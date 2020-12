Corona und staatliche Gewaltphantasien „Impfen für Kalle!“

22. Dezember 2020

Wenn die Volksschädlinge aus den Mülltonnen fressen dürfen

von Kurt Kowalsky

Da schrieb ich vor einiger Zeit folgenden Sinnspruch in mein Poesiealbum: „Der Demokratismus, der sich von anderen Systemen der Gewaltherrschaft im Wesentlichen dadurch unterscheidet, dass er jedem beliebigen Soziopathen die Möglichkeit bietet, auch einmal seine Gewaltphantasien auf Kosten der versklavten Bevölkerung ausleben zu können, ist a priori ein System des Unfriedens und der organisierten Volksverhetzung.“

Sie, verehrte Leserinnen und Frauen beiderlei Geschlechts, werden den Satz bereits kennen, denn ich veröffentliche regelmäßig mein Poesiealbum, damit der Verfassungsschutz und andere Kriminelle nicht ständig in meine Wohnung einbrechen müssen. So wie es wohl nicht möglich ist, dass ein Soziopath durch logisches Schließen, also a priori, zu der Erkenntnis gelangen kann, dass er gemeint sein könne. Werden die Hüter der staatlichen Verfasstheit schlechterdings nicht merken, dass man diese nicht hüten (im Sinne von darauf aufpassen) kann, da sie a priori nicht verfasst (im Sinne von zu fassen bekommen), sondern aus sich heraus, also a priori, beliebig ist.

Alan Posener, ein ehemaliger Funktionär der stalinistischen Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), zitierte am 12. Dezember 2020 in diesem Zusammenhang auf „Zeit Online“ diese Beliebigkeit, also Paragraph 20 Abschnitt 6 des neuen Infektionsschutzgesetzes: „Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist.“

Wer da rechnet, steht nicht ausdrücklich im Gesetz. Aber es sind natürlich die Guten. Was der Vollziehung dieses Ermächtigungsgesetzes im Wege steht, ahnt Herr Posener bereits und meint, dass eine „Flut gerichtlicher Klagen“ zu erwarten sei. Zumutbar aber seien „die Pflicht, zumindest bei nicht notwendigen Aktivitäten den Nachweis einer Impfung vorzulegen, und die Pflicht der Veranstalter, diesen Nachweis zu verlangen“.

Und weiter: „Die Einwände liegen auf der Hand. Kritikerinnen werden von der Einführung einer Impfpflicht durch die Hintertür reden. Doch wird ja niemand gezwungen, nach Mallorca zu fliegen.“ Ja, so ist das Herr Posener, niemand wird gezwungen und viele können sich, da während des Lockdowns gezwungenermaßen bankrott gehütet, so einen Flug auch gar nicht mehr leisten.

Der ehemalige Befürworter stalinistischer Schauprozesse, der damalige Verehrer des Massenmörders Mao, heutiger Beamter und Autor der „Zeit“, vergleicht sodann die erpresste Verimpfung von 80 Millionen Menschen mit der Auferlegung von allgemeinen Bedingungen diverser Veranstalter. So würden sich ja auch nicht wesentliche Teile der Gesellschaft dadurch in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen, wenn im Hallenbad das Tragen einer Badehose verlangt würde.

Die Wendung hin zur Arbeiterklasse, zu der sich der Kleinbürger Posener damals durch die KPD gezwungen sah, zeitig fast 50 Jahre danach ihre schreibzeitlichen Früchte. Der Befürworter diverser staatlicher Erpressermethoden möchte bestimmte Einrichtungen, vom Supermarkt über das Arbeitsamt bis hin zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, von der Impfnachweispflicht ausnehmen.

