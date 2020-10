20. Oktober 2020

Solidarischer Patriotismus: Die soziale Frage von rechts

„Die soziale Frage von rechts“ untertitelt Benedikt Kaiser sein neues Buch und kritisiert damit den vermeintlichen Fehler der Rechten, soziale Themen dem linken Gegner zu überlassen. Er zeichnet das Bild einer vom „Neoliberalismus“ dominierten Welt, in der alle Bereiche des Lebens den profitorientierten Kräften des Marktes unterworfen sind und der Wert des Menschen an seiner Rolle als Konsum- und Produktionsgut bemessen wird. Laut Kaiser ist die Welt heute so liberal wie nie zuvor, den Identitätsverlust und die Migrationsströme der vergangenen Jahrzehnte führt er auf radikale Marktideologen zurück. Für ihn sind Kapitalismus und Kommunismus zwei Seiten der gleichen Medaille, hinter beiden sieht er ein materialistisch-ökonomistisches Weltbild, das die Fehlerhaftigkeit des Menschen und sein Bedürfnis nach Gemeinschaft ignoriert. In der verdrehten Welt des Benedikt Kaiser hat der „Neoliberalismus“ den Staat kastriert, moderne Politiker sind nur noch ideologiefreie Dienstleister, dem Markt unterworfen und dem Volkswohl gegenüber gleichgültig gestimmt. Dieses „Primat der Wirtschaft“, die Neutralität des Staates in sittlichen Fragen, habe es linken Schelmen ermöglicht, schädliche Ideen wie Genderismus ohne Gegenwehr zu verbreiten. Hier meint Kaiser eine Allianz zwischen Liberalismus und den Linken zu erkennen. Der Autor fordert das „Primat der Politik“: Die Wirtschaft habe dem Staat zu folgen und nicht umgekehrt. Den Sozialstaat und das Rentensystem will er aufblähen (zum Glück nur für Deutsche), die Reichen, die ihren Reichtum ohnehin nicht rechtmäßig (also durch Schweiß und Blut) verdient hätten, sollten höher besteuert werden, Schlüsselindustrien und Unternehmen, die identitären Plänen zuwiderhandeln, wünscht er verstaatlicht. Mir wirft sich die Frage auf, was genau an diesem Vulgärsozialismus rechts sein soll. Die ideologische Ablehnung der Marktwirtschaft scheint Kaisers primäre Motivation zu sein, die soziale Frage für seine „neue Rechte“ zu beanspruchen.



