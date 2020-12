Jahresrückblick 2020 Die Herrschaft des Irrsinns

31. Dezember 2020

Erstaunliche Geschehnisse fügen sich anscheinend wie beim Puzzle ineinander

von Joachim Kuhnle

Vorwort

2020, wow, was für ein Jahr! Nach dem bekloppten Greta-Kult 2019, der in „Extinction Rebellion“ den fließenden Übergang zu gespenstigen Weltuntergangssekten zelebrierte, traf 2020 die Panikmache vor unsichtbaren Viren die Welt wie ein Meteoriten-Einschlag. Freilich muss man hinzufügen, dass im Gegensatz zu einem solchen oder zum Klimawandel die jetzige Katastrophe kein Naturereignis ist, sondern etwas rein Menschengemachtes. Noch genauer betrachtet ist es eine von der herrschenden Klasse und deren Handlangern in Politik und Massenmedien vorsätzlich oder fahrlässig erzeugte Massenpanik. Ohne die „Tagesschau“ gäbe es definitiv weniger Angst und auch weniger Rückhalt für die übergriffige Politik der Bundesregierung. An einem kleinen Beispiel aus der 20-Uhr-Nachrichtensendung der ARD vom 21. Dezember soll dies erläutert werden: Hintergrund ist die politische Situation im Vereinigten Königreich, wo es einen Lockdown gab, den Premierminister Boris Johnson versprach, rechtzeitig vor Weihnachten zu beenden. Da aber überall in Europa die Viruserkrankungen zunehmen, wollte man das Versprechen nicht mehr aufrechterhalten. Um nicht ganz blöd dazustehen, verwies Johnson auf eine Studie, die auf schon einige Wochen zurückliegende Erhebungen zurückging. Dort wurde publiziert, es sei eine neue Variante der Coronaviren entdeckt worden. Da in der Region, wo die Entdeckung stattfand, mehr „Fälle“ registriert wurden, stellten die Forscher die These auf, die Variante könnte (!) bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die anderen SARS-CoV-2-Typen. Und was berichtet die „Tageschau“? In England gebe es neue Erreger, die 70-mal ansteckender seien als die Viren, mit welchen die derzeitigen totalitären Maßnahmen gerechtfertigt würden. Ist das jetzt Stümper-Journalismus, ein Zeichen für den Bildungsnotstand im Fach Mathematik oder bösartiger Vorsatz? Zur Erläuterung an die Herren von der „Tagesschau“: Bis zu 70 Prozent bedeutet maximal 1,7-mal ansteckender und nicht exakt 70-mal. Fakt ist, dass solche krassen Falschbehauptungen die ohnehin schon ungesunde Panik beim Großteil der Menschen erheblich verstärkt.

