Über die Deutschen Das törichteste Volk der Welt

30. Dezember 2020

Die Bundesrepublik verkommt zu einer Mischung aus Irrenhaus und Selbstmörderclub

von Frank W. Haubold

In diesem Aufsatz soll es natürlich nicht um Intelligenz im engeren Sinne gehen, die üblicherweise über den Intelligenzquotienten (IQ) ermittelt wird. Da liegt Deutschland trotz des anhaltenden Exodus von gut ausgebildeten Leistungsträgern und der gleichzeitigen Massenzuwanderung einer Klientel, die mehrheitlich für das Gegenteil steht, nach wie vor im Vorderfeld, wenn auch mit sinkender Tendenz.

Nein, anstelle von „töricht“ könnte mit gleicher Berechtigung „naiv“, „leichtgläubig“, „obrigkeitshörig“, „realitätsvergessen“, „verblendet“ oder „wehrlos“ im Sinne von mangelndem Selbstbehauptungswillen stehen, aber auch die Unfähigkeit, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden.

So hält man in der Bundesrepublik zum Beispiel einen gewissen Barack Obama weiterhin für einen hochmoralischen Heilsbringer und blendet dabei sämtliche Fakten aus, die zweifelsfrei das Gegenteil belegen. Dabei ist Mr. Obama der US-Politiker der Neuzeit, der der Bundesrepublik und Europa den nachhaltigsten Schaden zugefügt hat, denn der von ihm vermittels der Nato und dschihadistischer Mörderbanden betriebene Umsturz in Libyen und der Terrorkrieg gegen Syrien haben die „Flüchtlingskrise“ und die damit verbundenen Kollateralschäden wie Zuwandererkriminalität und Überdehnung der Sozialsysteme erst ausgelöst. Dass der Mann Deutschland und die Deutschen verabscheut und sogar einer treuen Vasallin wie Angela Merkel so weit misstraute, dass er ihr Mobiltelefon abhören ließ, sei nur am Rande erwähnt, ebenso wie der von den USA federführend angezettelte Bürgerkrieg in der Ukraine (siehe Nuland-Äußerungen).

Auf der Gegenseite hält eine breite Mehrheit hierzulande seinen Nachfolger im Amt, Donald Trump, für einen finsteren Schurken und Feind aller anständigen Menschen. Dabei sprechen auch hier, sofern man das gewöhnungsbedürftige Auftreten und so manche rhetorische Fehlleistung des US-Präsidenten außer Acht lässt, die Tatsachen eine völlig andere Sprache. So hat Donald Trump, anders als seine Vorgänger, keinen neuen Krieg vom Zaun gebrochen, sondern Truppen aus Krisengebieten zurückgezogen. Er versuchte sogar, einen langgehegten Traum der Linken hierzulande umzusetzen, nämlich den Rückzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland. Nicht zuletzt brachte er Bewegung in den festgefahrenen Nahost-Friedensprozess und erreichte sogar die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und einigen arabischen Staaten. Dass er vor der Corona-Krise die Schaffung von Millionen neuer Jobs in den USA ermöglichte und den Exportambitionen Chinas Grenzen setzte, sind ebenfalls Fakten, die in der öffentlichen Berichterstattung hierzulande bewusst ausgeblendet werden. Stattdessen verging kein einziger Tag, an dem die gelenkten Medien nicht aus allen Rohren gegen Trump feuerten, wobei die Grenzen zur Hetze regelmäßig überschritten wurden.

Doch das Problem liegt nicht nur in der einseitigen Berichterstattung der Leitmedien, die insbesondere seit 2015 zu reinen Propaganda-Institutionen verkommen sind, sondern auch in der Unfähigkeit breitester Bevölkerungskreise, diese kritisch zu hinterfragen, die Realität wahrzunehmen und sich über die eigenen Interessen klarzuwerden.

Um dies zu diagnostizieren, muss man allerdings gar nicht in die Ferne schweifen, denn der sich inzwischen klar abzeichnende und unwiderrufliche politische, ökonomische und demographische Niedergang unseres Gemeinwesens hat durchaus hausgemachte Ursachen, die die Bevölkerungsmehrheit selbst zu verantworten hat. Wie wäre es sonst zu erklären, dass …

… eine ehemalige FDJ-Sekretärin und opportunistische Mitläuferin des SED-Regimes wie Angela Merkel, die unserem Land mehr Schaden zugefügt hat als jeder andere Politiker nach 1945 (Energiewende, Massenzuwanderung in die Sozialsysteme, Bankenrettungen auf Steuerzahlerkosten, uneinbringliche Milliardenkredite an „Südstaaten“, nachhaltige Schädigung der Energiewirtschaft und der Autoindustrie) alle vier Jahre wiedergewählt wird?

… die Bundesrepublik Deutschland heute das Land mit der höchsten Steuer- und Abgabenlast weltweit ist, mit einem der geringsten Pro-Kopf-Vermögen in Westeuropa, mit einem beschämend niedrigen Rentenniveau, das Altersarmut vorprogrammiert, mit den höchsten Energiepreisen aller Industrieländer und einer durch Masseneinwanderung aus tribalistischen Gewaltkulturen überbordenden Zuwandererkriminalität, ohne dass die Bevölkerung dagegen aufbegehrt?

