Big Tech vor dem Fall Drei Geschichten

27. Februar 2021

Warum der Moment des Machtrauschs das Ende des Kartells einleitete

von André F. Lichtschlag

Der „Sturm auf das Kapitol“ am 6. Januar 2021 in Washington wurde vom Medien- und Politikestablishment zum Popanz aufgeblasen. Doch in späteren Geschichtsbüchern werden die Tage danach beleuchtet werden. Der „Sturm“ selbst war eher ein laues Lüftchen und im Übrigen nur eine Uraufführung der Generalprobe vom 29. August 2020 in ...