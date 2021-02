Big Tech gegen Meinungsfreiheit Verzweifelter Versuch, Herrschaft zu bewahren

21. Februar 2021

Eine neue Phase der „Internetreformation“ beginnt

von Robert Grözinger

Bildquelle: CNN / Youtube Medienhistorische Offenbarung: Mainstream-CNN berichtet von „meist friedlichen Protesten“ bei Black Lives Matter

Im Windschatten der „Erstürmung“ des Kapitols in Washington am 6. Januar geschah etwas, das man, im Gegensatz zum ziellosen Pseudoaufstand auf den Stufen und in den Kammern des amerikanischen Parlamentsgebäudes, durchaus als historisch bezeichnen kann. Die wenigen größten Internetgiganten verschworen sich, sichtbar für jeden, um die Mikrobloggerplattform Parler zu vernichten, ...