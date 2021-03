Drohende Weltwirtschaftskrise durch Corona-Beschränkungen Der Hyper-Lockdown als Weg in den Minimalstaat

05. März 2021

… und die Mehrheit schaut tatenlos dabei zu

von Carlos A. Gebauer

Wenn man es mit dem nötigen Maß an Zynismus betrachtet, der hier geboten erscheint, lässt sich konstatieren: Wo noch immer eine irgend messbare Gruppe der Gesamtbevölkerung die Auffassung vertritt, es herrsche vor der Tür eine PCR-Test-objektivierte Jahrtausend-Epidemie, und wo es noch immer gelingt, per alternativloser Dauerbeschallung in den Medien den ...