Die Wissenschafts-„Krise“ Wie man als Voodoopriester einen Lamborghini zusammenwürfelt

03. November 2021

Es war ja nicht alles schlecht im ptolemäischen Zeitalter

von Axel B.C. Krauss

„Die Wissenschaft steht vor der Kapitulation“, lautete die Schlagzeile eines Artikels der „Welt“ vom 2. November dieses zum Ende hin offenbar immer wuschiger werdenden Jahres. Das klingt natürlich erst mal sehr dramatisch. „Die Wissenschaft“ kapituliert? Wovor? Woran ist die abendländische Geistesgeschichte denn gescheitert? Warum liegt der technisch-zivilisatorische Fortschritt in Trümmern?

Kollabiert die Astrophysik und weiß nicht weiter, weil die Urknalltheorie sich als falsch erwies? Muss die Quantenmechanik vollständig revidiert werden? Geriet die Erforschung neuer Nanomaterialien ins Stocken? War der 3D-Druck in Wahrheit eine Ente? Gibt es in der Krebsforschung keine Hoffnung mehr? Was hat „die Wissenschaft“ bloß so ruiniert?

Ich sage es frei heraus und bitte Sie, gefasst zu bleiben: Es ist alles noch viel schlimmer. Es mag schwerfallen, angesichts einer Krise dieser Dimension einen klaren Kopf zu bewahren – das ist mir bewusst. Doch da müssen wir durch. Also ohne weitere Umschweife: „Die britische Philosophin Kathleen Stock hat nach Protesten gegen ihre Thesen zur Genderforschung ihre Professur niedergelegt.“

In zwei Worten: We’re fucked.

Doch ganz ohne höchst angemessenen Sarkasmus: Nicht, dass echte Wissenschaft (Betonung auf „echt“, „seriös“, „ernst zu nehmen“, „produktiv“) kapitulieren müsste. Obwohl ich verstehen könnte, würfe sie mit einem verzweifelten, irren Lachen das Handtuch: Denn wer Gender-„Forschung“ als „Wissenschaft“ bezeichnet, kann ebenso gut einen Voodoopriester ein paar Schrauben, getrocknete und gemahlene Nashornhoden, Glasmurmeln, ein Siku-Auto, Fledermauszähne und eine Handvoll Kupferdrähte in einer Kokosnussschale zusammenwürfeln lassen in der Hoffnung, es entstünde ein Lamborghini daraus. Oder ein Mars-Rover.

Traurig ist es natürlich schon, keine Frage: dass jemand hinwirft, weil intolerante, totalitäre Shitstormer sofort die berufliche und gesellschaftliche Deportation auf Twitter fordern oder eine Universitätsleitung mit „Bestrafe einen, erziehe 1.000“-E-Mails zerstalinorgeln, weil jemand die Existenz von 397,5 frei flottierenden Geschlechtern nur bedingt mit „Wissenschaft“ zu verwechseln gedenkt.

Aber noch mal: Das ist keine Krise der „Wissenschaft“. Es ist eine Krise des nicht nur in Sachen Gendergaga zunehmend totalitär werdenden Zeit-Ungeistes, der, so scheint’s, kurz vor der Einweisung in die Geschlossene steht. Man braucht ja zum Beispiel nur Fragen zu Impfungen zu stellen, obwohl doch jeder weiß, dass die unfehlbar sind: zack, ab vors massenmediale und sozialvernetzte Standgericht. Anlegen, Feuer. Bin schon gespannt, wie lange es noch dauert, bis Impfleugner aus Parteitagsfotos retuschiert werden.

So war das eben im ptolemäischen Zeitalter. Es war ja nicht alles schlecht damals: Denn der Abstieg in die geistige Umnachtung nährt, das sollte man nicht vergessen, auch die Hoffnung auf lichtere, reifere, aufgeklärtere Tage. Ohne Dunkelheit kein Licht!