Aber, aber, Genosse, die wahren Helden sind doch die Leute, die es nicht leicht haben. Wie schrieb Lenin: „Der revolutionäre Sozialdemokrat ist der mit der Masse verbundene Jakobiner.“

Das Proletariat ist ungeachtet seiner Rückständigkeit (die Intellektuellen gehen im Bioladen einkaufen), aber dank der erbarmungslosen Schule staatlich geförderter Verdummung von großer Kampfkraft. Es wird mit ungeheurer Zähigkeit sich der von Ihnen geforderten Impflicht auf Umwegen beugen und mit der Blöd-Zeitung in der Hand „Impfen für Kalle“ fordern. Was soll also die kleinbürgerliche Toleranz? Niemand wird doch gezwungen, im Supermarkt einzukaufen. Man müsste nur mit einer kleinen Gesetzesänderung die Supermärkte dazu verpflichten, Impfgegner den Zugang zu ihren Müllcontainern zu gewähren, und schon könnten die „Querdenker“ ihre Aerosole frei in den Müll versprühen.

Ich denke, dass sich auch wesentliche Teile der Gesellschaft nicht in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlten, würde sich der Schreiberling von „Zeit Online“ ab sofort eine Papiertüte über seinen Schädel ziehen, um zu signalisieren, dass er keinem der 1.300 Narkolepsie-Erkrankten in die Augen schauen möchte, die sich 2015 im Vertrauen auf staatliche Empfehlungen den Schweinegrippeimpfstoff Pandemrix verabreichen ließen.

Oder noch besser, Herr Posener, Sie legen mal den Griffel weg und versuchen auf dem Umweg des Überlegens zu ergründen, warum sich Ihre heutigen Gewalt- und Erpresserphantasien dem Grunde nach immer noch nicht von denen des Kommunismus unterscheiden.

Aber, und ich spreche da aus Erfahrung, wer von der Konsenstheorie der Wahrheit (Habermas) abrückt, weil das Hirn zu viel Sauerstoff verbraucht, dem fällt dann ein, dass die ganze Suche nach Konsens vollkommen überflüssig ist, hat man sich rechtzeitig dem Gewaltmonopolisten angebiedert. Dann geht es nur noch ums „Umsetzen“, ums „Greifen“, ums „Durchsetzen“, ums „Verbieten“ und selbstverständlich um die Verächtlichmachung und Diffamierung von Menschen, welche dem staatlichen Gewaltmonopol mistrauen.

Habermas, Gott habe ihn selig, spricht übrigens im Zusammenhang mit der Corona-Krise: „Im bisherigen Verlauf der Krise konnte man und kann man in manchen Ländern Politiker beobachten, die zögern, ihre Strategie an dem Grundsatz auszurichten, dass die Anstrengung des Staates, jedes einzelne Menschenleben zu retten, absoluten Vorrang haben muss vor einer utilitaristischen Verrechnung.“

So ist das wohl mit der Sauerstoffarmut. Die Millionen und Abermillionen Tote der großen und kleinen Kriege weltweit belegen eines sicher: dass Staaten, unabhängig ihrer Verfasstheit, auf jedes einzelne Menschenleben scheißen.

Was mir bleibt ist die Definition eines Soziopathen. Der Begriff beschreibt unter anderem Personen, die nicht oder nur eingeschränkt fähig sind, Mitgefühl zu empfinden, sich nur schwer in andere hineinversetzen können und die Folgen ihres Handelns nicht abwägen können oder, nach einer anderen Definition, die grundsätzlich zu (funktionaler) Empathie befähigt sind, sich aber dennoch antisozial verhalten.

Und auch da hat man große Vorteile, hat man sich beizeiten den Machthabern intellektuell angedient. Dann fällt einem erst gar nicht auf, dass dieser Staat mit Gewalt exekutiert, was sozial zu sein hat. Was gesund ist, wusste bereits Reichskanzler Hitler, denn er führte stundenlange Monologe über die Schädlichkeit des Rauchens und die Vorteile einer vegetarischen Ernährung.

Ist doch immer wieder schön, wenn sich alle einig sind. Die ehemaligen Stalinisten, die verkalkten Philosophen und die Staatsmänner im Kampf für das einzelne Menschenleben – gegen die Spinner, Verschwörungstheoretiker und Volksschädlinge.