Russland und seine Staatsfeinde Heute Nacht im Kreml

23. Dezember 2020

Was „Spiegel“ und „Bellingcat“ nie erfahren dürfen

von Frank W. Haubold

Tja, nachdem ich vorgestern die Story von dem russischen Geheimdienstmann im „Spiegel“ gelesen hatte, der dem Nawalny am offenen Telefon gleich mal Interna über den Mordanschlag an ihm mitgeteilt hat, weil das die FSB-Leute immer so machen, wenn sie jemanden nicht kennen, habe ich mir gedacht: Das kannst du auch.

Also habe ich mir mein Telefon geschnappt und den Kreml angerufen. Wladimir Putin war zwar gerade in der Sauna, aber als erfahren hat, dass Stalins Enkel aus Deutschland anruft, ist er sofort ans Telefon gekommen.

„Wladimir Wladimirowitsch, alter Tschekist“, habe ich gesagt. „Rat mal, was ich heute in der Zeitung gelesen habe. Deine Jungs haben dem Nawalny Gift in die Unterwäsche gestreut und ihm das nachher auch noch am Telefon erzählt. Hast du das etwa angeordnet?“

„Naja“, hat er ein wenig verlegen gesagt. „Das ist eigentlich geheim, aber einem Enkel von Josef Wissarionowitsch kann ich es ja sagen: Wir machen das tatsächlich immer so. Wir vergiften die Staatsfeinde, aber nur ein bisschen, und dann schaffen wir sie ins Ausland und haben so gar nichts mehr damit zu tun. Raffiniert nicht?“

Da musste ich ihm natürlich zustimmen. Die haben es wirklich faustdick hinter den Ohren, diese Russen. Und nächste Woche besuche ich Wladi auf seiner Datscha. Das wird ein Spaß. Sa Sdarówje!

PS: Ich hatte im Übrigen ein wenig geschwindelt. Ich bin gar nicht der Enkel von Stalin, sondern der von Feliks Dzierżyński. Aber den kann in Russland niemand mehr leiden …