Kolossaler Kanal Der Held (der Steine)

05. Dezember 2020

Der Podcast oder Youtube-Channel des Monats

von Alina Schippel

Bildquelle: Youtube

Lego? Wirklich jetzt? Lego also: redundante motorische Arbeit, die nach ihrer Ausführung komplexe Figuren, Gebäude oder gar Welten zurücklässt. Und Erwachsene ebenso: Der Mensch kann seinen ganzen Erfinder- und Entdeckergeist ausleben; zumindest gefühlt, denn Lego ist ja lediglich ein Placebo für das menschliche Genie, das nach einem Acht-Stunden-Tag in einer Sechs-Tage-Woche mitunter nicht die Energie hat, wahrhaft entdeckerisch tätig zu werden. Und wer die kleine Ersatzdroge Lego ebenso liebt wie ich, der wird wahrscheinlich auch den Mann kennen, um den es heute geht.

Bekannt geworden ist Thomas Panke durch seinen Bau- und Bastel-Kanal, auf dem er Lego und andere Steckstein-Produzenten vorstellt und seine Lieblingsprodukte zusammenbaut. Klingt mäßig spektakulär bis infantil, dennoch kommt der Hesse mit dem Plastik-Fimmel nach sechs Jahren Youtube auf sage und schreibe 430.000 Abonnenten und 125 Millionen Aufrufe. Ein Ende wird sein Bau-Abenteuer wohl nie finden, denn mit jeder Neuentdeckung veröffentlicht er ein neues Video – haptisch, fröhlich, gut!

Pankes Lego-Karriere hatte unternehmerisch begonnen: Mit kleinem Eigenkapital zog er – ohne jede Vorerfahrung im Einzelhandel – los, eine Bank zu finden, die ihm einen Kredit für einen Lego-Laden in einem Wohngebiet geben würde. Wie man sich denken kann, war dieses Vorhaben zunächst von mäßigem Erfolg gekrönt. Doch dann fand er doch eine kleine Sparkassen-Filiale, die seine Idee bombastisch fand – und so errichtete er seinen ersten Lego-Gebrauchtwaren-Shop zwischen Kitas und Grundschulen. Als Panke das Shopbetreiben tagein, tagaus zu dröge wurde, ersann er einen Youtube-Kanal, der schnell zum Erfolg führte – nicht zuletzt aufgrund einer medial sehr breitgeschlagenen Eskapade. Lego verklagte den damals mittelgroßen Youtuber nämlich, da dieser seinen Steckbaustein in seinem Film zeigte und Lego darauf prompt ein juristisches Schreiben an den Helden senden ließ, um ihm die Nutzung des Bildes zu untersagen (ungeachtet der Tatsache, dass Panke seit Jahren bereits kostenlose Werbung für Lego machte und zudem die eingefleischtesten Lego-Fans Deutschlands längst hinter sich versammelt hatte – das nenne ich Marketing).

Nun hat der Held also einen zweiten Kanal, auf dem er wöchentlich liberale Meinung verbreitet. So spricht er dort über das Scheitern des Einzelhandels, die Freuden des Home-Office, das deutsche Schulsystem oder den Ärger mit der GEZ und dem Zwangs-Bezahlfernsehen. Letzteres sei nichts als Tyrannei.

Wer mehr erfahren will von und mit solcherlei freiheitlicher Phantasie, der sollte dringend mal auf „Der Held“ vorbeischauen, um noch mehr Unternehmergeist abzuholen. Und auf die ganz harten Baumeister wartet ohnehin der Lego-Kanal „Held der Steine“.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 208.