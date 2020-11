Islamistischer Terroranschlag in Wien Das Ende der Walzerseligkeit

03. November 2020

Ein Leben zwischen Covid-19-Totalitarismus und den Aktivitäten von Religionsfanatikern

von Andreas Tögel

Ein paar Tage ist es her, dass der Sultan vom Bosporus damit gedroht hat, dass schon bald kein Europäer mehr seines Lebens werde sicher sein können. Am Abend des 2. November ist seine Ankündigung in Wien Wirklichkeit geworden.

Im Moment, da diese Zeilen geschrieben werden, ist die Lage noch völlig unübersichtlich. Im Internet kursieren zahlreiche Videos, die unter anderem einen der Täter in der Nähe der Wiener Stadtsynagoge zeigen (die schon einmal, nämlich 1981 zum Ziel eines Anschlags islamistischer Täter wurde), der mit einer automatischen Büchse um sich schießt. Andere Videos zeigen Schießereien zwischen der Polizei und den Terroristen. Ein weiteres Video zeigt einen der Täter, der mit einer Pistole aus nächster Nähe auf eine auf dem Boden liegende Person schießt (die, wie sich später herausstellt, an den erlittenen Verletzungen stirbt). Ein starkes Polizeiaufgebot hat die gesamte Innenstadt abgeriegelt. Hubschrauber sind im Einsatz, um die noch flüchtigen Täter zu verfolgen. Einer davon, so eine der bislang unbestätigten Meldungen, habe einem Sprengstoffgürtel getragen und sei von der Polizei erschossen worden. Bislang ist von sieben Toten und etwa fünfzehn zum Teil schwer Verletzten die Rede.

Es wird niemanden überraschen, dass es sich bei den Angreifern weder um Zeugen Jehovas noch um Siebenten-Tag-Adventisten gehandelt hat. „Gelobt sei Jesus Christus!“, hat jedenfalls keiner von ihnen gerufen. Das Innenministerium gibt sich im Moment zwar noch bedeckt, es scheint aber inzwischen klar geworden zu sein, dass es sich um einen von militanten Muslimen verübten Terroranschlag handelt. Das ansonsten übliche Narrativ vom verwirrten Einzeltäter, der durch Krieg und Flucht traumatisiert ist, scheint von den Mainstream-Medien ja dieses Mal interessanterweise nicht einmal vom tiefroten Staatsfunk ORF bemüht zu werden.

Der laue Abend – der letzte vor dem ab 3. November verhängten Covid-19-bedingten Lockdown – hat viele Menschen dazu veranlasst, die Schanigärten der Wiener Innenstadtlokale zu frequentieren. Einige von ihnen wurden zu wehrlosen Opfern der schwer bewaffneten Täter. Ob der Anschlag primär der in der Seitenstettengasse befindlichen Stadtsynagoge galt oder ob es eher darum ging, in den rundum befindlichen Lokalen ein Blutbad anzurichten, ist gegenwärtig noch unklar.

Zunächst wurde gemeldet, dass es auch an einem anderen Ort – in der Wiener Mariahilfer Straße, der größten Einkaufsstraße Wiens – eine Geiselnahme gebe. Die Rede war von einem Vorfall in einem in einem großen Kaufhaus lokalisierten japanischen Restaurant. Ein weiterer „Vorfall“ könnte sich in einer anderen Wiener Einkaufsstraße ereignet haben. Es gibt also mehrere Tatorte, an denen gleichzeitig zugeschlagen wurde.

Man bewegt sich nicht auf allzu dünnem Eis, wenn man den Verdacht äußert, dass es sich um eine wohl geplante und professionell durchgeführte Machtdemonstration ambitionierter Jihadisten gehandelt hat. Augenzeugenberichte sprechen von bis zu zehn Attentätern. Mittlerweile kursiert im Internet prompt ein „Bekennerschreiben“, in dem weitere Untaten im Namen Allahs angekündigt werden. Motto: Das sei die verdiente Strafe für die Beteiligung Österreichs an internationalen Aktivitäten gegen den Islam und es handle sich bloß um einen kleinen Vorgeschmack auf kommende Ereignisse.

Die gemütlichen Wiener fühlen sich urplötzlich an die vor ein paar Jahren erlebten blutigen Geschehnisse in Paris (Stichwort Charlie Hebdo und Bataclan) erinnert. Das wahre Gesicht mancher Vertreter der Friedensreligion zeigt sich jetzt anscheinend auch an der Donau in voller Pracht.

Was dazu in einer ersten Bestandsaufname zu sagen ist? Wie bestellt – so geliefert! Die Wunschvorstellung, dass wir mit dem Werfen von Teddybären und einer kostenintensiven Willkommenskultur mit unseren orientalischen Neubürgern jemals auf einen grünen Zweig kommen könnten, dürfte sich vorerst erledigt haben. Auch in den weltfremdesten Multikulturalisten sollte jetzt langsam die Erkenntnis reifen, dass die Vorstellung von einem friedlichen Zusammenleben von gottlosen Kuffar und „Rechtgläubigen“ illusorisch ist – jedenfalls dann, wenn die Ersteren keinen gesteigerten Wert auf eine Konversion zum Islam oder auf kollektive Unterwerfung legen.

Man braucht kein Prophet (sic!) zu sein, um schon jetzt vorhersagen zu können, dass es – wieder – zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommen wird. Vermutlich standen den Angreifern, die vermutlich kaum einer geregelten Erwerbsarbeit nachgegangen sind (also Klienten des Wohlfahrtsstaates sind oder waren) keine ausreichend luxuriösen Quartiere und/oder zu wenig Bargeld zur Verfügung. Sie konnten daher gar nicht anders, nicht wahr?

Man darf gespannt auf die Reaktionen der muslimischen Verbände und die Demonstrationen von Muslimen gegen dieses von ihren Glaubensbrüdern verübte abscheuliche Verbrechen warten. Wird es angesichts dieses Dramas wieder einmal ein Lichtermeer in- und ausländischer Bessermenschen geben?

Vorläufiges Fazit: Das gewohnte Leben westlicher Bürger ist gegenwärtig im Begriff, zwischen Covid-19-Totalitarismus und den Aktivitäten (politischer) Religionsfanatiker zerrieben zu werden. Die Ereignisse der zurückliegenden Nacht bieten allerdings eine gute Gelegenheit, über eine drastische Liberalisierung des Waffengesetzes nachzudenken. Weshalb sollte sich ein unbescholtener Bürger nicht gegen derartige „Vorfälle“ zur Wehr setzen können und dürfen? Wer den Frieden will, rüste sich für den Krieg!