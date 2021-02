Die Wirtschaftskammer Österreich Ist sie der Todfeind ihrer Zwangsmitglieder?

24. Februar 2021

Spartenobmann Pulker spricht sich für „Gastro-Eintrittstests“ aus

von Andreas Tögel

Monopole, so hat sich mittlerweile herumgesprochen, sind nur für deren Inhaber gut. Alle anderen dagegen haben den Schaden in Form mieser Leistungen zu überhöhten Preisen. Besonders deutlich wird dieser Umstand dann, wenn sich der Staat einer Sache annimmt – welche auch immer es ist – und sämtliche Konkurrenz ausschaltet. Auf horrende Kostspieligkeit kann man dann ebenso sicher wetten wie auf die bresthafte Qualität des Gebotenen. Man entsinne sich etwa jener finsteren Zeiten, in denen die staatliche Post – und nur sie – für die Telefonie verantwortlich war. Der Autor dieser Zeilen musste sich damals zehn (!) endlose Jahre lang mit einem „Viertelanschluss“ begnügen, weil die Post sich unwillig oder unfähig zeigte, einen ganzen Anschluss zu installieren. Was das zu einer Zeit bedeutet hat, als die Mobiltelefonie noch in den Kinderschuhen steckte und man zudem mit einer Tratschtante als Co-Teilnehmer geschlagen war, braucht hier nicht weiter ausgeführt zu werden.

Seitdem eine große Koalition aus SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) und ÖVP (Österreichische Volkspartei) den Bestand der ständischen Zwangsinteressenvertretungen (Kammern) in Österreich verfassungsrechtlich abgesichert hat, kann auch diesfalls von einem immerwährenden Monopol zulasten der ungefragt zahlungsverpflichteten Mitglieder gesprochen werden. Weshalb sollte ein Kämmerer jetzt noch seinen Hintern bewegen, wenn seine Pfründe doch bombensicher ist und kein Zwangsbeglückter auch nur das Geringste mit Aussicht auf Erfolg dagegen tun kann? Eben.

Und so müssen sich gegenwärtig Tausende Gewerbetreibende im Lande – beispielsweise solche in der Hotellerie und in der Gastronomie, gegen die die Regierung sich seit rund einem Jahr mit besonderem Ingrimm verschworen hat und die von ihr planmäßig in den Konkurs getrieben werden – auch noch von der eigenen Zwangsvertretung verhöhnen lassen.

Nicht dass die Funktionärskamarilla auf die in öffentlichen Verkehrsmitteln herrschenden Zustände verweisen würde, wo bis zu vier Leute pro Quadratmeter stehen oder sitzen und dennoch niemand auf die Idee kommt, negative Corona-Tests zur Transportvoraussetzung zu machen, liefert der Spartenobmann der Gastrobetriebe in der WKO (Wirtschaftskammer Österreich), Mario Pulker, der kopflos um sich schlagenden Regierung auch noch eine ruinöse Steilvorlage, indem er vor Restaurantbesuchen obligatorische Eintrittstests einführen will.

Das Friseurgewerbe bietet aktuell übrigens bestes Anschauungsmaterial: Dort herrscht, seitdem negative Corona-Tests zur Bedingung für einen Haarschnitt gemacht wurden, absolute Flaute. Die Leute schneiden ihre Haare selbst, gar nicht oder engagieren vermutlich mobile Schwarzarbeiter. Viele potenzielle Kunden haben nämlich einfach keine Lust, sich des Haarschnitts wegen dem Ungemach eines Corona-Tests auszusetzen.

Wenn der zitierte Funktionär ernsthaft meint, im Gastgewerbe würde es anders sein und die Leute würden der Konsumation einer Gulaschsuppe oder eines kleinen Braunen wegen im Zweitagesrhythmus die zeitaufwendige Tortur eines Abstrichs auf sich nehmen, hat er seinen Elfenbeinturm offenbar schon seit geraumer Zeit nicht mehr verlassen. 80 Prozent der branchenintern Befragten, so Herr Pulker, würden liebend gerne testen gehen, wenn dafür ein Schnitzel beim Wirten winkte? Das mag glauben, wer will!

Der Autor dieser Zeilen ist kein Gastronom, sondern führt einen Handelsbetrieb. Die Solidarität mit vielen notleidenden Unternehmern aus dem schwer geprüften Gastgewerbe lieferten ihm allerdings den Anstoß dazu, Kammerfunktionär Pulker am 23. Februar die nachfolgenden Zeilen zu widmen.

Sehr geehrter Herr Pulker,

als Gewerbetreibender im Handel bin ich seit Jahrzehnten der Meinung, dass die Wirtschaftskammer eine der entbehrlichsten Organisationen unserer Balkanrepublik ist. Ihre Haltung zur Frage der „Gastroöffnung“, die ich soeben der Zeitung entnommen habe, liefert einen weiteren Beweis für meine Einschätzung. Wer eine solche Interessenvertretung hat, braucht wahrhaft keine Feinde mehr. 80 Prozent wollen sich eines kleinen Braunen oder einer Gulaschsuppe wegen mit einem Staberl ins Hirn fahren lassen? Wen haben Sie denn da befragt? In meinem Freundes- und Bekanntenkreis kenne ich keinen Einzigen, der sich das antun wird. Ganz abgesehen vom Zeitaufwand für diesen Irrsinn wird damit ja jeder Wirthausbesuch zu einem logistischen Problem. Spontane Gastrobesuche sind dann nämlich unmöglich – es sei denn, man geht alle zwei Tage testen. Und Sie glauben ernsthaft, dass das jemand auf sich nimmt?

Anstatt mit dem Hinweis auf die Testfreiheit in öffentlichen Verkehrsmitteln zu argumentieren, wo drei Leute auf dem Quadratmeter stehen (ebenso wie im Lebensmittelhandel, wo es nicht viel besser ausschaut), dienen Sie sich der Regierung schamlos als Komplize an und verraten damit die Interessen Ihrer zwangsbeglückten Mitglieder. Alles außer der Forderung nach einer bedingungslosen Öffnung der Gastrobetriebe wird einen großen Teil Ihrer Klientel ins Aus treiben (was Ihnen natürlich wurscht sein kann, weil Ihr Funktionärseinkommen dadurch ja nicht geschmälert wird). Ich kann das Ausmaß meiner Verachtung für Funktionäre dieser Art kaum in Worte fassen.

Grußlos

Andreas Tögel