Revolutionen – früher und heute Umsturz in Zeitlupe

04. Dezember 2020

Doch eines ist sicher: Am Ende steht die Diktatur

von Axel R. Göhring

Nicht wenige Kritiker der aktuellen Politik der Bundesregierung fühlen sich heuer an revolutionäre Umstürze in der Geschichte erinnert wie die Oktoberrevolution der Leninisten 1917 in Russland und die Machtergreifung der Hitleristen 1933. Einer der wichtigsten Gründe für diese Einschätzung ist die aktuelle neue Infektionsschutzgesetzgebung vom 18. November, in deren Rahmen der Bundestag die Regierung ermächtigte, ohne Genehmigung durch das Parlament für eine gewisse Zeit im Sinne von Erlässen Maßnahmen zum angeblichen Schutz der Bevölkerung vor dem Corona-Sars-2-Virus zu treffen – Maßnahmen, die auch andere Effekte haben als ein kurzfristiger Infektionsschutz, sofern dieser überhaupt als real angenommen werden kann.

Allerdings wiederholt sich die Geschichte nicht, wie Mark Twain sagte, sondern sie reimt sich „nur“. Was also ist heute anders als damals in Russland, Deutschland, China, Kambodscha, der DDR, und so weiter? Es ist vor allem die Geschwindigkeit des Totalitarismus – was wir gerade erleben, ist sozusagen die Machtergreifung in Zeitlupe. Am Beginn der diktatorischen Regime früherer Jahrhunderte und Jahrzehnte gab es meist eine kleine, gut organisierte Kadergruppe mit eindeutiger Hierarchie; der Adel, die Bolschewisten, die NSDAP, die SED, die KPCh und viele andere.

Die Postdemokratie

Im modernen „sanften“ Totalitarismus der postdemokratischen westlichen Staaten gibt es diese kleinen straffen Organisationen nicht mehr – ein Glück. Stattdessen gibt es nur ein bestimmtes Milieu, das der linken Akademiker. Seinen Anfang nahm es in der bei uns so genannten 68er-Revolte, einer Strömung unter studierenden Elitekindern, die nicht mehr die akademischen und wirtschaftlichen Mühen ihrer eigenen Eltern und Großeltern auf sich nehmen, sondern weitgehend anstrengungslos von den Früchten der Arbeit anderer leben wollten. Warum gerade die 68er in solchen Massen diese Strategie verfolgten und nicht die Elitären anderer Generationen, ist nicht geklärt. Einen wichtigen Baustein liefert der Sozialwissenschaftler Gunnar Heinsohn, der mit der übergroßen Zahl von Söhnen im Vergleich zur Vätergeneration einen Indikator für das Auftreten von Krieg, Bürgerkrieg oder Revolutionen identifiziert hat. Gibt es wie 1967/68 viel mehr Söhne als Väter (ein „Kriegsindex“ über eins), rangeln diese um die knappen Posten, die die Altvorderen irgendwann freimachen werden, und versuchen mit Tricks, die Konkurrenz um Macht, Geld und Frauen auszustechen.

Nun gab es 1968 zwar vergleichsweise viele Söhne, aber auch viel Wohlstand und viele Jobs für Akademiker, die sich in der Folgezeit auch noch vermehrten. Konkurrenzdruck gab es also eigentlich kaum. Vielleicht war der historisch einzigartige soziale Massenwohlstand der Bonner Republik (und der USA, Italiens, Großbritanniens, Frankreichs …) aber ein zusätzlicher Antreiber des elitären Extremismus, da volle Kassen meist die Hyänen anlocken, die gern ein möglichst großes Stück vom Kuchen abhaben wollen. Als Vehikel diente den Hyänen zunächst der klassische Marxismus, später das Aufspüren angeblicher „Diskriminierungen“ von gesellschaftlichen Randgruppen. Der hellwache konservative Soziologe Helmut Schelsky bemerkte diese Tricks der 68er und veröffentlichte schon 1974 das Buch „Die Arbeit tun die anderen“, in dem er vor „Sozialpriestern“ warnte, die Probleme erfänden oder künstlich aufblähten und für deren Lösung üppig bezahlt werden wollten, das Schelsky-Prinzip.

Was der Soziologe noch nicht sah (und sehen konnte), war die Entdeckung der „Umweltzerstörung“ und der „politischen Korrektheit“. Eigentlich hatten konservativ-liberale Politiker schon Anfang der 1970er den Umweltschutz in ihre Agenda aufgenommen, und weniger vertrauenswürdige Wissenschaftler erfanden die „Klimakatastrophe“ in der Version als bevorstehende Eiszeit. Dennoch nutzten die vom Arbeiter enttäuschten und abgelehnten Marxisten in Politik und Medien die Angst vor Atomtod und Waldsterben, um an Posten, Parlamentssitze und viel Forschungsgeld zu kommen. Ab 1984 entwickelten dann amerikanische Studenten ausgerechnet an Eliteuniversitäten wie Harvard die politisch-korrekte Sprache, die bestimmte Wörter wie „Neger“ oder „Zigeuner“ verbot. Das Ganze erinnert nicht zufällig an George Orwells „Neusprech“ aus dem Roman „1984“, der sogar zeitlich erstaunlich gute Vorhersagen lieferte. In den 1990ern kam dann im Rahmen des politkorrekten Neusprechs sukzessive noch das Gendersprech hinzu, das verwunderte Zuschauer*innen mittlerweile auch in „Tagesthemen“ und „heute-journal“ ertragen müssen.