Januar

Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Diese Machtdemonstration der großen Konzernbosse in trauter Vereinigung mit den Regierungschefs der bedeutenden Länder war früher oft Anlass linker Proteste. Seit fast 50 Jahren wiederholt sich das Schauspiel im noblen Schweizer Wintersportdomizil, ohne dass man die Show im Publikum wirklich ernst genommen hat. In diesem Jahr ist es anders. Bereits 2019 spielte der Verein des planwirtschaftlich denkenden Professors Klaus Schwab eine entscheidende Rolle bei der Inszenierung des Greta-Kults. Der mit ihr inszenierte Wahnsinn nahm fortan seinen Lauf. Auch 2020 darf Greta auf die große Bühne in Davos und das ihr eingeflüsterte Anliegen soll jetzt das für alle Bewohner des Planeten verbindliche Programm werden. Unter dem Stichwort „große Transformation“ soll das komplette wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben neu und völlig anders organisiert werden. Das bedeutet nicht nur, die bewährte Marktwirtschaft durch eine weltweite Kommandowirtschaft zu ersetzen, sondern auch bewährte Prinzipien der Aufklärung, der Ethik und der Moral, Bürgerrechte, Grundgesetz, Demokratie und so weiter aufzugeben. Der selbstbestimmte unabhängige Mensch wird durch willfährige Massen ersetzt, die irgendwelchen dubiosen Interessengruppen dienen sollen. Das klingt nach totaler Versklavung der Menschheit und nach einem Apparat, der eine Weltherrschaft ausübt, wie sie sich noch nicht einmal der Alien aus Braunau erträumen konnte. Natürlich wird das nicht so formuliert, sondern mit Orwell-Neusprech werden sozialistische Phantasie-Phrasen von einer besseren und gerechteren und vor allem „klimaneutralen“ Welt an die Wand geworfen, was auch immer das sein soll. Im totalen Gegensatz dazu hält der amtierende US-amerikanische Präsident Donald Trump in Davos eine Gegenrede. Er verkündet seine Sichtweise von der Gestaltung der Zukunft: Steuern senken, Bürokratie abbauen, auf die Eigenverantwortung der Bürger setzen und der Marktwirtschaft vertrauen. Das Wort „Freiheit“ ist der zentrale Begriff seiner Ausführungen. Wichtigster Satz: „Ich glaube, dass jeder einzelne Bürger, auch weniger gebildete und intelligente, durch Fleiß, Entschlossenheit und Gottvertrauen etwas Wertvolles und Bleibendes erschaffen kann.“ Der deutsche Grünen-Chef Robert Habeck spricht es in seiner Reaktion offen aus: „Trump ist der Feind.“ Eine klare Kampfansage. Während der Tage der Veranstaltung wird in der „Tagesschau“ zum ersten Mal von einem neuartigen SARS-Virus berichtet, das in China bereits erste Todesopfer fordert. Zufall? Die erste Puzzleschlaufe ist gelegt.

Februar

„Thüringenschlag“. Nachdem die rot-rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsident Ramelow bei den Wahlen im Herbst 2019 seine parlamentarische Mehrheit verloren hatte, wird im Landtag Thomas Kemmerich (FDP) in freier und geheimer Wahl von den gewählten Repräsentanten der Thüringer Bürger zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Da offensichtlich auch die 22 Abgeordneten der AfD-Fraktion dem FDP-Mann ihre Stimme gaben, ist der Aufschrei der vereinigten Marxisten aller Lager groß. AfD-Stimmen dürfen nach deren Ansicht nicht zählen. Zwar ist diese Sicht grob verfassungsfeindlich, aber bei Linken zählen nicht die Spielregeln, stattdessen heiligt der Zweck alle Mittel. Bundekanzlerin Angela Merkel (zu dieser Zeit auf Auslandsreise in Afrika) gibt während einer Pressekonferenz im fernen Land zu Protokoll, die Wahl sei ein Fehler und man müsse das Ergebnis rückgängig machen. In den folgenden Tagen sorgt Frau Kanzler persönlich dafür, dass ihr Wunsch auch umgehend in Taten umgesetzt wird. Kemmerich wird entsorgt und Merkels Lieblingsmarxist Ramelow wieder inthronisiert. 2020 sind kanzlerfreundliche Ministerpräsidenten wichtiger denn je. Bei Gefahr dürfte die Aktenlage über Bodo Ramelow umfangreich genug sein, schließlich wurde dieser jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet. Wo sind eigentlich die DDR-Vorgangsakten über Angela Merkel?

März

Lockdown. Die im Grundgesetz verankerten Grundrechte werden (bis auf das Asylrecht) flächendeckend außer Kraft gesetzt. Der Bundestag stellt eine epidemische Notlage nationaler Tragweite fest. Warum frühere Grippewellen keine besondere Notlage waren, jetzt aber andere Viren eine Notlage darstellen, wird nicht erörtert. Fakten sind weniger relevant als die von Massenmedien erzeugte Propaganda. Die Coronaviren sind neu und sollen daher besonders gefährlich sein. Gibt es nicht auch jedes Jahr neue Influenzaviren? Ein Panik-Handlungsmodus bestimmt fortan die Politik. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 80 Jahren muss man im Jahr mit Todeszahlen im Bereich von ein bis eineinhalb Prozent der Bevölkerung rechnen. Eine Übersterblichkeit deutlich darüber hinaus ist nicht festzustellen, von lokalen Besonderheiten abgesehen. Unabhängig davon kennt die Regierung bei ihrer Übergriffigkeit ins Privatleben der Bürger kein Halten mehr. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit greift ein totalitäres Gehabe der Regierenden um sich, das man sich vorher nur in der Phantasie in Schurkenstaaten hätte vorstellen können. Die mediale Begleitmusik ist derart gewaltig, dass kein Staatslenker sich dem entziehen möchte.

