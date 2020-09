Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert Salvatore und Ayn Rand in Maine

06. September 2020

Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: Netflix/Youtube Sommer 1975: Die 15-jährige Nola Kellergan (Kristine Frøseth) und der Schriftsteller Harry Quebert (Patrick Dempsey)

Sie sind selten geworden: intelligente Krimigeschichten, ästhetisch ansprechend und spannend als Thriller verfilmt. Eine dieser Perlen ist exklusiv beim Streaming-Anbieter TVNOW zu finden: „Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“. Bereits die 2012 erschienene gleichnamige Romanvorlage des Schweizer Schriftstellers Joël Dicker war ein Bestseller und wurde vielfach ausgezeichnet. Für die Verfilmung wurde Steven Spielberg gehandelt – schließlich konnte Altmeister Jean-Jacques Annaud erstmals für ein Serienprojekt gewonnen werden.

Und dieses Seriendebut des in den 70ern durch „Sehnsucht nach Afrika“ und in den 80ern durch „Der Name der Rose“ bekannt gewordenen französischen Regisseurs macht – entgegen manch böswilliger Kritik in deutschen Feuilletons – durchaus Lust auf weitere Spätwerke.

Worum geht es? Zwei Zeitebenen im ständigen Wechsel: Mitte der 70er Jahre verschwindet ein 15-jähriges Mädchen in einer ländlichen Gegend an der rauen Ostküste im US-Bundestaat Maine (gedreht wurde tatsächlich überwiegend ein paar Kilometer weiter nördlich in Kanada). Gut 30 Jahre später wird ihre Leiche zufällig ausgegraben. Die Recherchen beginnen – und der Zuschauer rätselt mit. Ist der festgenommene Erfolgsschriftsteller Harry Quebert (Patrick Dempsey) der Täter? Das wäre zu einfach. Doch Zweifel bleiben. Und sie werden wieder größer, je tiefer sein junger Kollege Marcus Goldman (Ben Schnetzer) in die alten Geschichten eintaucht, auf der Suche nach einem eigenen zweiten Bestseller. Was geschah wirklich in diesem Sommer 1975 in dieser malerischen Gegend? Was ist und war literarische Fiktion, was Wirklichkeit?

Die zehn Folgen à 45 Minuten sind selbst da, wo die Erzählung auch mal langsamer wird, fein anzuschauen. Annaud hat auch etwas mitgebracht: Unser buckliger Lieblingsmönch Salvatore aus „Der Name der Rose“, gespielt von Ron Perlman, glänzt nun in einer Nebenrolle als New Yorker Literaturagent. Fazit des filmischen Spiels mit Alt und Jung, zwischen bunten 70ern und glitzernden Nullern, mit Handlungen im Roman im Roman eines Romans: rundum gelungen.

Ein kleiner Salvatore zum Schluss auch von uns: Da es um Literatur geht, um US-amerikanische Bestseller, fällt beiläufig einmal der Name Ayn Rand. Aber wann genau? Der erste Einsender, der korrekt die entsprechende Folge per E-Mail an eigentümlich frei benennen kann, erhält ein Exemplar ihrer zuletzt neu aufgelegten Novelle „Hymne“.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der September-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 205.