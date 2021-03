19. März 2021

Über Wirkung von Einwanderung in Geschichte und Gegenwart

Als letzten wahren Sozialdemokraten könnte man Thilo Sarrazin bezeichnen, auch wenn ihn die SPD mittlerweile im dritten Anlauf ausgeschlossen hat. Der Beginn seiner Entfremdung mit der Mutterpartei begann wohl spätestens mit „Deutschland schafft sich ab“, das über zwei Millionen Mal über den Ladentisch ging und somit das meistverkaufte Sachbuch Deutschlands nach 1945 ist. Sein neuestes Buch handelt von den Gefahren der Einwanderung, die den Staat an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit bringen können. Wer allerdings gehofft hatte, als Hauptthema den Islam in Deutschland vorzufinden, der wird enttäuscht sein. Der erste Teil „Weltgeschichte der Einwanderung“ zeigt, dass Einwanderung nur den Einwanderern einen Vorteil bot, die Einheimischen aber nicht davon profitierten. Zwar zeichnet sich die Einwanderung der letzten 60 Jahre durch ihre Gewaltlosigkeit aus, doch stellt sie für Sarrazin dennoch eine große Bedrohung dar. Schnell wird deutlich, dass er von den kosmopolitischen Eliten nichts hält und dafür viel Verständnis für Menschen in Nationen aufbringt, die ihr Eigenes bewahren wollen. Hiermit erklärt er auch den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien. Einfache Parolen und monokausale Erklärungsmuster sucht man bei Sarrazin vergeblich. Nicht der Sozialstaat und das Asylrecht an sich werden infrage gestellt, sondern deren Missbrauch. Der Uno-Migrationspakt wird kritisch durchleuchtet. Der Migrationsdruck werde durch die Bevölkerungsentwicklung in Afrika weiter steigen und noch mehr schlecht ausgebildete Einwanderer nach Deutschland bringen, die der Wirtschaft nicht helfen, dafür aber den Sozialstaat belasten würden. Man muss Sarrazin zugutehalten, dass er auch Lösungswege aufzeigt und nicht bloß Schwarzmalerei betreibt. Trotzdem ist die von ihm oft zitierte und sich wiederholende Literatur nicht jedermanns Geschmack. Lässt man das beiseite, so findet man ein nüchtern geschriebenes Sachbuch mit konstruktiven Lösungsvorschlägen.

