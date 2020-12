Bundesparteitag der AfD in Kalkar Sozial ist nicht gleich sozialistisch …

27. Dezember 2020

… außer auf dem Gebiet der Politik

von Christian Paulwitz

Am 28. und 29. November tagte die AfD in Kalkar anlässlich ihres lange geplanten „Sozial-Parteitags“. Der Staat und das Soziale – wie geht das zusammen? Was befähigt die im Wahl- und Medientakt auf kurze Sicht getrimmte Politik dazu, eine auf Jahrzehnte angelegte Altersversorgung von Millionen von Menschen per Zwang zu ...