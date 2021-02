12. Februar 2021

Beiträge und Positionen zur Geschichte der CDU

Wenn man bis zu den ersten, noch unsicheren Anfängen zurückgeht, dann begann die Geschichte der Christlich Demokratischen Union Deutschlands schon 1945 – und dann wurde sie 2020 75 Jahre alt. Eine lange Zeit, in der sich die Union zur Staatspartei und zum Kanzlerwahlverein entwickelte, in der sie den Aufstieg der Bundesrepublik anstieß und begleitete wie keine andere Partei in diesem Land. Bis sie schließlich in der 16-jährigen Ära Merkel ihr liberal-konservatives Profil verlor, Mitglieder und Wähler einbüßte und sich programmatisch nach links öffnete. Die Konrad-Adenauer-Stiftung und ihr Vorsitzender Norbert Lammert nahmen das Jubiläum zum Anlass, einen dicken Sammelband mit 27 Beiträgen zur Geschichte ihrer Partei herauszugeben. Wenig überraschend, dass die Aufsätze von unterschiedlicher Qualität sind und der Tenor bei der Mehrzahl der Autoren ziemlich unkritisch ausfällt. Immerhin referiert Thomas Brechenmacher, Professor an der Universität Potsdam, die Winkelzüge und Wendemanöver Angela Merkels und das sporadische Aufflackern der innerparteilichen Opposition. Lesenswert auch, was der Historiker Andreas Rödder zur „Rolle der CDU in der deutschen Geschichte“ beizutragen hat. Irritierend hingegen, wenn Klaus-Dietmar Henke der Adenauer-CDU einen sträflichen Mangel an Vergangenheitsbewältigung vorhält – ein Mangel, der seiner Meinung nach inzwischen gründlich behoben wurde. Und dann finden sich Beiträge wie der über die Sozialpolitik der CDU oder über Aufstieg und Niedergang der Volksparteien seit 1949, die ganz einfach informativ sind. Insgesamt eine nützliche Artikelsammlung, die ein kleines Archiv ersetzt. Leider fehlt ein Personenregister. Eine gute Idee war es, CDU-Plakate zu den Bundestagswahlen ganzseitig und in Farbe abzudrucken: Die Parolen wurden mit der Zeit derart blass und beliebig, dass sie inzwischen auch von einer anderen Partei stammen könnten.