April

Pharma-Investor Bill Gates lässt die Katze aus dem Sack. Er erklärt, dass er und seine Mitstreiter sieben Milliarden Menschen mit Impfstoffen versorgen möchten. Bezahlen sollen selbstverständlich andere. Es geht ums ganz große Geld. Die Massenmedien schüren Panik, die Politik drangsaliert die Bürger mit Einschränkungen ihrer Grundrechte und Bill Gates organisiert die Lösung des Problems mit Massenimpfungen. Eine kluge Strategie, mit der der Multimilliardär sein Vermögen in 2020 verdoppeln kann. Andere kleinere Unternehmer, wie Gastronomen, Betreiber von Pensionen, Fitnessstudios, Reisebüros, Einzelhandels-Geschäften und so weiter stehen aufgrund der Viren-Panikmache und der staatlichen Verbots- und Maskierungsmaßnamen vor dem Scherbenhaufen ihrer Lebenswerke. Monopoly eben.

Mai

Manche Geschäfte öffnen wieder. Schüler dürfen wieder an die Schulen zurück. Im Gegenzug wird eine allgemeine Maskenpflicht eingeführt, mit der alle Menschen einschließlich Kinder fortlaufend und dauerhaft gequält werden. Obwohl die Virensaison offensichtlich vorbei ist und in den Kliniken gähnende Leere herrscht, kann die Massenpanik durch das sichtbare Symbol der Gesichtswindeln den gesamten Sommer über aufrechterhalten werden. Zusätzlich werden Tests, auch an völlig gesunden Bürgern, massenhaft ausgeweitet und auf diese Weise steigende „Fallzahlen“ produziert. Um darüber hinaus Ängste zu verbreiten, wird ununterbrochen eine „zweite Welle“ prognostiziert.

Juni

Unruhen in den Vereinigten Staaten. Vereinzelt werden die Proteste auch in Deutschland auf die Straße getragen. Es geht um einen herbeigeredeten Rassismus, gegen den sich verlorene Seelen als sogenannte Anti-Rassisten selbstsüchtig moralisch erhöhen möchten. Tatsächlich gibt es Täter und Opfer aller Schattierungen. Genauso wie hochumjubelte Idole oder grausame Verbrecher. Der Rassismus oder Antirassismus-Unsinn (beides im Prinzip ähnlich) ist nichts, was von unten, vom Bürger mit gesundem Verstand ausgeht, sondern ein über sogenannte NGOs von oben organisierter Müll. Selbst Sport-Organisationen üben sich fleißig in kommunistischer Politik und posaunen den Zuschauern während und nach jeder Veranstaltung Klohausparolen wie „kein Rassismus“ ins Gehirn, bis es jedem stinkend zur Nase herauskommt. Gerade im Sport gibt es bestbezahlte und von allen Zuschauern geehrte und geachtete Superstars aller Hautfarben. Was soll also der Erziehungswahn? Es ist nicht mehr zu ertragen! Es geht wie immer nicht um den Schutz von Minderheiten, sondern um den Kampf der Mehrheit gegen rechts und gegen Donald Trump.