Keine Verschwörung

Seit 2010 geht es vor allem durch Merkels Politik mit dem Um- und Abbau der liberalen repräsentativen Demokratie in Siebenmeilenstiefeln voran. Illegale Eurorettung, angebliche Klimarettung, illegale Massenimmigration, nun der angebliche Corona-Infektionsschutz – all diese Maßnahmen haben nicht das zum Ziel, was behauptet wird, sondern dienen letztlich nur der Umverteilung von Steuergeld in die Kassen einer gar nicht mal so kleinen Profiteursschicht. Windradproduzenten, Genderforscher, linke Journalisten, grüne Abgeordnete, Klimabeauftragte, Corona-Sozialforscher und viele andere würden in einer akademischen und wirtschaftlichen Ordnung auf dem Stand von 1970 keine Arbeit finden und müssten stempeln gehen. Heute hingegen erhalten sie teils fürstliche Gehälter für eine sinnlose oder sogar schädliche Tätigkeit.

Aber all diese Profiteure sind eben keine organisierte Kaderpartei, sondern nur eine unbestimmte Masse von Leuten mit ähnlichen Interessen. Und wer ähnliche Interessen hat, handelt ähnlich. „Selbstorganisation“, wie Michael Limburg vom Klimakritiker-Institut EIKE sagt. Und diese Selbstorganisation sieht im Ergebnis wie ein geplanter Umsturz aus, wenn man unbedingt einen zentralen Taktgeber annehmen will. Soros, NWO, Rothschild sind passende Schlagworte, die man heuer nicht selten auf Facebook oder Twitter liest und deren teils antisemitischer Inhalt an Parolen aus den 1920er Jahren erinnert.

Aber schauen wir uns an, wie viel Zeit die 68er und ihre grünen Nachfolger gebraucht haben, um den freien Westen nach und nach in ihre Hand zu bekommen – über 50 Jahre! Und noch ist das Systemversagen nicht da, sondern steht noch bevor. Zum Vergleich: Lenin und die Bolschewisten brauchten nur Monate, bis sie sämtliche lagerinternen und äußeren Feinde beseitigt oder mundtot gemacht hatten. Und nur ein paar Jahre später hatte sein Nachfolger Stalin eine Ein-Mann-Diktatur errichtet.

Das System Merkel – oder auch Söder?

Viele Kritiker lasten Angela Merkel persönlich einen Großteil der Schuld am Demokratie- und Staatsabbau an. Aber ist das gerechtfertigt, oder anders gefragt: Hätte ein anderer Kanzler nicht dasselbe gemacht? Vera Lengsfeld sagte mir kürzlich, Markus Söder habe sich in der Corona-Krise als noch schlimmer als Merkel herausgestellt. Stimmt durchaus – der bayerische Ministerpräsident nutzt noch mehr als die Kanzlerin die angebliche Seuche, um sich für die nächste Machtposition in Stellung zu bringen. Der Mann will Kanzler werden. Das ist offensichtlich, und dafür ist er bereit, alles zu sagen, was die Journalistenmehrheit hören will (Klima, Islam), und alles zu tun, was den Bürgern schadet. Dabei ist sein Erfolg noch nicht einmal sicher; Laschet oder Merz als CDU-Chef hätten traditionell viel bessere Chancen aufs Kanzleramt.

Frau Lengsfeld hat mit ihrer Einschätzung zu Söder also infrage gestellt, ob es wirklich dieser einen Merkel bedurfte, Deutschland kurz vor die Wand zu fahren. Sicher, wir hätten Glück haben und drei oder mehr Legislaturperioden Gerhard „cohones“ Schröder als Regierungschef haben können. Der Mann hatte sogar einmal die Vertrauensfrage gestellt und sich den Kriegsplänen des unseligen George Bush Junior widersetzt. Wenn Merkel sie nicht ausmanövriert hätte, wären vielleicht Edmund Stoiber und Friedrich Merz ins Kanzleramt eingezogen. Oder auch Wolfgang Schäuble. Nur, hätten diese drei tatsächlich sehr viel anders gemacht als Merkel – vor allem angesichts einer immer linker und grüner werdenden Journaille? Schäuble mit Sicherheit nicht; der hat schon 1994 eine grüne Bundestags-Vizepräsidentin durchgesetzt und faselte 2016 davon, „Abschottung würde Europa in Inzucht degenerieren lassen“. Stoiber hätte wahrscheinlich nicht das Rückgrat eines Schröder gehabt und hätte sich vermutlich, ähnlich wie Kollege Seehofer heute, zu allem treiben lassen, was grünen Interessengruppen nützt. Nur Merz nicht – dem darf man sein Eintreten für die Leitkultur Anfang der Nullerjahre im Gegensatz zu Merkel durchaus abkaufen. Und Merz ist trotz aller Fehler auch der restliche Hoffnungsschimmer der CDU: Sollte er im Januar zum Vorsitzenden gewählt werden, würde er sicherlich nicht allein ins Konrad-Adenauer-Haus einziehen, sondern viele Vertraute und Experten mitbringen, die Merkels Leute ersetzten.