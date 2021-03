Im Visier, die Waffenkolumne Was hat die Linke plötzlich gegen Gleichheit?

20. März 2021

„Gott schuf den Menschen und Samuel Colt machte sie gleich“

von Andreas Tögel

Der geniale Erfinder und Geschäftsmann Samuel Colt starb 1862 mitten im Amerikanischen Bürgerkrieg als mehrfacher Millionär. Er hatte eine Waffe mit einem rotierenden zylindrischen Magazin konstruiert, seinen legendär gewordenen „Sixshooter“, der eine mehrfache Schussabgabe ermöglichte – und zwar ohne nachzuladen. Er ging damit dem Konstrukteur Benjamin Tyler Henry um einige Jahrzehnte voran, dessen berühmte Henry Rifle die erste mehrschüssige Langwaffe war, die Metallpatronen verschoss (Karl Mays Helden Old Shatterhand und Kara Ben Nemsi besaßen diese Waffe). Bei den aus dem Westernfilmgenre bekannten Winchester-Unterhebelrepetiergewehren handelt es sich um die daraus hervorgegangenen Nachfolgemuster.

Samuel Colt

Die auch als Verkaufsslogan verwendete Spruchweisheit „Gott schuf den Menschen und Samuel Colt machte sie gleich“ hat viel für sich. Nicht körperliche Überlegenheit oder außerordentliche Schläue geben in einer direkten Konfrontation demnach den Ausschlag, sondern die verfügbare Feuerkraft. Die berühmteste Waffe des visionären Konstrukteurs aus dem Hause Colt heißt nicht zufällig „Peacemaker“: Frieden dank Feuerkraft.

Ronald Reagan

„Frieden durch Stärke“ lautete eine militärische Doktrin, die sich durch beinahe 2.000 Jahre abendländischer Geschichte zog und zuletzt vom republikanischen US-Präsidenten Ronald Reagan vertreten wurde. Die zugrunde liegende Idee bildete ein ebenfalls in der römischen Antike wurzelnder Grundsatz: „Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg.“ Immerhin hat das durch nukleare Overkill-Kapazität gebildete „Gleichgewicht des Schreckens“ jahrzehntelang den prekären Frieden zwischen den Supermächten USA und UdSSR bewahrt.

Hier geht es aber nicht um Militärstrategien, sondern um Fragen des zivilen Waffenbesitzes. Immer wieder hebt die Diskussion um den privaten Waffenbesitz an – zumeist dann, wenn es um mittels Schusswaffen verübte Verbrechen geht. Blutige Untaten verrückter oder fanatisierter Einzeltäter führen dann nicht selten zu massiven Einschränkungen der Freiheit gesetzestreuer Bürger. Im Klartext: Gewaltverbrecher bestimmen faktisch die Waffengesetzgebung. Verrückt! Wer würde auf die Idee kommen, Abstinenzler für die Untaten von Alkoholikern zu bestrafen?

In England, Australien und Neuseeland wurden die Waffengesetze unter dem Eindruck von „Amokläufen“ (ein von Politik und Medien kontrafaktisch gebrauchter Begriff für die Bezeichnung von Massakern, die von langer Hand geplant waren) verschärft – ohne dadurch der allgemeinen Sicherheit zu dienen. In Großbritannien hat die Gewaltkriminalität nach dem faktischen Totalverbot des privaten Schusswaffenbesitzes, das im Jahr 1997 verhängt wurde, drastisch zugenommen.

Die Gegner des Rechts auf privaten Waffenbesitz rekrutieren sich rund um den Globus aus den Reihen linker Kräfte. Nur die Schergen des Leviathans sollen nach ihren heutzutage vertretenen Vorstellungen über Waffen verfügen. Das war nicht immer so.

1888 in Hainfeld

Auf dem 1888 in Hainfeld abgehaltenen Gründungsparteitag der österreichischen Sozialdemokratie wurde die Forderung nach Volksbewaffnung erhoben und ins Parteiprogramm aufgenommen. Im Lichte der heute von den Roten vertretenen Positionen ist das erstaunlich. Damals wollten die Genossen der aus ihrer Sicht bürgerlich-reaktionären Macht im Staate nicht wehrlos gegenüberstehen. Der Gedanke an Waffen in privater Hand bescherte den Sozialisten keine schlaflosen Nächte.

Heute steht die Linke, deren Sinnen und Trachten doch stets auf Gleichmacherei gerichtet ist, der Möglichkeit zur erfolgreichen Selbstverteidigung körperlich schwacher Personen ablehnend gegenüber. Dabei vermag eine moderne Waffe den körperlichen Nachteil einer zarten Frau oder einer gebrechlichen Personen gegenüber einem oder mehreren durchtrainierten Angreifern zu egalisieren und stellt damit tatsächlich Gleichheit her. Es ist doch interessant, dass sich die ansonsten so sehr auf die (Ergebnis-) Gleichheit erpichte Linke in diesem Punkt gegen ihre eigenen Forderungen stellt.

Information

