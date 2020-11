Kolossaler Kanal Achse Ostwest

07. November 2020

Der Podcast oder Youtube-Channel des Monats

von Alina Schippel

Unser Kanal in diesem Monat, „achse:ostwest“, spielt seit Dezember 2016 Videos für die freie Medienlandschaft ein. Kennen werden das Gesicht des Kanalbetreibers auch einige, die mit dem Format noch nicht vertraut sind. Der junge Mann – Feroz Khan mit bürgerlichem Namen – war nämlich schon im WDR zu sehen. Dort hatte er einen unvergesslichen Auftritt, als er in der Sendung „Ihre Meinung“ einen Wortbeitrag eines Deutschen zu Waffenlieferungen nach Syrien kommentierte – und diesem ordentlich die Meinung geigte. Khan machte den Vorredner auf dessen kollektivistische Haltung aufmerksam und stellte klar, dass keineswegs „die Deutschen Waffen nach Syrien liefern“. Dieser kurze Ausschnitt aus einer öffentlich-rechtlichen Sendung schlug damals durch und wurde oft geteilt, da die Worte des Mannes in der Kombination mit seinem ausländischen Aussehen von links Beachtung und von rechts Bewunderung erregte. Der kleine Ausschnitt ist denn auch das erste Video, das auf „achse:ostwest“ zu finden ist. Ab da folgte eine steile Karriere.

Mittlerweile hat der Kanal annährend acht Millionen Aufrufe und mehr als 100.000 Abonnenten, womit Khan als durchaus schon als deutsche Youtube-Bekanntheit bezeichnet werden kann. Der gebürtige Frankfurter lebt derzeit in Dresden und geht dort auf Jagd für Video-Content. Ursprünglich kommt seine Familie aus Pakistan mit einer klassischen Flüchtlings-Historie, was seine tendenziell eher „rechten“ Beiträge umso eindrucksvoller macht. Er ist selbsterklärter „Verfechter von Political Correctness“ – was in seinen Augen nichts anderes sein könne, als die reine Wahrheit zu sagen, denn was könnte schon politisch korrekter sein als die Wahrheit? Zudem sind Meinungsfreiheit und Demokratie hehre Ziele, die er zu erreichen trachtet.

Auf dem Kanal gibt es vier Playlists, die jedoch nicht alle 85 Videos abdecken, sondern nur ausgewählte Beiträge. Themen sind dabei Khans Widerstand gegen die öffentlich-rechtlichen Medien, Kontervideos zu öffentlichen Statements und zudem eine Kategorie, die mir persönlich am besten gefällt: ein deutsches „Change my Mind“, jenes Kult-Formats also, bei dem der Youtuber an einem Tisch in der Innenstadt sitzt und provokante Banner zur Schau stellt. Diese groß gedruckten Thesen sollen dann von wütenden Passanten aufgegriffen werden, wodurch sich idealerweise ein interessantes Gespräch ergibt. Berühmt und berüchtigt gemacht hat diese Idee der Amerikaner Steven Crowder – und das scheint nicht das Einzige zu sein, was Khan aus den USA übernommen hat. Auch an der „Black Lives Matter“-Diskussion beteiligt er sich rege.

Mit seinen klaren Worten, seiner angenehmen Stimme und den sehr abwechslungsreichen Videos ist es immer eine Freude, Khan zu lauschen. Selbst langweilig anmutende Themen wie Merkel-Kritik oder Verschwörungstheorien werden auf der Achse Ostwest auf ganz eigene, Horizont erweiternde Weise aufbereitet. Insofern, nur zu: Vielleicht gehören auch Sie bald den Achsenmächten an!

