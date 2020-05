Zoomer sind genervt Der ewige Boomer

27. Mai 2020

Generationenkonflikt oder philosophisches Phänomen?

von Peter Wetz

Verunsicherung macht sich breit unter der Nachkriegsgeneration. Die Jugend scheint den Respekt verloren zu haben, verächtlich klassifiziert sie einige Personen als „Boomer“ – und dieses Etikett scheint zu genügen, um alle Aussagen seines unfreiwilligen Trägers als belangloses Geschwätz abzutun. Boomer werden nicht ernst genommen, oft machen sich halbstarken Rotzlöffel nicht mal mehr die Mühe, auf sie einzugehen. „OK Boomer“ reicht als ultimatives Totschlagargument aus, die Jugendlichen zwinkern einander zu, sie wissen Bescheid. Wie konnte es zu diesem Generationenkonflikt kommen? Warum feindet die überhebliche Jugend zunehmend Verbündete aus dem eigenen Lager an? Der Boomer – in seiner Eigenschaft als solcher – versteht nicht mehr, was um ihn herum geschieht.

Die Einschätzung als Generationenkonflikt ist für sich schon boomerhaft. Es geht nicht um das Alter, noch nicht einmal um den damit verbundenen Stil. Dass ältere Menschen nicht mit der volatilen Internetkultur mitkommen und sich äußerst peinlich verhalten, wenn sie es versuchen, wird ihnen großzügig verziehen. Das Internet ist ohnehin nicht ihre Domäne. Jeder Zoomer – Angehöriger der Generation Z, also nach 1995 geboren und damit die natürliche Antithese zum Boomer – weiß, was das Problem mit den Boomern ist und dass „Boomer sein“ eine Frage der Philosophie ist und nicht des Alters ist.

Der Boomer – insbesondere auch der „rechte“ Boomer – zeichnet sich durch die Oberflächlichkeit seiner Weltanschauung und seiner Denkmuster aus. Er ist ein Vertreter linker Basisphilosophie. Jeder Mensch bedarf einiger philosophischer Grundannahmen, um die Welt um sich herum zu verstehen und sich in ihr zurechtzufinden. Diese Basisphilosophie wird für gewöhnlich unbewusst von Autoritäten übernommen – oder, um es provokanter zu formulieren: Der geistig träge Mensch wird von Staat und Medien so programmiert, dass er zu linken Ideen und Interpretationen neigt. Sollte der Boomer „rechts“ werden, baut er seine rechten Ideen auf ein Fundament linker Prämissen und wird so nie zu einer ernsthaften Gefahr für die Machthaber. Wenn der Boomer die EU, Merkel oder wen auch immer dafür kritisiert, „undemokratisch“ zu sein, dann spielt er genau diesen Gruppen in die Hände, da all ihre Macht darauf beruht, dass das von ihnen gelenkte Volk Demokratie für heilig und alternativlos erachtet. Wenn der Boomer sagt „Ich hab’ nichts gegen Ausländer, so lange sie brav Steuern zahlen“, verleiht er dem linken Konzept der Besteuerung zusätzliche Legitimität und vertritt mit seinem Verfassungspatriotismus biologisch egalitäre Positionen, die die Grundlage nur allzu vieler Schwachsinnstheorien bilden. Wenn der Boomer Sozialismus nur aus dem konsequentialistischen Grund ablehnt, die Menschen arm und damit unglücklich zu machen, öffnet er Tür und Tor für eine hedonistisch-nihilistische Spaßgesellschaft. Wenn er Migration ablehnt, um „unseren Sozialstaat zu schützen“, beteiligt auch er sich an der Zerstörung der Familie, der Kultur und der Produktivität. Der Boomer tappt in jede intellektuelle Falle, die die Rotfront für ihn ausgelegt hat. Man kann linke Ideologien nicht bekämpfen, indem man ihre Prämissen übernimmt.

Dem Boomer fehlt es an einer tiefgreifenden Selbstreflexion. Er ist nicht dazu in der Lage, seine inhaltsleere Weltanschauung zu analysieren und all die darin enthaltenen Theoreme zu den ihnen zugrunde liegenden Annahmen zurückzuverfolgen. Der Boomer baut seine Ideologie auf Sand. Auf rotem Sand, der alles zu verschlingen vermag, das auf ihm errichtet wird.

Neben seiner Oberflächlichkeit ist auch eine emotionale Personenbezogenheit charakteristisch für die Geisteshaltung des Boomers. „Sei einfach nur du selbst!“ und „Jeder ist etwas Besonderes!“ sind zwei Mottos des Boomer-Lebens. Dieser qualitätsrelativistische Individualismus metastasiert auch im Logikverständnis des Boomers, was ihn dazu verleitet, in Diskussionen nicht die abstrakten Aussagen des Gegners anzugreifen, sondern diesen als Person. So kritisiert er Klimakinder dafür, in Urlaub zu fliegen, und Bahnhofsklatscher, keine „Flüchtlinge“ in ihre eigenen Wohnungen aufzunehmen. (Natürlich verwendet der Boomer das linke Wort „Flüchtling“.) Damit mag er vielleicht charakterliche Schwächen seiner Gegner aufdecken, er zerstört aber nicht ihre Argumente. Er macht sich lächerlich durch seine infantile Besessenheit mit Personen. So ist es den Linken auch ein Leichtes, Rechte als antiintellektuelle Dummköpfe abzustempeln – und sie haben im Falle des Boomers sogar recht damit.

Dass Geistesboomer unter den Altersboomern besonders stark vertreten sind, ist eine Folge des technologischen Wandels. Die Nachkriegsgeneration ist ohne das Internet aufgewachsen, sie war abhängig von einigen wenigen zentralen Informationsquellen. Schulen, Universitäten, Zeitungen und das Fernsehen waren alles, was ihr zu Verfügung stand. Ein halbes Jahrhundert sozialer Programmierung mit linker Basisphilosophie hat seine Spuren hinterlassen. Der Zoomer hingegen ist mit dem Internet aufgewachsen, ihm stand von Anfang an eine immense Vielzahl unterschiedlichster Informationen zur Verfügung. Zumindest bei aufgeweckten Zoomern, die dieses Werkzeug fruchtbar zu verwenden gelernt haben, konnte so die geistige Vergiftung durch linke Basisphilosophie abgeschwächt oder gar verhindert werden.

Der Generationenkonflikt ist in Wahrheit ein Philosophiekonflikt. Wenn man, in der Manier eines Geistesboomers, eine linke Basisphilosophie vertritt, wird man keine nennenswerten Veränderungen herbeiführen. Um die rote Pest zu besiegen, muss man ihr ihre stärkste Waffe nehmen: die Fähigkeit, die weltanschaulichen Prämissen der Massen zu programmieren. Die Boomer haben ihr Leben lang, oft ohne es zu wissen, die linke Sache unterstützt. Wer etwas erreichen will, muss seinen inneren Boomer ablegen. Gerade lieb gewonnene und über die Jahre verfestigte Dogmen müssen hinterfragt und gegebenenfalls verworfen werden.