevokabel nachzugehen, lag bereits meine erste Freude, fortan selbst jene „Beleidigungsfreie Zone“ sein. Es verspricht nicht nur, ein Terrain sprachlicher Neuentdeckungen der besonderen Art zu werden. Es eröffnet auch die Perspektive, in völlig ungesehene Sphären mitmenschlicher Seelenabgründe blicken zu können. Du willst es loswerden? Lass es raus! Sag es! Versuche, es zwischen den Buchstaben auf deiner Tastatur zu finden! Wirf deine Finger wirbelnd und kreisend in den Buchstabensalat unter deinen hilflosen Pranken, schwirre, schrubbe, schrammle … schwurble es hervor!



Denn, in der Tat, der Wesensgehalt des Schwurbelns ist das wirbelnde Kreisen. Es ist die Sorge, das Unklare nicht fassen und greifen zu können. Die Furcht, eines im Raum stehenden Gedankens vielleicht allein wegen seines Genitivs nicht habhaft zu werden. Die Angst, den Sinn zu verfehlen. Der Fassungslose, der Überforderte, der hilflos in den Sätzen seines Gegenübers Umherirrende greift dann hilfesuchend in die eigenen Jackentaschen wie Eastwood nach dem Colt. Doch weil er kein Verständnisgepäck bei sich führt und weil seine Vernunftbeutel leer sind wie ein unberührtes Vokabelheft, darum taumelt er und versinkt zuletzt in der ihm einzig verfügbaren Gischt seiner schäumenden Schande: „Geschwurbel“ schreit er und würde doch viel lieber denken: „Mir wird von alledem so dumm, als ging ein Mühlrad mir im Kopf herum!“ Aber Goethe war nie sein Facebook-Freund – und wird es auch nicht werden.



Kurz: Nur wer aus der Blase der Klugen auszubrechen wagt, kann auch solchen Gestalten begegnen. Wo eilfertig zu viele Versuche gelöscht werden, andere zu verachten, da schwindet auch manch wertstiftende Erkenntnis. Im Urgrund aller Frechheit wohnt doch zuallermeist ein hilflos armer Geist. Und ist es am Ende nicht ein Akt der Nächstenliebe, solchen Hilfeschreien sein Gehör zu schenken? Seien wir also nicht mehr beleidigt. Wagen wir die Empathie auch mit den Schwächsten! Erklären wir uns zu „Beleidigungsfreien Zonen“!