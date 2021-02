Im Visier, die Waffenkolumne Wenn die Regierung zu weit geht ...

20. Februar 2021

... dann bewaffnen sich irgendwann nicht mehr nur die Verbrecher illegal

von Andreas Tögel

Im Jahr 2020 kannten Politik und Medien so gut wie nur ein Thema: die Corona-Pandemie. Alles andere schaffte es kaum in die Schlagzeilen. Probleme der Massenmigration? Schuldenkrise? Fragen der inneren Sicherheit? Ausgeblendet. Das heißt, Letztere haben zumindest den Staatsfunk in Österreich doch interessiert – und zwar im Zusammenhang mit der ...