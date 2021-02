12. Februar 2021

Reden, Aufsätze und Interviews wider den links-grünen Ze

Wissenschaftler, die ein akademisches Leben lang geforscht, publiziert und gelehrt haben, immer tiefer in das Weltgeschehen eingedrungen sind und immer breitere Zusammenhänge erkannt haben, heben als Emeriti nicht selten in immer höhere Elfenbeintürme ab; und was sie dort oben dann noch von sich geben, ist oft von derart raffinierter Differenziertheit, dass sie selbst es kaum noch verstehen. Bei Professor Hoppe ist das ganz anders: Obwohl er akademische Meriten im Übermaß erfüllt, hebt er überhaupt nicht ab, sondern erklärt nur umso pointierter, was die Quintessenzen seiner philosophischen und ökonomischen Erkenntnisse sind. Das macht diese Sammlung von 15 Artikeln, Reden und Interviews aus den letzten Jahren zu einer ebenso gehaltvollen wie vergnüglichen Lektüre. Wenn Hoppe Klartext redet, ist das nicht Simplifizierung, sondern fundiertes und auf den spitzen Punkt gebrachtes Denk- und Wissenskondensat. Da liest man nach stringenter Herleitung ein so unmissverständliches Fazit wie das, dass Steuerhinterziehung zwar gefährlich und deshalb nicht ratsam sei, jedoch moralisch gerechtfertigt; und dass man deshalb nicht Uli Hoeneß, sondern die Diebesbande Merkel, Schäuble, Steinmeier und Co einsperren solle. Solches und ähnliches veranlasst einen Interviewer zur Frage, ob Hoppe denn nicht den Vorwurf fürchte, er übe Schelte auf „Bild“-Zeitungsniveau. „Na und?!“, antwortet er: „Bis zum 20. Jahrhundert gab es kaum einen wichtigen politischen Denker, der sich nicht abfällig über die Demokratie geäußert hat.“ Das tue er jetzt halt ebenso, Demokratie sei noch immer ein ungerechtes Herrschaftssystem, es heuchle Gutmenschentum vor, sei in Tat und Wahrheit aber das, was Nietzsche zurecht „das kälteste aller kalten Ungeheuer“ nannte. Anstelle dieser Ungeheuer setzt Hoppe auf eine Alternative: Sezession und politische Dezentralisierung beziehungsweise, wiederum ganz konkret, anstelle der Nationalstaaten und der ökonomisch und moralisch perversen EU ein Europa der tausend Liechtensteins.



