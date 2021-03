Kunst und Politik Zwölftonmusik – klingender Sozialismus?

06. März 2021

Progressive Kopfgeburten

von Enno Samp

Bildquelle: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0) Selbstporträt 2008: Arnold Schönberg (1874–1951)

Die sogenannte „Zwölftontechnik“ ist eine Kompositionsweise der klassischen Musik beziehungsweise der „Ernsten Musik“. Entwickelt wurde sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Arnold Schönberg. Ein Bezug von Schönberg oder seinen Komponistenkollegen zu Karl Marx ist mir nicht bekannt. Trotzdem oder gerade deshalb ist es höchst bemerkenswert, welche Parallelen es zwischen der Zwölftontechnik und dem Marxismus beziehungsweise Sozialismus gibt.

Beides sind vollkommen theoretisch konstruierte reine Kopfgeburten, weit entfernt von der natürlichen Ordnung und Entwicklung der Dinge. Beide geben sich progressiv, zeitgemäß und als quasi folgerichtiger Aspekt einer fortschrittlichen Entwicklung. Beide geben starre Regeln vor und legen den Menschen damit Zwänge auf. Beide zeigen an, gut gemeint zu sein – wobei hier zumindest bei Karl Marx erhebliche Zweifel angebracht sind.

In beiden Fällen ist das Ergebnis auch das genaue Gegenteil des beabsichtigten „Guten“. Es fehlen Schönheit, Natürlichkeit und Harmonie. Diejenigen, die mit dieser neuen Entwicklung beglückt werden sollten, lehnen sie größtenteils ab. Es fehlen der Erfolg in Form von Produktivität, Wohlstand, Zufriedenheit und Freiheit im Sozialismus beziehungsweise in Form von ansprechenden und bei Musikern wie Publikum beliebten Musikstücken. Es profitieren in beiden Fällen einzig diejenigen, die sich dieses System ausgedacht haben und an seiner Umsetzung beteiligt sind – im Falle der Musik sind das Komponisten, ausführende Musiker, Konzertveranstalter und insbesondere auch die Verwertungsgesellschaften wie die Gema.

Oder kurz: Die ähnlich wie der Marxismus als theoretische Kopfgeburt konzipierte Zwölftonmusik klingt so, wie der Marxismus oder Sozialismus die Menschen mit Wohlstand versorgt. Nämlich schlecht. In den meisten Fällen zumindest.

Der Unterschied ist, dass niemand gezwungen wird, mit den Werken von Arnold Schönberg in den Ohren zu leben. Und immerhin gelang großen Komponisten selbst mit diesem enormen technischen Korsett noch ausdrucksstarke, berührende, teilweise sogar im ursprünglichen Sinne schöne Musik. Ähnliches lässt sich von den Umsetzungsversuchen der Marxschen Lehre ja bekanntlich nicht behaupten.

Mancher ef-Leser verbindet mit den zeitgenössischen Werken der sogenannten „Klassik“ – also mit laut Definition der Gema der „Ernsten Musik“, auch wenn es darunter zahlreiche sehr lustige Werke gibt – einfach nur irgendwie schief-schräge, unschöne Musik. Fans von Rock, Pop, Techno oder Rap, die vielleicht noch nie in einem klassischen Konzert gewesen sind, können sich möglicherweise überhaupt nicht vorstellen, wie diese Musik klingt und dass Menschen auf diese Art und Weise komponieren. Anders als im Sozialismus sogar freiwillig, ganz aus eigenem Antrieb. Daher hier der Versuch einiger einfacher und hoffentlich auch für Nichtmusiker interessanter und nachvollziehbarer musiktheoretischer Überlegungen.

Egal ob Symphonie, Kirchenchoral oder Songs von Elvis Presley, Helene Fischer oder Lady Gaga – Kompositionen haben in der Regel eine Grundtonart. Zusammen mit dem Akkord dieser Grundtonart, der Tonika, sind in den Akkorden der Subdominante und der Dominante sämtliche in der Tonart vorkommenden Töne enthalten. So lässt sich jegliche Melodie mit diesen drei Akkorden begleiten. Und viele große Hits kommen tatsächlich mit diesen drei Klängen aus, wenngleich es auch in Rock und Pop zahlreiche Kompositionen gibt, die mehr als nur diese drei Harmonien verwenden.