… die Regierung in Anbiederung an eine lautstarke Minderheit selbsternannter „Klimaretter“ hochmoderne Atom- und Kohlekraftwerke in Deutschland mit Milliardenkosten für den Steuerzahler stilllegen lässt, während anderenorts in der Welt gleichzeitig Hunderte davon neu entstehen?

… eine Mehrheit offenbar glaubt, dass man durch die massenhafte Installation von vogel- und insektenschreddernden und landschaftszerstörenden Windkraftanlagen und naturgemäß nur bei Sonneneinstrahlung funktionierenden Solaranlagen die Energieversorgung eines Industrielandes sicherstellen kann?

… Tausende Menschen voller Empörung über den Tod eines mit Drogen vollgestopften Kriminellen im Rahmen einer Polizeiaktion in den fernen USA demonstrieren, es aber achselzuckend hinnehmen, wenn im eigenen Land laut BKA-Bundeslagebild mehr als 45.000 Deutsche jährlich (Zahl von 2019) Opfer von Gewaltkriminalität durch angeblich „Schutzsuchende“ werden? Und sogar noch diejenigen als „Rassisten“ diffamieren, die diese Verbrechen thematisieren?

… Millionen Christen weiterhin Amtskirchen, die in weiten Teilen zu zeitgeistseligen Propagandainstitutionen mit politischer Agenda verkommen sind und mittlerweile sogar unter dem Deckmantel vorgeblicher „Seenotrettung“ die illegale Einwanderung nach Europa befördern, angehören und diese mit ihren Kirchensteuern finanzieren? Dass zwei ihrer herausgehobenen Würdenträger in vorauseilendem Gehorsam gegenüber dem Islam symbolträchtig das Kreuz verleugneten, sei nur am Rande erwähnt.

… eine Mehrheit nichts dagegen einzuwenden hat, dass eine linkslastige Stiftung, die von einer ehemaligen Stasi-Zuträgerin (Anetta Kahane) geleitet wird und auch ausgewiesene Deutschlandhasserinnen wie Julia Schramm beschäftigte, mit öffentlichen Mitteln gefördert wird, und offenbar auch nichts daran auszusetzen findet, dass der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, einer vorgeblich politisch neutralen Behörde, in besagter Stiftung Stiftungsratsmitglied ist?

… eine Mehrheit nichts dagegen hat, per Gesetz zur Zahlung einer als „Rundfunkbeitrag“ getarnten Propagandaabgabe gezwungen zu werden, und zwar unabhängig davon, ab sie das Angebot überhaupt nutzt? Dabei verstößt der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) tagtäglich gegen den Grundsatz der politischen Unabhängigkeit in seinem Programmauftrag und verbreitet in einseitigster und durchschaubarster Weise Propaganda im Sinne der Bundesregierung und der Altparteien, was sich keineswegs auf Nachrichtensendungen und politische Formate beschränkt und inzwischen sogar als sogenannter „Haltungs-Journalismus“ legitimiert wird.

… eine Mehrheit tatsächlich glaubt, dass die Bundesregierung und die Behörden bei der Bewältigung der Corona-Krise sachgerecht und zielführend vorgehen, obwohl die Pannenserie nicht abreißt (so gab es zu Beginn nicht einmal ausreichend Alltagsmasken, geschweige denn Schutzkleidung, und der Schutz der Pflegebedürftigen und des Betreuungspersonals wurde bis heute sträflich vernachlässigt)? Dass die vielgepriesene 69 Millionen Euro teure Corona-Warn-App ein dysfunktionaler Rohrkrepierer ist, sei nur ergänzend erwähnt. Auch dass Länder wie Südkorea, Taiwan oder Singapur anders als die Bundesrepublik die Covid-19-Epidemie innerhalb weniger Wochen mit effizienten Maßnahmen unter Kontrolle brachten, ist eine Tatsache, die der mediengläubige Bundesbürger entweder gar nicht kennt oder ignoriert.

Wie weit die medieninduzierte Verblendung breitester Bevölkerungsschichten inzwischen gediehen ist, belegt ein aktuelles Umfrageergebnis, das ausgerechnet Gesundheitsminister Jens Spahn als beliebtesten Politiker der Bundesrepublik ausweist! Die zahlreichen fachlichen Fehlleistungen und die mutmaßliche Vetternwirtschaft des Ministers werden dabei ebenso ausgeblendet wie der instinktlose Erwerb einer Millionen-Villa in einer Zeit, in der Millionen Menschen um ihren Arbeitsplatz und ihre Zukunft bangen. Auch dass Herr Spahn bereits als Bundestagsabgeordneter an Lobbyarbeit für die Gesundheitsindustrie verdiente – ohne die Nebenverdienste öffentlich zu machen –, scheint in Vergessenheit geraten zu sein ...

Was bleibt als Fazit? Zynisch könnte man antworten: von Deutschland nicht viel. Im besten Fall erwartet die Deutschen eine Zukunft, wie sie Michel Houellebecq in seinem Roman „Unterwerfung“ beschrieben hat, im schlechteren und wahrscheinlicheren gar keine. Und es wird kein Virus sein, der das Volk der einstmaligen Dichter und Denker auslöschen wird, sondern die gleiche Mischung aus Sendungsbewusstsein, Realitätsverlust, Kadavergehorsam und – ja – Torheit, die das Land schon einmal in die Katastrophe geführt hat.

Prosit Neujahr!

Dieser Artikel erschien zuerst auf „philophia perennis“.