Juli

Ein Buch erscheint mit dem Titel „Covid-19: The Great Reset“. Autor ist Klaus Schwab, der erwähnte Gründer und Chef des Weltwirtschaftsforums, der vielleicht mächtigsten Organisation des Planeten. Darin beschreibt der Professor seine Vision von einer neuen weltweiten Ordnung, einer machttechnischen Steuerung aller Erdenbürger. Es ist eine Dystopie, in der weder Bargeld noch Privateigentum noch individuelle Bürgerrechte vorkommen. Wer wie viel und was kaufen darf, entscheidet die Regierung unter der Berücksichtigung von „Klimaschutz“ und ähnlichem Blödsinn. Die Gesundheit wird in der schönen neuen Welt nicht mehr durch natürliche Mechanismen bestimmt. Auch Sport, Bewegung und frische Luft oder gesunde Ernährung werden nicht mehr empfohlen, sondern jeder soll bis zur Halskrause mit Pharmazeutika vollgestopft werden. Über Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte niemanden, sondern halten bei diesem Thema den Mund. Bei Zugangskontrollen, zum Beispiel auf Reisen, wird Ihre Gesundheit dann ausschließlich über einen digitalen Impfstatus überprüft. Wer nicht gegen alles und jeden geimpft ist, muss zu Hause bleiben. Was sagte einst Karl Marx über den Kommunismus? Entscheidend ist die Abschaffung des Privateigentums. Für Schwab ist das leider nur der Anfang der Tyrannei. Der Plan ist dermaßen irre, dass er zum Scheitern verurteilt ist. Leider haben diejenigen, die solche Pläne trotzdem in die Tat umsetzen wollen, sehr viel Macht, sodass sie vermutlich in den nächsten Jahren einen extrem großen Schaden anrichten werden (und bereits angerichtet haben).

August

Anfang und Ende August sammeln sich Hunderttausende von Bürgern in Berlin, um friedlich gegen die übergriffige Corona-Politik der Regierungen zu protestieren. Organisiert werden sie von Querdenken 711 um Michael Ballweg aus Stuttgart. Noch nie hatte es in der Bundesrepublik derart große und breite Proteste aus dem Volk gegen die Regierung gegeben. Das politmediale Establishment scheint solche Meinungskundgebungen der ganz normalen Leute zu fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Staatliche Demo-Verbote werden in letzter Minute von Gerichten gekippt. Da nicht sein darf, was nicht sein soll, sorgt ein Großaufgebot von Polizisten in Kampfmontur dafür, dass die Veranstaltungen maximal be- und verhindert werden. Begründet wird dieses diktatorische Vorgehen mit der scheinbar unbedingt notwendigen Durchsetzung der Corona-Auflagen, die in den Augen der Mächtigen selbstverständlich höher zu bewerten sind als das Recht auf Kritik an der Regierung. Die linientreuen Massenmedien sind ausschließlich an der Diffamierung der Demonstranten interessiert. Ganz anders die freie Presse, deren Vertreter vor Ort interessierte Bürger informieren. Die Querdenken-Bewegung, so vielfältig sie auch sein mag, setzt in einem Punkt ganz neue und vorbildliche Maßstäbe, bei der die Politiker aller politischen Parteien sehr schlecht abschneiden. Es ist die Meinungsfreiheit und das Gebot niemanden vorab auszugrenzen. Von solchen Grundsätzen ist man anderswo meilenweit entfernt. Leider.

September

Der politmediale Machtkomplex zeigt immer drastischer gegenteilige Grundsätze. „Cancel Culture“ wird immer brutaler und allumfassender zur wichtigsten Handlungsanleitung für alle, die irgendeine Relevanz in der staatlich kontrollierten Öffentlichkeit haben wollen. Unter anderem trifft es den renommierten Journalisten Roland Tichy. In seiner Zeitschrift hatte sich ein Satiriker über eine bekannte Sprechpuppe der SPD lustig gemacht, die für den Bundestag kandidieren wollte und inzwischen dabei gescheitert ist. Tichy wird in Folge offenbar mit Nachdruck bedrängt, sein Ehrenamt als Vorsitzender der Ludwig-Ehrhard-Stiftung niederzulegen. Wer der Gruppe der Dunkeldeutschen (Joachim Gauck) oder dem Pack (Sigmar Gabriel) zugeordnet wird, also jeder Bürger, der der Regierung kritisch gegenübersteht, darf ohnehin kein Amt und schon gar kein Ehrenamt haben. Würde Ehrhard, wenn er noch am Leben wäre, heute für eine staatlich gelenkte Kommandowirtschaft und für die Abschaffung des Privateigentums im Sinne von Klaus Schwab plädieren? Die heute relevanten Politiker würden „ja“ sagen, schließlich hat sich in deren Augen die Marktwirtschaft als nachweislich untauglich zur Lösung von für Politiker wichtigen Pseudoproblemen erwiesen. Orwells „1984“ und das dort beschriebene Wahrheitsministerium sind inzwischen Realität.

