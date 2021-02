Make love not law Schach dem verblödenden Schwarz-Weiß-Denken!

13. Februar 2021

Ein Einklang mit zwei nicht anders denkenden Mitdenkerinnen

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Traumhaft: Den Andersdenkenden als Mitdenkenden begreifen

Die Münchner Philosophin Rebekka Reinhard hat kürzlich ein Buch mit dem Titel „Wach denken“ vorgelegt, in dem sie für einen „zeitgemäßen Vernunftgebrauch“ plädiert. Obgleich das Werk explizit „den Frauen gewidmet“ ist, habe ich mir die Freiheit genommen, es zu lesen. Denn schon im ersten Abschnitt stellt die Autorin hellsichtig klar: Wo ein Genderstern zum unbedingten Muss werde, da drohe ein neuer Dogmatismus. Um einer solchen Starrheit und „Verblödung der Vernunft“ entgegenzuwirken, bedürfe es aber einer Befreiung von den Verheißungen der großen Widerspruchsfreiheit. Das platte Entweder-oder, wie es aus der Computerlogik übermächtig in unsere Hirne herübergeschwappt zu sein scheint, muss überwunden werden, um die entscheidenden Bereiche der Realität jenseits von null und eins zu erkennen. Was droht nämlich, wenn wir uns in diese binäre Logik pressen lassen? „Wir verlernen, flexibel, kreativ, menschlich zu sein. Wir werden dumpf. Wir vergessen, was es heißt, frei zu sein.“

Das Fatale an der derzeit allgegenwärtig richtunggebenden binären Computerlogik sieht Reinhard nicht nur in der Blitzschnelligkeit, in der sie Subjektives und Objektives gleichsetzt. Insbesondere die durch simplifizierende Ja-Nein-Kategorisierungen vorgespiegelte Sicherheit verdecke die Volatilität, die Unsicherheit, die Komplexität und die Ambiguität, mit der uns die Welt zwangsläufig entgegentritt. Freiheit beschreibt Reinhard demgegenüber als ein Phänomen jenseits des platten Entweder-oder eines Computers: „Freiheit ist Chaos. Freiheit macht Angst, Ungewissheit und Vieldeutigkeit überall. Wer frei ist, ist orientierungslos.“ Menschliche Intelligenz müsse diese primäre Orientierungslosigkeit aber aushalten, um sie zu ertragen. Das erfordere, die binäre Logik der Maschine zu überwinden: „Computer-Logik will keine andere Intelligenz neben sich gelten lassen. Sie will Recht haben. Wie ein herrschsüchtiger Patriarch, vor dem alle kuschen sollen.“

Reinhards Gegengift, um derartiger Herrschsucht und Fremdbestimmung zu widerstehen, liegt in der Ermutigung, die Lust zu erleben, selbst aktiv zu werden. Genau diese Lust nämlich bereichere den Menschen: „Weil sie uns zeigt, worin der Sinn im Irrsinn bestehen könnte: in der freiwillig gewählten, spielerisch-experimentellen Suche nach diesem Sinn selbst. Gibt es etwas Spannenderes als ein Leben, das man (mit-) bestimmen kann?“

Die konsequente Ermutigung zu individueller Autonomie macht das Buch durchweg lesenswert. Der Argumentationsgang ist weithin so tiefgründig, dass man der Philosophin rundweg nachsieht, am Rande auch, wie derzeit offenbar unvermeidlich, Donald-Trump- und Jordan-Peterson-Bashings eingestreut zu haben. Mehr noch: Auch über die Zweiheit des eigenen philosophischen Appells, sich zwischen entweder dumpfem oder wachem Denken zu entscheiden, kann man hinwegsehen, obwohl er doch augenscheinlich selbst sehr computerlogisch binär daherkommt. Entscheidend ist, dass die Kategorie des Wachseins bei Reinhard klar in eine Vielheit mündet: „Ein freier Mensch denkt bei ‚Suche‘ nicht ‚Google‘, sondern ‚Experiment‘ oder ‚Unterwegssein‘.“ Das maßgebliche menschliche Spiel ist kein „Game“, bei dem ein strukturierter Bereich nach eindeutigen Regeln abgearbeitet werde, sondern ein „Play“, in dem sich die Akteure offen und phantasievoll ausprobieren können.

