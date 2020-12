Der Blick nach China Staatsunternehmen: Chinas Kriegsgerät

28. Dezember 2020

Chinesische Staatsunternehmen verfolgen allein die geopolitischen Interessen Pekings

von Henrique Schneider

Unter den 500 weltweit größten Unternehmen befanden sich im Jahr 2000 gerade einmal 34 in den Händen des Staates. Im Jahr 2019 waren es schon 132, davon 90 allein in China. Im Reich der Mitte erfüllen diese Unternehmen geopolitische Aufgaben.

Ein Staatsunternehmen ist eine Firma, die Leistungen nach dem Marktprinzip erbringt. Sie verkauft also ein Produkt gegen Bezahlung und versucht, damit ihre Effektivität und Effizienz zu maximieren, um entsprechend Gewinne zu machen. Der (Haupt-) Eigentümer des Unternehmens ist der Staat. So steht es im Lehrbuch und auch in den Erklärungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Statistische Rundschau

Im Sinne dieser Definition gilt beispielsweise die Deutsche Bahn als Staatsunternehmen. Schaut man sich die Liste der 500 weltweit größten Unternehmen für das Jahr 2000 an, sind Staatsunternehmen vor allem in Asien zu Hause. Von den damals 34 Firmen auf der Liste waren 16 in Asien beheimatet, acht davon in China und fünf in Japan. In Europa waren es 15, sechs davon allein in Frankreich.

Die gleiche Liste sieht für das Jahr 2019 so aus: Von den 132 Staatsunternehmen sind 100 in Asien, 90 in China und zwei in Japan beheimatet. 20 befinden sich in Europa, wobei Frankreich immer noch der (traurige) Rekordhalter mit neun ist. Deutschland, im Jahr 2000 mit zwei präsent, weist nun drei auf. Zum Vergleich: In den USA ist die Zahl von eins auf drei, in Brasilien von eins auf vier gestiegen.

Warum Staatsunternehmen?

Das „New Public Management“ hat Staatsunternehmen erfunden. So steht es im Lehrbuch. Die Idee war, staatliche Leistungen dem Wettbewerb auszusetzen und damit alle positiven Facetten der Konkurrenz – Innovation, Kundenfreundlichkeit, tiefe Preise, Performance – umzusetzen. Die Firmen würden so vom Staat unabhängig und insgesamt besser werden. Auch wenn manch deutscher Minister schon öffentlich von Staatsunternehmen träumte und sabberte: Die OECD selbst gibt zu, dass sie meist suboptimal geführt würden und die Desiderata nicht erfüllten – auch nicht in Europa.

China kennt Staatsunternehmen schon viel länger. Es gab sie bereits vor dem Kommunismus. Die „kuan-tu shang-pan“ waren in der Qing-Dynastie (1644–1911) staatliche Ämter, welche staatliche Unternehmen aufbauten und dirigierten. Mit dem Aufkommen von Unternehmen mit ausländischem Kapital wurden auch diese gezwungen, sich unter die Fittiche dieser Planungen zu begeben. Wichtig ist: In einem Land, wo es nie Rechtssicherheit, Vertragsfreiheit oder Eigentumsgarantie gab, standen Effektivität und Effizienz nicht im Vordergrund dieser Firmen.

Politisches Netzwerk

Bei diesen Unternehmen und Ämtern ging es immer um das politische Netzwerk. Deswegen wurde das Ganze zum Biotop für Staatsintervention und Korruption. Mit der Zeit wurden diese Mechanismen auch politisch eingesetzt, etwa um dem Kaiser ökonomische Legitimation zu geben oder um protektionistische Maßnahmen durchzusetzen.

Die heutigen Staatsunternehmen in China erfüllen die gleiche Funktion. Sie sind grundsätzlich politische Instrumente. Für die meisten Chinesinnen und Chinesen dienen sie dazu, eine Nähe zum Staat und vor allem zur Kommunistischen Partei zu etablieren. Wenn alles gut geht, kann man vom Staatsunternehmen in den Staat oder, höher noch, in die Partei wechseln. Damit stehen Netzwerk und Ideologie an vorderster Stelle.

Geopolitisches Instrument

Für den Staat und die Partei wiederum sind Staatsunternehmen geopolitische Instrumente. Einerseits können sie eingesetzt werden, um Brücken zu ausländischen Wirtschaften, Unternehmen und Personen zu schlagen. Sie suggerieren damit, dass „Artgleiche“ „auf Augenhöhe“ miteinander verhandeln. Andererseits können Staatsunternehmen als Träger von Machtansprüchen Chinas funktionieren, etwa wenn sie für den chinesischen Staat die „Belt and Road“-Initiative umsetzen oder für ihn investieren.

Auch das darf nicht überraschen. Denn die europäische Geschichte zeigt, wie man Unternehmen für diese Ansprüche instrumentalisieren kann. Man denke nur an Kolonialismus und Imperialismus. Der Unterschied ist nur: Die so eingesetzten europäischen Firmen arbeiteten immer noch unter dem Primat des Gewinnes. Chinesische Staatsunternehmen gehen allein den geopolitischen Interessen Pekings nach. Wenn sie Gewinne machen sollten, dann nur als angenehme Nebenbedingung.

Da können die Möchtegern-Wirtschaftsplaner der OECD und ihre Claqueure, die Lehrbuch-Schreibenden, lange nach Governance und Compliance heulen. Ein Staatsunternehmen in China ist ein als Firma getarntes Kriegsgerät.