Oktober

In den Vereinigten Staaten von Amerika wird gewählt. Donald Trump wird von einem nicht mehr ganz frischen Polit-Fossil herausgefordert. Eigentlich liegt der Wahltermin im November, aber wegen der Corona-Panik machen fast alle ihr Kreuz vorab per Briefwahl. Kann man so etwas noch als freie und geheime Wahl bezeichnen? Wer kontrolliert, dass beim Kreuzmachen niemand zuschaut und ob nur diejenigen Wähler wählen, die dazu berechtigt sind? Sind solche unkontrollierbaren Briefwahlen in Zukunft Standard? Die Regierung in Weißrussland ist an diesem Fragenkomplex sehr interessiert. Wie dem auch sei, der Herausforderer Joe Biden wird 2021 vermutlich das Präsidentenamt übernehmen. Eine faustdicke Überraschung, zumal der blasse Kandidat der Demokraten praktisch keinen Wahlkampf gemacht hatte, während Trump zumindest auf den Straßen und Plätzen hohe Zustimmungswerte hatte. Der eine oder andere wittert Betrug.

November

Die angekündigte zweite Infektionswelle ist da. Wie jedes Jahr nehmen die Erkältungs- und Virenkrankheiten im Herbst massiv zu. Die Regierung beschließt einen vierwöchigen „Wellenbrecher-Lockdown“ bis Ende November. Gaststätten, Hotels, Fitnessstudios und Freizeiteinrichtungen müssen schließen. Obwohl die Bedrohungspanik bereits seit zehn Monaten läuft und unendlich viele Milliarden Euros für Tests, Angstkampagnen und staatliche Hilfsprogramme verschleudert wurden, war bisher niemand daran interessiert, die Wirkung konkreter Verbotsmaßnahmen auf das Infektionsgeschehen zu untersuchen. Scheinbar ist es den Politikern egal. Hauptsache, die Verordnungen sind hart und richten einen hohen wirtschaftlichen Schaden an. Es ist absurd. Sowohl die nachgewiesenen Kontaminationen als auch die Zahl der Kontaminierten in den Krankenhäusern steigen unbeeindruckt weiter an. Auch die „Fälle“ der beatmeten und der Toten mit positivem Corona-Test nehmen deutlich zu. Im Vergleich zu 2019 gibt es allerdings weder mehr Lungenkrankheiten noch mehr Intensivpatienten noch mehr Tote. Die Corona-Fälle bilden aber eine nicht geringe Teilmenge unter tragischen Einzelschicksalen. Ein Gerichtsmediziner aus Baden-Württemberg berichtet, dass von 705 Verstorbenen 132 Corona-Fälle registriert wurden. Das sind fast 20 Prozent. Deren Durchschnittsalter liege bei 84 Jahren, also deutlich (vier Jahre) über der allgemeinen Lebenserwartung. Praktisch alle Corona-Toten hatten massive und schwerwiegende andere Erkrankungen. Gäbe es keine PCR-Tests, könnte man das Todesgeschehen auch komplett anders erklären.

Dezember

Auf politischen Druck hin wird ein erster Impfstoff gegen die Coronaviren zugelassen. Große Impfzentren für Massenimpfungen stehen bereit. Der Hersteller kann jedoch noch nicht alle sofort beliefern. Die meisten Impfwilligen müssen wohl mindestens bis Januar 2021 warten. Der Lockdown wurde nochmals erheblich verschärft. Die Einzelhandelsgeschäfte müssen mitten im Weihnachtsgeschäft komplett schließen. Weihnachten fällt in den meisten Kirchen aus oder findet unter unschönen Umständen mit Maskenzwang und Singverbot statt. In einigen Regionen gibt es Ausgangssperren. Wer zu später Stunde seine Wohnung verlässt, wird mit unverschämt hohen Bußgeldern (zum Beispiel 500 Euro) bestraft. Deutschland hat sich zu einem brutalen Polizeistaat entwickelt. Die Aussichten für 2021 sind mehr als düster.