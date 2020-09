Kolossaler Kanal Der Doktorant

06. September 2020

von Alina Schippel

Der Doktorant – da ich das jetzt nicht für Sie aussprechen kann, betone ich es einfach visuell: DoktoRant!? Rant ist das Stilmittel der Wahl bei „Der Doktorant“, wobei „rant“ der englische Begriff für „Schimpfrede“ beziehungsweise eine sehr wütend-engagierte Vortragsweise ist, die vor allem ein „sich über etwas aufregen“ zum Ziel hat. Lustiger Name, durchaus, auch der „Doktor“ hat mit dem Inhalt des Kanals tatsächlich mehr zu tun, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Stilistisch ist „Der Doktorant“ sehr schön gestaltet, einer der ästhetischeren Kanäle. Nettes Artwork, kecke Videotitel und gute Videoqualität mit gezielt eingespielten und amüsanten Memes lassen ahnen, dass es sich bei diesem Format keineswegs um eine klassisch-spontane Mecker-Selbsthilfe handelt, sondern viel Arbeit und dementsprechend auch viel Herzblut darin stecken.

Und doch handelt es sich um ein Schimpfformat – jedoch eines mit intellektuellem Anspruch an sich selbst. Und das bedeutet dann auch schon mal im üblichen Youtube-Maßstab: Überlängen. „Der Doktorant“ begeistert mit netten Videos in Längen von 30 bis 60 Minuten. In diesen reißt er so ziemlich jedes Thema an, was den „rationalen Menschen“ von heute so umtreibt: Identifikationspolitik, Quotenideen, Psychologie, Gender-Pay-Gap, Öffentlich-Rechtliches, Antifa, Feminismus, das postfaktische Zeitalter und sogar die Grundlagen der Quellenrecherche. Dieses Potpourri an Operationsgebieten bringt dem Onkel Doktor beachtliche 82.000 Abonnenten und im Schnitt 70.000 Klicks pro Video ein – und das mit nur 32 Videos.

Nicht nur die Themenvielfalt macht den Kanal attraktiv. In den einzelnen Videos beschäftigt sich der Youtube-Mediziner mit der Sisyphus-Aufgabe, alles möglichst kleinteilig zu analysieren, die Argumentationslinien und Positionen herauszuarbeiten und logische Fehlschlüsse sowie Scheinargumente zu entlarven. Dabei schreckt „Der Doktorant“, hier wieder ganz „rant“, nicht vor Sarkasmus und Wertung zurück, sondern integriert diese in seine akademisch strukturierten Vorträge. Gerne greift er auch die klassischen Youtube-Karikaturen des „Linksseins“ auf, wie namentlich Moritz Neumeier und Suzi Grime.

Wie wir seit „Kaiser TV“ wissen, ist das durchaus ein Erfolgsrezept.

Aber nicht nur auf und mit Youtube dient der Doktor, er hat auch einen interessanten Podcast, der sich „Cosmic Cortex“ nennt (für alle Biologie-Noobs: „Cortex“ ist die Bezeichnung für Großhirnrinde, der Titel bedeutet also so viel wie „kosmisches Gehirn“). In diesem ist er nicht allein, sondern wird von der charmanten Youtuberin Kati unterstützt, die mit ihrem sanften Stimmchen über Biologie, Physik und Astronomie diskutiert und so ebenfalls ordentlich Klicks generiert. Auch der Podcast folgt akademischer Manier mit lockeren Einschüben aus Unterhaltung und Kultur – in 1,5 Stunden Aufnahmelänge pro Folge durchaus gut hörbar.

Ein Problem will ich am Ende aber nicht verschweigen: Der ominöse anonyme Doktor hat seit zwei Jahren weder auf seinem Kanal noch im Podcast oder auf seinem Blog ein Lebenszeichen von sich gegeben, und es sieht nicht unbedingt danach aus, als würde sich das noch mal ändern. Doch wie immer gilt auch hier: Die Hoffnung stirbt zuletzt.

