Make love not law Das Drama des unverstandenen Normgebers

14. November 2020

Hermeneutik als natürliche Grenzlinie jeder Gesetzgebung

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Carlos A. Gebauer III.: Gebotsschild

Susanne Hähnchen lehrt an der Universität in Potsdam Bürgerliches Recht, Rechtsgeschichte und Methodenlehre. Im Oktober 2020 hat sie unter dem Titel „Eine Methodenlehre oder viele Methoden?“ einen Tagungsband aus einem Kolloquium an der Universität Bielefeld im März 2019 veröffentlicht. Einer der Vorträge dort wurde von dem Erlanger Rechtslehrer Bernd Mertens gehalten: „Allgemeinverständliche Gesetze – ein Mythos?“ Im Mittelpunkt seiner Erörterungen standen wesentlich drei Fragen: Muss der juristische Laie aus seinem eigenen Verständnishorizont in der Lage sein, den Inhalt eines Gesetzes zu verstehen? Welches Informationsziel hat ein Normgeber zu verfolgen? Und: Welche Lage entsteht, wenn für Rechtsunterworfene ganz oder teilweise unklar bleibt, was überhaupt von ihnen verlangt wird?

Mertens legt seinen Betrachtungsfinger in eine weit klaffende methodische Wunde aller aktuellen staatlichen Rechtsordnungen: Wer, wenn nicht der, dessen Handeln und Verhalten eine Norm lenken, steuern oder ordnen will, sollte den Inhalt der an ihn gerichteten Erwartungen verstehen müssen? Wenn Bürgern nicht mehr möglich ist, selbst zu erkennen, was genau von ihnen in rechtlicher Hinsicht erwartet wird, ist dann nicht schon dadurch das gesamte Konzept eines rechtsstaatlich verlässlichen Regelkontextes aufgegeben? Wer faktisch nach verborgenen oder geheimnisvollen Spielregeln leben muss: Verliert der nicht alleine deswegen schon die Kontrolle über sein Leben? Konkreter: Wenn ich Montag nicht weiß, was ich Dienstag erlaubtermaßen tun darf, sondern erst Mittwoch mit der Information überrascht werde, mich am Vortag unerlaubt verhalten zu haben, dann kann ich prinzipiell nicht mehr ein verantwortlicher Bürger eines Rechtsstaates sein. Ich bin dann nur noch der willenlose Spielball eines von anderen durchgeführten juristischen Zufallsexperiments.

Es hilft und tröstet in diesem Kontext nur wenig, wenn man den Bürger ergänzend für verpflichtet erklärt, es nicht bei der Lektüre ihm unverständlicher Gesetze zu belassen, sondern sich zugleich mit erläuternder Ratgeberliteratur, mit Behördenmitteilungen oder zusätzlichen anwaltlichen Beratungen zu versorgen. Denn überall dort, wo der Betroffene nicht einmal ahnt, sich in einem regulierten Lebensbereich zu bewegen, da kann er in Ermangelung eines jeden Normierungsverdachts denknotwendig nicht einmal eine Suche nach einschlägigen Vorschriften und deren Bedeutung begonnen haben. Wo man nichts zu finden vermutet, da sucht man doch auch nicht danach!

Kann man es aber einem Bürger vorwerfen, wenn er nicht gemutmaßt hat, sein Verhalten könne möglicherweise Gegenstand einer gesetzlichen Normierung gewesen sein? Und wo will man hier die Grenzen ziehen? Mertens formuliert: „Der Versuch, eine Aufklärung des juristischen Laien über seine Rechte und Pflichten unmittelbar durch die gesetzliche Regelung selbst zu erreichen, ist daher nicht nur schwer einlösbar, sondern geht zugleich oftmals auf Kosten der Rechtssicherheit bei der professionellen Gesetzesanwendung, wenn die Regelungen zum Wohle der Anschaulichkeit auf juristische Präzision verzichten.“ In dieser Formulierung steckt zweierlei: erstens eine Kapitulation vor der Herausforderung, das Recht in komplexen Kontexten noch sprachlich angemessen zu beschreiben. Und zweitens die diskussionsbedürftige Vorstellung, „Rechtssicherheit“ durch professionelle Gesetzesanwendung am Rechtsverständnis des Bürgers vorbei garantieren zu können. Kann aber richtig sein, „Rechtssicherheit“ für den Einzelnen dadurch gewährleisten zu wollen, dass man vollends an seinem Verständnishorizont und an seinen Vorkenntnissen vorbei Gesetze erlässt und ihnen verbindliche Geltung zuerkennt?

