Im Visier, die Waffenkolumne Investieren in die Waffenproduktion?

15. November 2020

Mit Bomben und Granaten Geld machen

von Andreas Tögel

Kanonen statt Butter“ ist ein von führenden Nationalsozialisten mehrfach gebrauchtes Schlagwort, um die Wichtigkeit der Rüstungsproduktion gegenüber dem Konsum zu verdeutlichen. Doch nicht nur im NS gilt: Wer unter Knappheitsbedingungen agiert, muss auf das eine verzichten, um das andere zu erhalten. Eine Präferenzentscheidung.

Dass auch heute, in Zeiten des mehr und mehr Ressourcen aufzehrenden Wohlfahrtstaates die Präferenzen zugunsten von Kanonen ausfallen können, haben soeben die Schweizer Eidgenossen vorgeführt, die, wenn auch mit hauchdünner Mehrheit, für eine Ausgabe von sechs Milliarden Franken zwecks Erneuerung ihrer in die Jahre gekommenen Kampfflugzeugflotte mit insgesamt 60 Maschinen der Typen F-5 (1978 eingeführt) und F-18 (1996 eingeführt) gestimmt haben. Eine Entscheidung über das Nachfolgemuster wurde bislang noch nicht getroffen.

Im Waffengeschäft steckt jedenfalls jede Menge Phantasie: Die USA versuchen, ihre Rolle als Welthegemon zu verteidigen. Chinas Ehrgeiz, zur globalen Supermacht aufzusteigen, beschränkt sich nicht auf die Güterproduktion und den Handel, sondern zielt auch auf seine militärische Schlagkraft. Einige europäische Nato-Staaten – allen voran Deutschland – werden, ungeachtet des Ausgangs der US-Präsidentschaftswahlen, in den kommenden Jahren genötigt sein, ihre Verteidigungsetats aufzustocken. Schließlich dräut bekanntlich stets der bestens bewaffnete russische Bär. Indien sieht sich ständig von China bedroht, und im Mittleren Osten rivalisieren mehrerer Mächte um die regionale Vorherrschaft. Die Aussichten für Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Airbus, Rheinmetall und viele andere mehr sind daher günstig.

Ein paar Daten: Moderne Kampfpanzer wie der Leopard II kosten vier bis sieben Millionen Euro das Stück, Kampfflugzeuge 100 bis 200 Millionen (beides Systempreise), Panzerabwehrlenkraketen wie die FGM-148 Javelin 80.000 US-Dollar pro Stück und Zerstörer der USS-Zumwalt-Klasse knapp fünf Milliarden US-Dollar.

Ob es in Zeiten nach unten manipulierter Zinsen Sinn macht, nach Renditen im Waffengeschäft zu suchen? Eindeutig ja. Doch eines vorweg: Die Umsätze, die mit im zivilen Sektor gehandelten Waffen gemacht werden, sind im Vergleich zu denen im Militär- und Behördenbereich zu vernachlässigen. Wer in Waffen investiert, finanziert die Rüstungsproduktion – und damit die am stärksten politisierte Branche der Welt. Eine private Nachfrage nach Flugzeugträgern, U-Booten, Panzern und Jagdbombern existiert schließlich nicht. Ebenso wenig kann von einem freien Markt die Rede sein, da für Rüstungsgüter ausschließlich Steuermittel aufgewendet werden und deren Zahler keinerlei Einfluss auf einschlägige Beschaffungsvorgänge haben. Nirgendwo gedeihen Lobbyismus, Korporatismus und Korruption prächtiger als im Rüstungsgeschäft. Das kann für Libertäre ein K.-o.-Kriterium für solche Investments sein.

Dennoch: Natürlich gibt es Möglichkeiten, auf „sündige Anlagen“ wie Alkohol, Tabak oder Waffen zu setzen – entweder durch den Kauf von Aktien entsprechend ausgewählter Unternehmen oder mittels einschlägig strukturierter Fonds. Das „Global Investment Returns Yearbook 2015“ der Credit Suisse beantwortet die Frage, ob mit einem „Vice Fund“ (zum Beispiel dem, der von der US-Fondsgesellschaft Mutuals.com im Jahr 2002 aufgelegt und mittlerweile in „US Barrier Fund“ umbenannt wurde) gutes Geld zu verdienen wäre, klar mit ja. Die langfristigen Daten lassen wenig Zweifel daran aufkommen, dass die Aktien von „Laster-Branchen“ den Gesamtmarkt schlagen (können).

Aber: In den Konzernzentralen und auch an den Börsen gewinnt die politische Korrektheit an Boden. Viele professionelle Anlagehäuser meiden daher „sündige Investments“, um ihr Image zu pflegen. Gerade das könnte – im Hinblick auf die Erwartung, dass die Welt in den kommenden Jahren mit eher weniger als mehr Stabilität wird leben müssen – ein Signal sein, sich vom ausgetretenen Pfad der „ethischen Investments“ zu entfernen und auf das Gegenteil, die „Sünde“, zu setzen. Tun Sie es nicht, werden es andere tun. Diese Überlegung könnte einigen „sündigen“ Anlegern eine durchaus hohe Schlafqualität gewährleisten. Ohne Gewähr allerdings.