Die Töne bilden eine Hierarchie. Sie haben unterschiedliche Aufgaben und Bedeutung innerhalb einer Komposition – so, wie unterschiedliche Zellen eines Organismus unterschiedliche und auch hierarchisch verschiedene Aufgaben haben. Die Grundtonart bildet dabei die Basis, vergleichbar mit Fundament und Erdgeschoss eines Gebäudes. Wie in der Architektur sind ein solides Fundament und darüber eine stabile Struktur auch in der Musik essenziell. Abwechslung, Stil, Schönheit und damit Individualität werden neben Melodiegestaltung, Instrumentation, Sound und Rhythmus auch durch die gelegentliche Verwendung anderer Harmonien als der drei Grundtonarten erreicht.

Diese harmonische Struktur und Gesetzgebung verbindet die (westliche) Musik jeglicher Epoche und Stilart vom Mittelalter über Mozart und Beethoven bis hin zu Elvis, Lady Gaga oder Helene Fischer. Eine Ausnahme bildet dabei die sogenannte „atonale“ Musik in der Klassik. Das Bestreben der Komponisten, sich immer weiterzuentwickeln, immer wieder Neues zu erschaffen und immer stärkeren und intensiveren Ausdruck zu erreichen, stieß zu Beginn des 20. Jahrhunderts innerhalb des tonalen Systems an eine Grenze. An dieser Grenze war es dem österreichischen Komponisten Arnold Schönberg (1874–1951) nicht genug, die traditionelle Dur-Moll-Tonalität aufzugeben. Er entwickelte mit der Zwölftontechnik eine neue Kompositionsform. Dabei hatte er sehr wohl gut und erfolgreich auf die klassische tonale Weise komponiert. Sein Streichsextett „Verklärte Nacht“ beispielsweise ist ein hochromantisches, berührendes und sehr erfolgreiches Werk.

Weil auf diese traditionelle tonale Weise keine Weiterentwicklung mehr möglich schien, musste die Tonalität gesprengt werden. Die Zwölftontechnik war dabei keineswegs zwangsläufig oder alternativlos. Auch Richard Strauss hat dieses Bedürfnis nach einer Weiterentwicklung in seinen späten Werken verspürt – und umgesetzt, freilich mit einem ganz anderen Ergebnis als die Zwölftöner. Er hat sich frei über die Regeln und Traditionen der Tonalität erhoben, ohne diese gänzlich zu verlassen.

Arnold Schönberg ging darüber hinaus. Seine Kompositionstechnik stellt völlig neue, bislang undenkbare Regeln auf. Jeder der zwölf verschiedenen Töne unseres Tonsystems (für Laien: jede der zwölf verschiedenen schwarzen und weißen Tasten innerhalb einer Oktave auf dem Klavier) darf erst dann wiederverwendet werden, wenn alle anderen elf an der Reihe gewesen sind. Freiheit besteht in der Wahl der Reihenfolge der zwölf Töne. Alle zwölf Töne sind also gleichberechtigt. Wie die Bürger im Sozialismus.

Natürlich könnte man auch unter diesen Vorgaben eine Symphonie wie Mozart oder einen Song wie Madonna komponieren, indem man die jeweils restlichen Töne der korrekten Reihenfolge nach in beiläufigen Figuren unterbringt. Aber genau das sollte ja vermieden werden. So heißt es im Lexikon „Musik in Geschichte und Gegenwart“, dass eine sinnvolle Anwendung dieser Technik die Atonalität und mit ihr die Emanzipation der Dissonanz sowie deren quantitatives wie auch bedeutungsmäßiges Überwiegen bedeute. Wohlklänge sowie die Verwendung der traditionellen Harmonien seien zu vermeiden. Schönbergs selbsterklärtes Ziel dabei waren „Ordnung und Gesetzmäßigkeit“. Welch schöner Anlass, Musik zu komponieren oder anzuhören ... – anders als Karl Marx sind die Musiker insoweit immerhin ehrlich. Schönheit, Harmonie und Wohlklang sind bei ihrer Weiterentwicklung der Musik ausdrücklich nicht erwünscht. Es lebe die Dissonanz.