Dass die hier von Reinhard zuletzt sogar für anstrebenswert gehaltene „Spinner-Perspektive“ desjenigen, der mutig und spielerisch den mächtigsten Gegnern den Kampf ansagt, erneut einen eigenwilligen Gegensatz zu ihrer Trump-Kritik markiert, fällt auf, stört aber nicht. Denn Widerspruchsfreiheit herbeizuführen, ist eben gerade nicht ihr Ziel. Und dann wird Reinhard erfreulich unzweideutig: Das totalitäre Entmenschlichungsprogramm, das der Verhaltensforscher Burrhus Frederic Skinner 1971 mit seiner Arbeit auf den Weg brachte und das im aktuellen Traum der sogenannten Transhumanisten in die absolute Kontrolle allen Lebens münden soll, ist schlicht nichts anderes als das Gegenteil lebendiger Menschlichkeit. „Die verblödete Vernunft stülpt der Realität ihr binäres Modell über. Sie ersetzt den Menschen durch ein mechanistisches Bild seiner selbst.“ Damit wird klar, dass maßlose Digitalisierung in eine Welt führen muss, die in ihrer scheinbaren Eindeutigkeit nicht mehr real ist. Reinhard zitiert den Virtual-Reality-Informatiker Jaron Lanier: „Der Umstand, dass etwas unscharf und ungenau ist, bedeutet nicht, dass es nicht real ist.“

Ich hätte das Buch von Rebekka Reinhard vielleicht mit Gewinn und Freude gelesen, es dann aber beiseitegelegt, wäre mir nicht zur gleichen Zeit ein weiteres Buch in die Hände gefallen, das – zu allem Überfluss – auch noch selbst fast zeitgleich mit diesem „Wach denken“ erschienen ist: Die langjährige Moskau-Korrespondentin der ARD, Gabriele Krone-Schmalz, präsentiert mit „Respekt geht anders – Betrachtungen über unser zerstrittenes Land“ ein Buch, das genau diese fatale Denkreduktion eines Entweder-oder ebenfalls zum Gegenstand eines eigenen Kapitels macht: „Entweder oder, ja oder nein, das klingt nicht nur nach Mittelalter und Inquisition, es führt auch mit Blick auf Problemlösungen in die Irre.“ Wer die Welt genauer betrachte, der wisse: „In Wahrheit geht es hier doch um ein Sowohl-als-auch.“ Mehr noch: „Bei den meisten Debatten, die uns zurzeit beschäftigen, kommt man mit entweder oder, ja oder nein, nicht nur nicht weiter, sondern es wird eine Unversöhnlichkeit suggeriert, der bei genauer Betrachtung die Grundlage fehlt.“

Die Medienanalyse der journalistischen Altmeisterin über unser „Hysterikerland“ ist ebenso bestechend wie der unerbittlich nach ökologischen Plausibilitäten fragende Blick auf den Energieverbrauch beispielsweise von Pkws und Netflix-Streaming: „Allein der Konsum der dritten Staffel von ‚Stranger Things‘, der beliebten Horror-Mystery-Serie, ist für so viel CO2-Ausstoß verantwortlich wie 57.600 deutsche Autofahrer in einem ganzen Jahr.“ Ich kann hier gar nicht genug unterstreichen, wie wohltuend die Klarheit des Blicks und die offene Abkehr von den simplen Scheineindeutigkeiten der binären Computer-Logik auch hier von Krone-Schmalz beim Lesen wirkt: „Journalisten sind nicht dazu da, die Menschen auf den ‚richtigen‘ Weg zu führen und ihnen zweifelsfrei zu sagen, was gut und böse ist. Insofern habe ich auch so meine Probleme mit der Aussage mancher Kollegen, man müsse ‚Haltung‘ zeigen.“ Und: „Wenn Medien ihr Angebot auf die Überzeugungen eines bestimmten Publikums zuschneiden, dann entstehen auch hier und nicht nur in den sozialen Medien Echokammern, die unsere Gesellschaft spalten.“

Die wirkliche intellektuelle Herausforderung des Denkens besteht darin, den vermeintlichen Sicherheiten des algorithmischen Schwarz-Weiß-Denkens nicht auf den Leim zu gehen, sondern den menschlichen Geist auch in allen Graubereichen der Welt lebendig um die Phänomene tanzen zu lassen. Denn auch der andere kann ja bisweilen mindestens zum Teil richtiger liegen als man selbst. „Die Würde des Andersdenkenden“ hat Krone-Schmalz eines ihrer Kapitel überschrieben. Es behandelt ein derzeit besonders umstrittenes und haariges Thema im politischen Diskurs Deutschlands. Abgesehen von den vielen klugen Überlegungen, die dem eigenen Blick auf die Sache auch hier bereichernde Ergänzungsmöglichkeiten schenken, liegt in der Wortwahl der Kapitelüberschrift ein vielleicht anzumerkender Kritikpunkt. Wer eine unterschiedliche Meinung oder eine abweichende Auffassung vertritt, der ist nach meinem Dafürhalten – bei genauer Betrachtung – nicht wirklich einer, der deswegen schon „anders“ denkt. Er könnte doch durchaus auch einer sein, der genauso denkt wie ich und dabei nur zu einem anderen Ergebnis kommt. Dann würde der andere zu einem Mitdenkenden, der mein eigenes Denken (mit-) gestaltet. Das dürfte auch Rebekka Reinhard traumhaft gut finden, denke ich.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 210.