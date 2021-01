Wie viel Täuschung braucht der Mensch? „Die ersehnte Ruhe in der Freizeit …

16. Januar 2021

… hat ihre Tücken. Man könnte zum Nachdenken kommen“

von Klaus Peter Krause

Ja, das könnte man. Viele sollten es auch. Mögen diese Tücken bei ihnen doch bitte zum Nachdenken führen über die Euro-Währungsunion, die Euro-Rettung, die EU und den Brexit, die Klimaschutzpolitik, den Strom aus Windkraft und Sonnenschein, den Corona-Wahn, den Gender-Unfug, das Einschleusen von Menschen aus Schwarzafrika und von Muslimen aus islamischen Ländern, über die schleichende Islamisierung, die Clan-Bildung, die zunehmende Kriminalität, die Verteufelung der AfD, die Neue Weltordnung (NWO), den Great Reset, die Große Transformation, die zunehmende staatliche Überwachung, die höchstgefährdete Freiheit und über die schlimmen Folgen aus alldem. Die Aufzählung ist nicht vollständig. Möge es auch ein Nachdenken sein, das alternative Informationsquellen einbezieht, das tief genug geht, weit genug reicht, haften bleibt und endlich zu breitem Widerstand führt.

Passend für die verrückte Corona-Zeit

Mit dem Wort von der ersehnten Freizeit zitiere ich Oliver Hassencamp. Es war von ihm nicht auf die unfreiwillige Freizeit gemünzt, die derzeit vielen Bürgern durch die staatlichen Anti-Corona-Zwangsmaßnahmen verpasst wird, denn als er es prägte, suchten uns Politiker und hörige Medien noch nicht mit der Corona-Panikmache heim. Aber es passt treffend auf diese verrückte Zeit. Oliver Hassencamp war ein deutscher Kabarettist, Schauspieler sowie Jugendbuch- und Romanautor. Besonders erfolgreich ist seine Jugendbuchreihe „Burg Schreckenstein“ geworden. Er lebte von 1921 bis 1988.

Unwahrheiten, die zu Gewohnheiten werden

Von Hassencamp stammt auch der Spruch: „Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.“ Ihnen mit Sachargumenten den Garaus zu machen, ist schwer bis unmöglich. Der Leser einer meiner Beiträge, Hans Emik-Wurst, merkte in einem Kommentar dazu an:

Wenn Ideologen die Sachargumente ausblenden

„Ist eine Sachargumentation jeglicher Art überhaupt zielführend, wenn die notorischen Lügner die Sachargumente aus ideologischen Gründen ausblenden? Notorische Lügner sind traumatisierte Menschen, die ihre Ideologien wechseln wie mental gesunde Menschen ihre Wünsche. Ihnen fehlt für ihr intellektuelles Fehlverhalten völlig das Bewusstsein. Sie bleiben stets unerreichbar, auch auf dem Sterbebett!“

Einer Massenhypnose ausgesetzt

„In einer Fernsehgesprächsrunde kann man diese kranken Leute nur mit kurzen plakativen Schlagworten blockieren und der Lächerlichkeit preisgeben. Diese Bioroboter sind gehirngewaschen und faktenresistent. Man kann immer nur beharrlich kundtun, dass sie lügen, wobei juristisch gesetzte Grenzen einzuhalten sind. Wir sind durch die Leitmedien und fast alle freien Medien einer Massenhypnose ausgesetzt, die sich einer imaginären künstlichen Intelligenz unterwirft, statt durch Denken die Lücke zwischen Vordenken und Nachdenken zu füllen.“

Ein massiver Design-Fehler der Menschheit?

„Manchmal denke ich, der Menschheit hafte ein massiver Designfehler an. Doch dann tröste ich mich damit, dass es natürlicherweise nur wenige Führungskräfte geben sollte, die den Massen liebevoll vorstehen, ohne sie zu belügen, zu betrügen und auszubeuten. Ich erwähne dies verständnishalber. Es ist keine Utopie, sondern meine Beobachtung, dass die Menschheit von wenigen Menschen geführt und ausgebeutet wird. Es gibt seit Jahrtausenden gute und weniger gute Führer. Vor allem gibt es Geschichtsfälscher, deren Handwerk das Lügen ist. Ein Nachschlagewerk für die Sachargumente ist immer gut, aber emotionale witzige Schlagworte, um von den wählenden Massen wahrgenommen zu werden, sind das Einzige, was wirklich durchdringt und Aufmerksamkeit erregt.“

So lautet jener Kommentar vom 28. Dezember 2020 zu dem Beitrag „Ein Abriss-Fonds für ausgediente Windkraftanlagen?“. Darauf begrenzt ist und war er nicht.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.