Nun fragt man sich, ob dieses Ziel eine zusätzliche Verkomplizierung ist oder ob der enge Rahmen des selbstauferlegten Gesetzes seinen Apologeten vielleicht doch etwas zu einschränkend erschien. Denn man hat neben der strengen Regel, dass jeder Ton erst nach allen anderen elf Tönen wiederverwendet werden darf, sogleich weitere Regeln ersonnen, die für etwas mehr Flexibilität sorgen. Anstatt dieser einen Reihenfolge waren auch deren Umkehrung, also die umgekehrte Reihenfolge, sowie die Spiegelungen der Ursprungsreihe wie auch der Umkehrung erlaubt. Aber auch dadurch wird die Musik keineswegs harmonischer oder tonaler, sondern allenfalls komplizierter zu analysieren.

Nun ist Musik nicht Politik und also nicht staatlich organisiert und zwangsverordnet. So konnte Schönberg seinen Kollegen keinesfalls vorschreiben, künftig nur noch auf diese von ihm erdachte Weise zu komponieren. Eine Reihe von Schülern und Kollegen folgte seinem Beispiel, andere nicht.

Aber es dauerte nur einige Jahre, bis manchen diese verkopfte, strenge, bewusst dissonante Musik noch nicht weit genug ging. Neben der Vorgabe über die Reihenfolge der Verwendung der unterschiedlichen Töne wurden nun auch noch Regeln zur Verwendung von Tonlängen, Artikulation oder Lautstärken ersonnen. Diese „serielle“ oder „aleatorische“ Musik ist damit noch einmal viel strenger und verkopfter – und stieß entsprechend auf noch weniger Resonanz, sowohl beim Publikum als auch bei den Komponisten. Luigi Nono und Pierre Boulez sind prominente Vertreter dieser absonderlichen Technik.

Die einschlägige Literatur findet schlüssige Erklärungen für die Entwicklung. „Die zeitgenössische Musik hat Teil am Wesen ihrer Epoche. Sie kann nicht besser klingen, als diese ist – wenn sie wahr sein will“, heißt es im „DTV-Atlas zur Musik“ erklärend. Oder rechtfertigend? Gleichzeitig wird nämlich die Gegenbewegung erklärt, die es selbstverständlich auch gab. Die Musik kann nicht besser klingen, als ihre Epoche ist, „es sei denn, sie spiegelt Geschichte oder entwirft Utopien“. Solches taten beispielsweise Arvo Pärt oder Philip Glass mit der „neuen Einfachheit“ oder „Minimal Music“.

Am schönsten – und wohlklingendsten – ist der Fortgang der musikalischen Geschichte. Nach einer kurzen relativen Blütephase, in der die Zwölftontechnik für Aufmerksamkeit sorgte, von vielen Komponisten verwendet und bis hin zur seriellen Musik nochmals weiterentwickelt wurde, hat sich das Interesse bald abgeschwächt. Heute ist die Kompositionsweise eine Nische mit nur noch vergleichsweise geringer Resonanz beim „normalen“ Publikum klassischer Musik. Gelebt wird die Zwölftönigkeit in einer Blase von Musikern, Veranstaltern und Zuhörern, die in sich relativ geschlossen ist.

Dass diese Nische überhaupt existieren kann, verdankt sie weitestgehend – Überraschung – dem Staat. Dieser finanziert die nur wenig beliebte Musik, indem er Komponisten und ausführende Musiker als Professoren an Musikhochschulen anstellt, indem die über die GEZ-Zwangsabgaben finanzierten Rundfunkorchester oder die über Kultursubventionen ermöglichten Staatsorchester und Opernhäuser diese Werke aufführen und indem neben den Rundfunkanstalten schließlich von staatlichen Zuschüssen oder Trägerschaften finanzierte Festivals sich den Aufführungen dieser Musik widmen.

Spannend ist die Frage, wie sich die Musik wohl in einer gänzlich freien Gesellschaft ohne staatliche Kulturpolitik und staatlichen Rundfunk entwickeln würde beziehungsweise entwickelt hätte. Wobei sich diese Frage genauso für Bach, Beethoven und Bruckner stellt wie für Helene Fischer, Lady Gaga oder Capital Bra. Ob wir das noch einmal erleben dürfen?