Wenn die hermeneutische Herausforderung an den Gesetzgeber tatsächlich im Großen und Ganzen nur noch darin läge, anstelle jedes angemessen alphabetisierten Bürgers lediglich professionelle Rechtsanwender über die Rechtslage zu unterrichten, und wenn rechtlich irrenden Bürgern abschließend nur noch ausnahmsweise (und bestenfalls) die Rechtswohltat einer Strafmilderung gewährt würde, sofern sie eine von ihnen verletzte Norm entschuldbar verkannt haben, dann dämmert eine rechtsstaatlich bedenkliche Überspannung des juristischen Geltungsanspruches herauf. Denn wo Bürger sanktioniert werden können, weil sie unzutreffende Spekulationen nicht nur über den Inhalt von ihnen zugänglichen, sondern sogar über die nur mögliche Existenz von ihnen unzugänglichen Gesetzen angestellt haben, da verlässt eine Rechtsordnung das Terrain des rational nachvollziehbaren Wenn und Dann.

Dass Bernd Mertens sein Referat noch hielt, bevor der Europäische Gerichtshof fragte, ob Unternehmer ihre Kunden in Geschäftsbedingungen hinlänglich präzise über die Rechtslage belehren, wenn sie auf Gesetzestexte verweisen, die ihrerseits weitere Gesetze in Bezug nehmen, schafft Raum für Spekulationen: Das höchstrichterliche Verbot eines solchen „Kaskadenverweises“ hätte den Mythos einer Verstehbarkeit von Normen in noch weitere Fernen gerückt.

Statt die Frage nach der Geltungskraft einer Norm im Zweifel inzident in die wenig konturenscharfe Prüfung zu verlagern, ob ein Adressat sie schuldhaft oder nach richterlicher Überzeugung wirklich subjektiv schuldlos nicht kannte, liegt eher nahe, die Suche nach der Lösung dieses Problems an einer ganz anderen Stelle zu beginnen: Die Komplexität moderner Rechtsordnungen sei – wie Mertens ausführt – „in vielen Bereichen letztlich eine Folge der immer komplexeren Lebenssituationen, deren Regelung dem Gesetzgeber obliegt, sodass der Grad der Komplexität sich an der Materie und den regelungsbedürftigen Sachfragen zu orientieren“ habe. Die unhinterfragte Prämisse dieses Gedankens ist indes, dass just dem Gesetzgeber selbst ein bestimmter Regelungsbedarf obliege! Was, wenn man stattdessen fragte: Obliegt es diesem Gesetzgeber tatsächlich, jene Lebenssituation zu regeln? Oder kommt an seiner Stelle auch ein anderer Regelgeber in Betracht?

Der hermeneutische Nebel über ganzen Landstrichen der Rechtsordnung lichtete sich, wenn der zentrale Normgeber endlich davon absähe, kleinteilig alles und jedes zu regulieren. Wenn er stattdessen die Betroffenen aufgäbe und ihnen überließe, das für ihren eigenen konkreten Lebenskontext erforderliche Recht selbst zu setzen, dann schaffte er nicht nur Rechtssicherheit für die Betroffenen, sondern sogar für jede Sanktionierungsinstanz. Denn auch diese hätte dann Gewissheit, dass eine verletzte Regel dem Beteiligten bekannt war. Der juristische Geltungsbereich einer Norm und der von ihr hermeneutisch umfasste Raum würden dadurch rechtsstaatlich vorbildlich deckungsgleich.

In der ebenfalls dokumentierten Anschlussdiskussion erwähnte Mertens ein weiteres fatales Problem: „Der Gesetzgeber, das sind die Damen und Herren im Parlament. Und da wäre sinnvoll, wenn diese auch verstehen, worüber sie beschließen. Nun wisse man aber auch, wie es faktisch aussehe ….“ Man stelle sich vor, wie schnell auch die verbliebenen Nebelbänke unverständlicher Übernormierungen verschwänden, wenn sich die durch persönliche Abgeordnetenhaftung zu Normensparsamkeit motivierten Parlamentarier auf Setzung weniger klarer Regeln besönnen und eine beurkundungsrechtlich vollständige Verlesung jeder Norm im Plenum deren Geltungsvoraussetzung würde. Verständliche Gesetze wären bald kein Mythos mehr, sondern greifbare Realität.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 208.